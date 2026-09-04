বার্সাকে ছাড়িয়ে যেতে রাতে নামছে রিয়াল

২০২৬-২৭ মৌসুমের লা লিগায় তিন ম্যাচ খেলে রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা দুই দলই পূর্ণ ৯ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে বার্সেলোনা। রিয়ালের সামনে আজ রাতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের টপকে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১ টায় জোসে মরিনিওর দলকে আতিথেয়তা দেবে রিয়াল বেতিস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী এশিয়া কাপ
আরব আমিরাত-ইন্দোনেশিয়া
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
লা লিগা
রিয়াল বেতিস-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ইপসউইচ-লিভারপুল
রাত ১টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান
পিএসজি-মোনাকো
রাত ১টা ৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি
বিউব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর
সকাল ১০টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস খেল
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