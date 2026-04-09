Ajker Patrika
অন্য খেলা

দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হয়ে এশিয়ার মঞ্চে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হয়ে এশিয়ার মঞ্চে বাংলাদেশ
সাধারণ সম্পাদক মাকসুদ সনেটের (মাঝে) সঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ছবি: টিটিএফ

ভারতের শিমলায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার যুব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনা জিতেছে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ বালক দল। একই প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পেয়েছে অনূর্ধ্ব-১৫ বালক দল। এই ফলাফলের ভিত্তিতে আগামী ২১-২৭ জুন ওমানের মাস্কাটে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান যুব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ বালক দল।

বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল সমান ৫ পয়েন্ট করে অর্জন করে। তবে সেট ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে বাংলাদেশ।

আজ গ্রুপ পর্বের নির্ধারণী ম্যাচে শক্তিশালী শ্রীলঙ্কাকে ৩-১ সেটে হারায় বাংলাদেশ। ম্যাচের শুরুতে আবুল হাসেম হাসিব ২-৩ গেমে পরাজিত হলেও পরের ম্যাচগুলোতে ঘুরে দাঁড়ায় দল। নাফিজ ইকবাল ও জয় ইসলাম উভয়ই ৩-০ গেমে জয়লাভ করেন। শেষ ম্যাচে অধিনায়ক নাসিফ ইকবাল ৩-১ গেমে জিতলে নিশ্চিত হয় সোনা।

অনূর্ধ্ব-১৫ বালক দল নেপাল ও মালদ্বীপকে হারালেও শ্রীলঙ্কা ও ভারতের কাছে হেরে ব্রোঞ্জ পদক পায়। ভিসা জটিলতায় একজন খেলোয়াড় অংশ নিতে না পারায় এই বিভাগটিতে কোনো অতিরিক্ত খেলোয়াড় ছাড়াই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় বাংলাদেশকে। তবে অনূর্ধ্ব-১৯ ও ১৫ বালিকা দল তাদের সবকটি ম্যাচে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে।

বিষয়:

খেলাটেবিল টেনিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

সম্পর্কিত

দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হয়ে এশিয়ার মঞ্চে বাংলাদেশ

দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হয়ে এশিয়ার মঞ্চে বাংলাদেশ

স্থবির ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ চালুর ঘোষণা

৪ রানে ৯ উইকেট, ব্রাজিলের মেয়ের বিশ্ব রেকর্ড

জেনে নিন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি