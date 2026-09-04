Ajker Patrika
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বার্সাকে ছাড়িয়ে যেতে রাতে নামছে রিয়াল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৩: ২৩
বার্সাকে ছাড়িয়ে যেতে রাতে নামছে রিয়াল
আজ রাতে মাঠে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬-২৭ মৌসুমের লা লিগায় তিন ম্যাচ খেলে রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা দুই দলই পূর্ণ ৯ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে বার্সেলোনা। রিয়ালের সামনে আজ রাতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের টপকে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১ টায় জোসে মরিনিওর দলকে আতিথেয়তা দেবে রিয়াল বেতিস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নারী এশিয়া কাপ

আরব আমিরাত-ইন্দোনেশিয়া

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

লা লিগা

রিয়াল বেতিস-রিয়াল মাদ্রিদ

রাত ১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ইপসউইচ-লিভারপুল

রাত ১টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান

পিএসজি-মোনাকো

রাত ১টা ৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

রাত ৯টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি

বিউব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর

সকাল ১০টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস খেল

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