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ইতিহাস গড়তে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৬, ১১: ১৬
ইতিহাস গড়তে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়
ডারউইনে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি

ম্যাকাইতে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে স্টার স্পোর্টস ১। এই টেস্ট জিতলে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমবারের মতো টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করবে বাংলাদেশ। বিদেশের মাঠে সেটা হবে এশিয়ার দলটির চতুর্থ টেস্ট সিরিজ জয়। এর আগে পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ের মাঠে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

ম্যাকাই টেস্ট: ১ম দিন

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া

আগামীকাল সকাল ৬টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

হেডিংলি টেস্ট: ৩য় দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান

বিকেল ৪টা

সরাসরি

সনি স্পোর্টস ৫

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আর্সেনাল-কভেন্ট্রি সিটি

রাত ১টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি

বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর

বিকেল ৪টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

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