Ajker Patrika
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ফুটবল

টুর্নামেন্ট শেষের আগেই কোচ বরখাস্ত করল বাফুফে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
টুর্নামেন্ট শেষের আগেই কোচ বরখাস্ত করল বাফুফে
অনূর্ধ্ব-২০ দলের কোচ জেরার্ড জোন্সকে বরখাস্ত করল বাফুফে। ছবি: বাফুফে

উজবেকিস্তানে এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছে হতাশাজনক। টানা দুই ম্যাচে হার, গোল করতে না পারা এবং দলের বিবর্ণ পারফরম্যান্স—সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত কোচ জেরার্ড জোন্সের ওপরই কোপ পড়েছে। সিরিয়ার কাছে ৩–০ গোলে হারের পরপরই তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।

বৃহস্পতিবার রাতে জোন্সকে ই-মেইলে সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এরপর উজবেকিস্তানে বাংলাদেশ দলের অবস্থান করা হোটেল থেকেও তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দলের ম্যানেজার সামিদ কাশেম ও ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সহকারী কোচ আতিকুর রহমান মিশুকে পরবর্তী দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

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বাছাইপর্বের বাকি সময়টায় মিশুর অধীনেই দল পরিচালিত হবে। আজ স্থানীয় সময় বিকেল চারটায় তাঁর অধীনে রিকভারি সেশনে নামবেন নাজমুল, আব্বাসরা।

জোন্সকে নিয়ে অবশ্য বাফুফের অস্বস্তি নতুন নয়। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ দলের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই তাঁকে ঘিরে একের পর এক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বেতন নিয়ে অভিযোগের পর ঢাকার টিম হোটেলে এক সহকারীর সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন হোটেলে পুলিশও ডাকা হয়। এত কিছুর পরও বাফুফে তাঁকেই উজবেকিস্তানের বাছাইপর্বে দলের প্রধান কোচ হিসেবে পাঠায়।

কিন্তু মাঠের পারফরম্যান্স সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনো স্বস্তি এনে দিতে পারেনি। বাছাইপর্বের প্রথম দুই ম্যাচেই হেরেছে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠাতে পারেনি একবারও। উল্টো পাঁচ গোল হজম করেছে। বিশেষ করে সিরিয়ার বিপক্ষে ৩–০ গোলের হারে দলের আক্রমণ ও কৌশল নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়।

টানা ব্যর্থতার পর দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাফুফে। বাছাইপর্ব শেষ হওয়ার আগেই জোন্সকে সরিয়ে দিয়ে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে মিশুকে।

বিষয়:

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