বাংলাদেশে আসার আগে ধাক্কা খেল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজ খেলতে আজ ঢাকায় আসছে পাকিস্তান হকি দল। গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিজের আগে অপ্রত্যাশিত এক ধাক্কা খেয়েছে তারা। ফেডারেশনের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে দলের সঙ্গে আসছেন না প্রধান কোচ তাহির জামান।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম টেলিকম এশিয়া। সূত্রের বরাত দিয়ে তারা জানায়, দলের ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতির ধরন নিয়ে অসন্তুষ্ট তাহির। তাই পদত্যাগ করার ব্যাপারেও ভাবছেন তিনি। পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের এক কর্মকর্তা বিষয়টি অস্বীকার করে জানান, মেয়ের বিয়ের কাজে ব্যস্ত থাকায় ঢাকায় আসতে পারবেন না তাহির।
আজ দিবাগত রাত প্রায় ২টার দিকে ঢাকায় আসার কথা পাকিস্তান দলের। তাহির না থাকা ম্যানেজার মোহাম্মদ ওসমানকে দেখা যাবে কোচের ভূমিকায়। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নাম লেখাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের প্লে অফ সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে ম্যাচ তিনটি হবে ১৩,১৪ ও ১৬ নভেম্বর। এই সিরিজে বাংলাদেশের কোচ হিসেবে থাকছেন সিগফ্রাইড আইকম্যান ও মশিউর রহমান বিপ্লব।
গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ভারতের বিহারে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে খেলার কথা ছিল পাকিস্তানের। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় তারা। তাদের পরিবর্ত খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশ। সেরা পাঁচে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করতে না পারায় সরাসরি নাম লেখাতে পারেনি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। এশিয়া কাপ না খেলা পাকিস্তানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সুযোগ করে দিতে প্লে-অফ সিরিজ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও প্রতিপক্ষ ভারত বলে কথা। যেখানে ভক্তদের মধ্যে কাজ আলাদা রোমাঞ্চ ও উন্মাদনা। এর সুবিধা নিয়ে তাই টিকিটের দাম ১০০ টাকা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। সাধারাণ গ্যালারির টিকিট পাওয়া যাবে ৫০০ টাকায়। আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে গত জুনে সিঙ্গাপুর ও অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। ম্যাচ দুটির সাধারণ গ্যালারির টিকিটের মূল্য ৪০০ টাকা রেখেছিল বাফুফে। অনলাইন প্লাটফর্ম কুইকেট ডট মিতে ভারত ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ১০ নভেম্বর দুপুর ২টা থেকে।
এর আগে জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। সেই ম্যাচের টিকিট ৫ নভেম্বর থেকে ছাড়া হলেও ভাটা পড়েছে বিক্রিতে। সাধারণ গ্যালারি ৩০০ টাকা ও ক্লাব হাউজ ২ গ্যালারি ১০০০ টাকা রাখা হলেও সমর্থকদের মধ্যে তেমন আগ্রহ চোখে পড়ছে না।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৪ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে বাংলাদেশ। মূলপর্বে খেলার দৌড় থেকে ছিটকে গত মাসেই। জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটির কোনো গুরুত্ব না থাকলেও হালকাভাবে নিচ্ছেন বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।
ক্রীড়া ডেস্ক
ভারত-অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাল্লা দিয়ে খেলেছে বৃষ্টিও। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের এই সিরিজে শুবমান গিল-মিচেল মার্শদের বড় ‘প্রতিপক্ষ’ ছিল এই বৃষ্টি। বেরসিক বৃষ্টি উপকার করল ভারতকেই। আজ পঞ্চম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ভারতই।
২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই আজ ব্রিসবেনের গ্যাবায় পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে ভারত খেলতে নামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ৪.৫ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ভারত ৫২ রান করার পর শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। ১৩৪ মিনিট অপেক্ষা করার পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা যায়। তাতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ভারত জিতে যায় ২-১ ব্যবধানে। এর আগে ক্যানবেরায় ২৯ অক্টোবর প্রথম টি-টোয়েন্টি ভেসে গিয়েছিল বৃষ্টিতেই। সেবার টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান করার পর আর খেলাই হয়নি।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় সিরিজ সমতায় শেষ করার সুযোগ তৈরি হয় দুই দলের সামনেই। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়া জেতে ৪ উইকেটে। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতে সমতায় ফেরে ভারত। পরশু গোল্ড কোস্টে ৪৮ রানে জিতে সিরিজে এগিয়ে যায় সূর্যকুমারের ভারত। আজ পঞ্চম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় এই সংস্করণে ভারত টানা চারটি সিরিজ জেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সবশেষ ২০১৯ সালে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের মাঠে অনুষ্ঠিত সিরিজের দুটি ম্যাচের দুটিই জিতেছিল অজিরা।
গ্যাবায় আজ পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে শুবমান গিল ১৬ বলে ৬ চারে ২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। অভিষেক শর্মা করেছেন ১৩ বলে ২৩ রান। ৫২৮ বলে ১০০০ রান করে বলের হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০০ রানের রেকর্ড গড়লেন অভিষেক। ভারতের জার্সিতে ২৯ টি-টোয়েন্টিতে ১৮৯.৫১ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ১০১২ রান। ২ সেঞ্চুরির পাশাপাশি করেছেন ৬ ফিফটি। দুইয়ে থাকা টিম ডেভিডের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০০ রান করতে খেলেছেন ৫৬৯ বল। ৫৭৩ বলে ১০০০ রান করে এই তালিকায় তিনে সূর্যকুমার যাদব। আর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১৬৩ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন অভিষেক।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টানা ২০ বছর ধরে এশিয়ান আর্চারি ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন কোরিয়ান গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুন্দাইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) চুং ইউ সুন। এবার সেই জায়গা আসছে পরিবর্তন। এশিয়ান আর্চারির নতুন সভাপতি হয়েছেন বাংলাদেশের কাজী রাজীব উদ্দীন চপল।
আজ ঢাকায় হয়েছে এশিয়ান আর্চারির কংগ্রেস। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী টমাস হানকে ২৯-৯ ভোটে হারিয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন চপল। বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক তিনি। এখন যদিও কাজ করছেন সদস্য হিসেবে।
সভাপতি হওয়ার আগে চপল দুই মেয়াদে এশিয়ান আর্চারির সহ-সভাপতি ছিলেন। ঢাকায় আজ থেকে শুরু এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি ।
ক্রীড়া ডেস্ক
হংকং ক্রিকেট সিক্সেস টুর্নামেন্টে হার দিয়েই শেষ হলো ভারতের পথচলা। কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নেপাল—একই দিনে তিন প্রতিপক্ষের কাছে হারল দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারত। এক রশিদ খানই আজ ভারতকে শেষ করে দিয়েছেন।
পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হারিয়ে এবারের হংকং সিক্সেসে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর টানা তিন ম্যাচ হারল কার্তিকের দল। যার মধ্যে বোল আউট পর্বে নেপালের কাছে ৯২ রানে হেরেছে ভারত।ব্যাটিংয়ে ঝোড়ো ফিফটির পাশাপাশি বোলিংয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন নেপাল পেসার রশিদ।
হংকংয়ের মংকক মিশন রোড স্টেডিয়ামে আজ দুপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারত-নেপাল বোল আউট পর্বের ম্যাচ। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নেপাল অধিনায়ক সন্দ্বীপ জোরা। নির্ধারিত ৬ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৩৭ রান করেছে সন্দ্বীপের দল। ১৭ বলে ৪ চার ও ৬ ছক্কায় ৫৫ রান করে আহত অবসর হয়ে মাঠ ছাড়েন রশিদ। অধিনায়ক সন্দ্বীপ ১২ বলে ৪৭ রান করে অপরাজিত থাকেন।
নেপালের বিপক্ষে ১৩৮ রানের পাহাড় টপকাতে গিয়ে ৩ ওভারে ৪৫ রানে গুটিয়ে যায় কার্তিকের ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ১২ রান করেন দুই টপ অর্ডার ব্যাটার ভরত চিপলি ও প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চাল। অধিনায়ক কার্তিক করেছেন ৭ রান। নেপালের রশিদ ১ ওভারে ৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২ ও ১ উইকেট নিয়েছেন বশির আহমদ ও রুপেশ সিং। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন রশিদ।
নেপালের রশিদ গতকালই নাম লিখিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। সেদিকউল্লাহ পাচা, শরাফুদ্দিন আশরাফ, ইজাজ উদ্দিন আহমাদজাই—পঞ্চম ওভারের প্রথম তিন বলে আফগান এই তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে প্রথম হ্যাটট্রিক করা বোলার বনে গেলেন রশিদ। এই তিন ব্যাটারের পাশাপাশি গুলবাদিন নাইবকে ফিরিয়েছেন রশিদ খান। ২ ওভারে ২৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে রশিদ হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে এক ইনিংসে সেরা বোলিংয়ের কীর্তিটাও নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন।
