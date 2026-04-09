দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হয়ে এশিয়ার মঞ্চে বাংলাদেশ

ভারতের শিমলায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার যুব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনা জিতেছে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ বালক দল। একই প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পেয়েছে অনূর্ধ্ব-১৫ বালক দল। এই ফলাফলের ভিত্তিতে আগামী ২১-২৭ জুন ওমানের মাস্কাটে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান যুব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ বালক দল।
বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল সমান ৫ পয়েন্ট করে অর্জন করে। তবে সেট ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে বাংলাদেশ।
আজ গ্রুপ পর্বের নির্ধারণী ম্যাচে শক্তিশালী শ্রীলঙ্কাকে ৩-১ সেটে হারায় বাংলাদেশ। ম্যাচের শুরুতে আবুল হাসেম হাসিব ২-৩ গেমে পরাজিত হলেও পরের ম্যাচগুলোতে ঘুরে দাঁড়ায় দল। নাফিজ ইকবাল ও জয় ইসলাম উভয়ই ৩-০ গেমে জয়লাভ করেন। শেষ ম্যাচে অধিনায়ক নাসিফ ইকবাল ৩-১ গেমে জিতলে নিশ্চিত হয় সোনা।
অনূর্ধ্ব-১৫ বালক দল নেপাল ও মালদ্বীপকে হারালেও শ্রীলঙ্কা ও ভারতের কাছে হেরে ব্রোঞ্জ পদক পায়। ভিসা জটিলতায় একজন খেলোয়াড় অংশ নিতে না পারায় এই বিভাগটিতে কোনো অতিরিক্ত খেলোয়াড় ছাড়াই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় বাংলাদেশকে। তবে অনূর্ধ্ব-১৯ ও ১৫ বালিকা দল তাদের সবকটি ম্যাচে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে।
