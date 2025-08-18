হ্যান্ডবলে সেমিফাইনালে আনসার-পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নারী হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ আনসার ও বাংলাদেশ পুলিশ। ‘এ’ গ্রুপ থেকে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট আনসারের। ‘বি’ গ্রুপ থেকে ৪ ম্যাচের সব কটিতে জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।
পল্টনের শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী স্টেডিয়ামে আজ প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। এদিন জয় পেয়েছে বাংলাদেশ আনসার, বিজিবি ও বাংলাদেশ পুলিশ।
বাংলাদেশ পুলিশ ৩৯-৭ গোলে মাদারীপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে পুলিশ দল ১৭-৪ গোলে এগিয়ে ছিল। দিনের অন্য ম্যাচে বাংলাদেশ আনসার একপেশে লড়াইয়ে ৫৩-৩ গোলে ফরিদপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে আনসার এগিয়ে ছিল ২৫-৪ গোলে। আরেক ম্যাচে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ৩০-৮ গোলে দিনাজপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৭-৬ গোলে এগিয়ে ছিল।
২০ আগস্ট শুরু হবে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে ৯টি দল। দ্বিতীয় পর্বের দলগুলো হচ্ছে জামালপুর, নওগাঁ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চগড়, নড়াইল, যশোর, ঢাকা, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ।
জাতীয় নারী হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ আনসার ও বাংলাদেশ পুলিশ। ‘এ’ গ্রুপ থেকে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট আনসারের। ‘বি’ গ্রুপ থেকে ৪ ম্যাচের সব কটিতে জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।
পল্টনের শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী স্টেডিয়ামে আজ প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। এদিন জয় পেয়েছে বাংলাদেশ আনসার, বিজিবি ও বাংলাদেশ পুলিশ।
বাংলাদেশ পুলিশ ৩৯-৭ গোলে মাদারীপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে পুলিশ দল ১৭-৪ গোলে এগিয়ে ছিল। দিনের অন্য ম্যাচে বাংলাদেশ আনসার একপেশে লড়াইয়ে ৫৩-৩ গোলে ফরিদপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে আনসার এগিয়ে ছিল ২৫-৪ গোলে। আরেক ম্যাচে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ৩০-৮ গোলে দিনাজপুরকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৭-৬ গোলে এগিয়ে ছিল।
২০ আগস্ট শুরু হবে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে ৯টি দল। দ্বিতীয় পর্বের দলগুলো হচ্ছে জামালপুর, নওগাঁ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চগড়, নড়াইল, যশোর, ঢাকা, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ।
নেপাল ম্যাচ সামনে রেখে চলছে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্যাম্প। কিন্তু এখনো পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড অনুশীলনে পাননি কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বসুন্ধরা কিংস। চোটে পড়ার ঝুঁকির কারণ দেখিয়ে জাতীয় দলে ডাক পাওয়া নিজেদের ১০ ফুটবলারকে ছাড়পত্র দেয়নি তারা। এ নিয়ে বাফুফে ও বসুন্ধরা কিংসের মধ্যে চলছে...৪ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হতে ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। এমন সময়ে দলে হঠাৎ পরিবর্তন আনল দক্ষিণ আফ্রিকা।৬ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে চলছে ফিটনেস ক্যাম্প ও স্কিল অনুশীলন। লিটন দাস, নাহিদ রানা, নাজমুল হোসেন শান্তদের অনুশীলন সেশন করিয়েছেন বিসিবির স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ নাথান কেলি। অনুশীলনে শিষ্যরা কী করছেন, সবই কেলি বিশেষ একটা ডিভাইসের মাধ্যমে ধরতে পারেন।৭ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি সনি বেকারের। কদিন আগে কেবল ডাক পেয়েছেন ইংল্যান্ড দলে। ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে চড়ানোর আগেই রেকর্ড বইয়ে নাম লেখালেন তিনি। ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেডে’ করেছেন হ্যাটট্রিক।৭ ঘণ্টা আগে