হ্যান্ডবলে সেমিফাইনালে আনসার-পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পল্টনে চলছে জাতীয় হ্যান্ডবল। ছবি: সংগৃহীত
পল্টনে চলছে জাতীয় হ্যান্ডবল। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নারী হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ আনসার ও বাংলাদেশ পুলিশ। ‘এ’ গ্রুপ থেকে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট আনসারের। ‘বি’ গ্রুপ থেকে ৪ ম্যাচের সব কটিতে জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।

পল্টনের শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী স্টেডিয়ামে আজ প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। এদিন জয় পেয়েছে বাংলাদেশ আনসার, বিজিবি ও বাংলাদেশ পুলিশ।

বাংলাদেশ পুলিশ ৩৯-৭ গোলে মাদারীপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে পুলিশ দল ১৭-৪ গোলে এগিয়ে ছিল। দিনের অন্য ম্যাচে বাংলাদেশ আনসার একপেশে লড়াইয়ে ৫৩-৩ গোলে ফরিদপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে আনসার এগিয়ে ছিল ২৫-৪ গোলে। আরেক ম্যাচে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ৩০-৮ গোলে দিনাজপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৭-৬ গোলে এগিয়ে ছিল।

২০ আগস্ট শুরু হবে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে ৯টি দল। দ্বিতীয় পর্বের দলগুলো হচ্ছে জামালপুর, নওগাঁ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চগড়, নড়াইল, যশোর, ঢাকা, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ।

