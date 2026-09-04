Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

চার দিনের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড লঙ্কান ক্রিকেটারের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ২৫
চার দিনের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড লঙ্কান ক্রিকেটারের
ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন দাসুন শানাকা। ছবি: ক্রিকইনফো

সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস-সেন্ট লুসিয়া কিংস নাকি দাসুন শানাকা-সেন্ট লুসিয়া কিংস—আজ ভোরে গ্রস আইলেটে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিকে চাইলে যেকোনো কিছুই বলা যায়। এক শানাকার রানই তো পুরো সেন্ট লুসিয়া মিলে করতে পারেনি। লঙ্কান এই ক্রিকেটারের রেকর্ড গড়ার দিনে গ্রস আইলেটে স্বাগতিক কিংস হেরেছে বাজেভাবে।

ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে মাত্র চার দিনের ব্যবধানে আজ রেকর্ডটা নিজের করে নিলেন শানাকা। গত ৩১ আগস্ট গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে ৪০ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন শিমরন হেটমায়ার। প্রতিপক্ষ ছিল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) ইতিহাসে এটা যৌথভাবে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি। আন্দ্রে রাসেল, টিম সাইফার্টও এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন। বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে সেন্ট কিটস এন্ড নেভিসের হয়ে ৩৯ বলে সেঞ্চুরি করে সিপিএলে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড নিজের করে নিলেন শানাকা।

টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৩৫ রান করে সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস। যার মধ্যে শানাকার ব্যাট থেকেই আসে ১২১ রান। চার নম্বরে নেমে ৪৩ বলে ৮ চার ও ১২ ছক্কায় ১২১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। জবাব দিতে নেমে লঙ্কান ব্যাটারের চেয়ে ২৩ রান কম করেছে সেন্ট লুসিয়া কিংস। ২৩৬ রানের পাহাড়সম লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৩.৫ ওভারে ৯৮ রানে গুটিয়ে গেছে রস্টন চেজের নেতৃত্বাধীন সেন্ট লুসিয়া।

শানাকার সেঞ্চুরির দিনে ফিফটি করেছেন আন্দ্রে ফ্লেচার। ৩৮ বলে ৬ চার ও ১ ছক্কায় ফ্লেচারের ব্যাট থেকে আসে ৬৪ রান। তবে সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের অধিনায়ক জ্যাসন হোল্ডার করেছেন কেবল ১ রান। সেন্ট লুসিয়া কিংসের ওপেনার টিম সাইফার্টের ৫০ রানই দলীয় সর্বোচ্চ।

হেটমায়ার-শানাকা একটা জায়গায় এক বিন্দুতে মিলে গেছেন। দুই সেঞ্চুরিয়ানই জয়ী দলের সদস্য এবং ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন। দুজনেই চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকেছেন। ৩১ আগস্ট ত্রিনবাগোর বিপক্ষে ৪৩ বলে ৮ চার ও ৯ ছক্কায় করেন ১১১ রান। হেটমায়ারের সেঞ্চুরিতে ১৬ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে গায়ানা ৫ উইকেটে করে ১৮৫ রান। ১৬ ওভার ব্যাটিং করে ত্রিনবাগো ৭ উইকেটে করে ১৭২ রান। বৃষ্টি আইনে ৯ রানে জয় পায় গায়ানা।

ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে দ্রুততম পাঁচ সেঞ্চুরি
বলক্রিকেটারদলপ্রতিপক্ষসাল
৩৯দাসুন শানাকাসেন্ট কিটস এন্ড নেভিসসেন্ট লুসিয়া কিংস২০২৬
৪০আন্দ্রে রাসেলজ্যামাইকা তালাওয়াসত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স২০১৮
৪০টিম সাইফার্টসেন্ট লুসিয়া কিংসঅ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস২০২৫
৪০শিমরন হেটমায়ারগায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স২০২৬
৪১শাই হোপগায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সবার্বাডোস রয়্যালস২০২৩

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত