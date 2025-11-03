১০১ বছর বয়সী অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের মৃত্যু

ক্রীড়া ডেস্ক
বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চার্লস কস্তে আর নেই। ১০১ বছর বয়সে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। চার দিন হয়ে গেলেও তাঁর মৃত্যুর খবর জানা গেছে একটু দেরিতেই।
বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে কস্তে মারা গেছেন ৩০ অক্টোবর। গতকাল তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন ফ্রান্সের ক্রীড়ামন্ত্রী মারিয়ানা ফেরারি। এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে লন্ডন অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ন চার্লস কস্তে মারা গেছেন। খেলাধুলায় তিনি সমৃদ্ধ এক ঐতিহ্য।’ ১৯৪৮ লন্ডন অলিম্পিকে ছেলেদের টিম পারস্যুট ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন তিনি।
২০২৪-এর ২৬ জুলাই প্যারিসের টুইলারি বাগানে বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যাতেই জ্বলে উঠেছিল অলিম্পিক মশাল। কস্তের জীবনে সেটাই ছিল অন্যতম সুন্দর মুহূর্ত। হাতে থাকা মশাল সেদিন তুলে দিয়েছিলেন ফরাসি অলিম্পিয়ান টেডি রিনারের হাতে। প্যারিস অলিম্পিক শুরুর মাস খানেক আগে আয়োজকদের কাছ থেকে ফোনে তিনি জেনেছিলেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে মশালবাহকদের একজন হতে যাচ্ছেন তিনি।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কস্তে ছিলেন দারুণ এক সাইক্লিস্ট। যুদ্ধ শেষে ফের নেমেছিলেন ট্র্যাকে। ১৯৪৭ সালে ফ্রান্সের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। পরের বছর লন্ডন অলিম্পিকে সাইক্লিংয়ের টিম পারস্যুট ইভেন্টে সেমিফাইনালে ব্রিটেন ও ফাইনালে ইতালিকে হারাতে বড় অবদান রেখেছিলেন।
এ বছরের ২ জানুয়ারিতে হাঙ্গেরিয়ান জিমন্যাস্ট আগনেস কেলেতি মারা গিয়েছিলেন ১০৩ বছর। যেখানে ৯ জানুয়ারি তাঁর ছিল ১০৪তম জন্মদিন। তবে তিনি হাঙ্গেরির মধ্যে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর ১০ মাস শতবর্ষী অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ছিলেন কস্তে। সেই কস্তেও চলে গেলেন না ফেরার দেশে।
বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চার্লস কস্তে আর নেই। ১০১ বছর বয়সে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। চার দিন হয়ে গেলেও তাঁর মৃত্যুর খবর জানা গেছে একটু দেরিতেই।
বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে কস্তে মারা গেছেন ৩০ অক্টোবর। গতকাল তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন ফ্রান্সের ক্রীড়ামন্ত্রী মারিয়ানা ফেরারি। এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে লন্ডন অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ন চার্লস কস্তে মারা গেছেন। খেলাধুলায় তিনি সমৃদ্ধ এক ঐতিহ্য।’ ১৯৪৮ লন্ডন অলিম্পিকে ছেলেদের টিম পারস্যুট ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন তিনি।
২০২৪-এর ২৬ জুলাই প্যারিসের টুইলারি বাগানে বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যাতেই জ্বলে উঠেছিল অলিম্পিক মশাল। কস্তের জীবনে সেটাই ছিল অন্যতম সুন্দর মুহূর্ত। হাতে থাকা মশাল সেদিন তুলে দিয়েছিলেন ফরাসি অলিম্পিয়ান টেডি রিনারের হাতে। প্যারিস অলিম্পিক শুরুর মাস খানেক আগে আয়োজকদের কাছ থেকে ফোনে তিনি জেনেছিলেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে মশালবাহকদের একজন হতে যাচ্ছেন তিনি।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কস্তে ছিলেন দারুণ এক সাইক্লিস্ট। যুদ্ধ শেষে ফের নেমেছিলেন ট্র্যাকে। ১৯৪৭ সালে ফ্রান্সের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। পরের বছর লন্ডন অলিম্পিকে সাইক্লিংয়ের টিম পারস্যুট ইভেন্টে সেমিফাইনালে ব্রিটেন ও ফাইনালে ইতালিকে হারাতে বড় অবদান রেখেছিলেন।
এ বছরের ২ জানুয়ারিতে হাঙ্গেরিয়ান জিমন্যাস্ট আগনেস কেলেতি মারা গিয়েছিলেন ১০৩ বছর। যেখানে ৯ জানুয়ারি তাঁর ছিল ১০৪তম জন্মদিন। তবে তিনি হাঙ্গেরির মধ্যে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর ১০ মাস শতবর্ষী অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ছিলেন কস্তে। সেই কস্তেও চলে গেলেন না ফেরার দেশে।
২০২২ সালে জনাথন ট্রট প্রধান কোচ হওয়ার পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করে আফগানিস্তান ক্রিকেট। আইসিসি ইভেন্টগুলোতে একের পর এক রূপকথার গল্প লিখতে থাকে আফগানরা। তবে সবচেয়ে সফল এই কোচ আর বেশি দিন কাজ করবেন না আফগান ক্রিকেটের সঙ্গে।২ ঘণ্টা আগে
শততম টেস্টের অপেক্ষায় মুশফিকুর রহিম। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুরে এই সংস্করণে একশতম ম্যাচে মাঠে নামার কথা তারকা ব্যাটারের। তার আগে ছন্দে আছেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে সেঞ্চুরির খুব কাছে অবস্থান করছেন মুশফিক। সাবেক অধিনায়কের বড় ইনিংস খেলার দিনে জয় তুলে নিয়েছে রাজশাহী।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির (বিএসপিএ) নতুন কার্যালয়ে আজ বসেছিল তারার মেলা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ এসেছেন আরও অনেকেই। অনুষ্ঠানে এসে যখন তিনি কথা বলা শুরু করেছেন, বেশ স্মৃতিকাতর...৩ ঘণ্টা আগে
ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশে যতটা না উন্মাদনা, দেশের অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি বিন মর্তুজারা এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে মনে রাখার মতো অসংখ্য স্মৃতি।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২২ সালে জনাথন ট্রট প্রধান কোচ হওয়ার পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করে আফগানিস্তান ক্রিকেট। আইসিসি ইভেন্টগুলোতে একের পর এক রূপকথার গল্প লিখতে থাকে আফগানরা। তবে সবচেয়ে সফল এই কোচ আর বেশি দিন কাজ করবেন না আফগান ক্রিকেটের সঙ্গে।
আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ট্রটের বিদায়ের কথা নিশ্চিত করেছে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি আফগানদের প্রধান কোচের দায়িত্বে থাকছেন। আফগানিস্তানের ক্রিকেটের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ট্রটকে বিদায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে। এসিবি প্রধান নির্বাহী নাসিব খান বলেন, ‘জনাথন ট্রট আমাদের এই যাত্রাপথে অনেক বড় অবদান রেখেছে। আমাদের ক্রিকেটারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছেন। বড় দলগুলোর বিপক্ষে কীভাবে লড়তে হয়, সেটা তিনি দেখিয়েছেন। ২০২৬ সালের দিকে আমরা তাকাচ্ছি। আফগানিস্তান ক্রিকেটকে নতুন এক পর্যায়ে নিয়ে যেতে আমাদের পরিকল্পনার অংশ এটা (ট্রটের বিদায়)।’ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
এসিবি নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ট্রটের একটি ছবি পোস্ট করেছে। সেখানে লেখা, ‘মাইলফলক থেকে স্মৃতি। ধন্যবাদ জনাথন ট্রট। ২০২২ থেকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত আছেন তিনি।’ মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, নুর আহমদ জাদরান, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো তারকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করে সম্মানিত বোধ করছেন ট্রট। এসিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ট্রট বলেন, ‘আফগানিস্তান জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করা আমার কাছে অনেক কিছু। তাদের প্যাশন, দৃঢ়তা ও বড় কিছু অর্জনের জন্য ক্ষুধা আমি ক্রিকেটারদের মধ্যে দেখেছি। যা অর্জন করেছি, তাতে আমি গর্বিত। আফগান ক্রিকেটের সমর্থক হিসেবে সব সময় থাকব। আফগান ক্রিকেট দল ও ভক্ত-সমর্থকদের শুভকামনা জানাচ্ছি।’
২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি—ট্রট দায়িত্ব নেওয়ার পর আফগানিস্তান ক্রিকেট দলের বাজে গেছে শুধু ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেবার সুপার টুয়েলভে কোনো ম্যাচ না জিতেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছিল আফগানরা। যার মধ্যে দুটি ম্যাচ ভেসে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। এরপর ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে চার ম্যাচ জেতে আফগানরা। যার মধ্যে ছিল তিন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়। এই বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়েছিল আফগানরা।
ট্রটের সময়ই আইসিসি ইভেন্টে সবচেয়ে বড় সাফল্য আফগানিস্তান পায় ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। নিউজিল্যান্ডকে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় করে দেওয়া আফগানরা খেলেছিল সেমিফাইনাল। আফগানদের ক্রিকেট ইতিহাসে আইসিসির ইভেন্টে এটাই প্রথম কোনো সেমিফাইনাল। এরপর ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ইংল্যান্ডকে হারায় আফগানরা। গত মাসে বাংলাদেশের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয় আফগানরা। সেই আফগানরা পাল্টা ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করে। আর গতকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৯ রানে জিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় আফগানরা।
২০২২ সালে জনাথন ট্রট প্রধান কোচ হওয়ার পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করে আফগানিস্তান ক্রিকেট। আইসিসি ইভেন্টগুলোতে একের পর এক রূপকথার গল্প লিখতে থাকে আফগানরা। তবে সবচেয়ে সফল এই কোচ আর বেশি দিন কাজ করবেন না আফগান ক্রিকেটের সঙ্গে।
আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ট্রটের বিদায়ের কথা নিশ্চিত করেছে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি আফগানদের প্রধান কোচের দায়িত্বে থাকছেন। আফগানিস্তানের ক্রিকেটের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ট্রটকে বিদায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে। এসিবি প্রধান নির্বাহী নাসিব খান বলেন, ‘জনাথন ট্রট আমাদের এই যাত্রাপথে অনেক বড় অবদান রেখেছে। আমাদের ক্রিকেটারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছেন। বড় দলগুলোর বিপক্ষে কীভাবে লড়তে হয়, সেটা তিনি দেখিয়েছেন। ২০২৬ সালের দিকে আমরা তাকাচ্ছি। আফগানিস্তান ক্রিকেটকে নতুন এক পর্যায়ে নিয়ে যেতে আমাদের পরিকল্পনার অংশ এটা (ট্রটের বিদায়)।’ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
এসিবি নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ট্রটের একটি ছবি পোস্ট করেছে। সেখানে লেখা, ‘মাইলফলক থেকে স্মৃতি। ধন্যবাদ জনাথন ট্রট। ২০২২ থেকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত আছেন তিনি।’ মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, নুর আহমদ জাদরান, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো তারকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করে সম্মানিত বোধ করছেন ট্রট। এসিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ট্রট বলেন, ‘আফগানিস্তান জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করা আমার কাছে অনেক কিছু। তাদের প্যাশন, দৃঢ়তা ও বড় কিছু অর্জনের জন্য ক্ষুধা আমি ক্রিকেটারদের মধ্যে দেখেছি। যা অর্জন করেছি, তাতে আমি গর্বিত। আফগান ক্রিকেটের সমর্থক হিসেবে সব সময় থাকব। আফগান ক্রিকেট দল ও ভক্ত-সমর্থকদের শুভকামনা জানাচ্ছি।’
২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি—ট্রট দায়িত্ব নেওয়ার পর আফগানিস্তান ক্রিকেট দলের বাজে গেছে শুধু ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেবার সুপার টুয়েলভে কোনো ম্যাচ না জিতেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছিল আফগানরা। যার মধ্যে দুটি ম্যাচ ভেসে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। এরপর ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে চার ম্যাচ জেতে আফগানরা। যার মধ্যে ছিল তিন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়। এই বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়েছিল আফগানরা।
ট্রটের সময়ই আইসিসি ইভেন্টে সবচেয়ে বড় সাফল্য আফগানিস্তান পায় ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। নিউজিল্যান্ডকে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় করে দেওয়া আফগানরা খেলেছিল সেমিফাইনাল। আফগানদের ক্রিকেট ইতিহাসে আইসিসির ইভেন্টে এটাই প্রথম কোনো সেমিফাইনাল। এরপর ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ইংল্যান্ডকে হারায় আফগানরা। গত মাসে বাংলাদেশের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয় আফগানরা। সেই আফগানরা পাল্টা ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করে। আর গতকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৯ রানে জিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় আফগানরা।
বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চার্লস কস্তে আর নেই। ১০১ বছর বয়সে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। চার দিন হয়ে গেলেও তাঁর মৃত্যুর খবর জানা গেছে একটু দেরিতেই। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে কস্তে মারা গেছেন ৩০ অক্টোবর।৩৩ মিনিট আগে
শততম টেস্টের অপেক্ষায় মুশফিকুর রহিম। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুরে এই সংস্করণে একশতম ম্যাচে মাঠে নামার কথা তারকা ব্যাটারের। তার আগে ছন্দে আছেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে সেঞ্চুরির খুব কাছে অবস্থান করছেন মুশফিক। সাবেক অধিনায়কের বড় ইনিংস খেলার দিনে জয় তুলে নিয়েছে রাজশাহী।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির (বিএসপিএ) নতুন কার্যালয়ে আজ বসেছিল তারার মেলা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ এসেছেন আরও অনেকেই। অনুষ্ঠানে এসে যখন তিনি কথা বলা শুরু করেছেন, বেশ স্মৃতিকাতর...৩ ঘণ্টা আগে
ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশে যতটা না উন্মাদনা, দেশের অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি বিন মর্তুজারা এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে মনে রাখার মতো অসংখ্য স্মৃতি।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
শততম টেস্টের অপেক্ষায় মুশফিকুর রহিম। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুরে এই সংস্করণে একশতম ম্যাচে মাঠে নামার কথা তারকা ব্যাটারের। তার আগে ছন্দে আছেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে সেঞ্চুরির খুব কাছে অবস্থান করছেন মুশফিক। সাবেক অধিনায়কের বড় ইনিংস খেলার দিনে জয় তুলে নিয়েছে রাজশাহী।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ৩১০ রানে অলআউট হয়েছে ঢাকা। জবাবে ২৬০ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে সিলেট। ৫০ রানে পিছিয়ে আছে জাকির হাসানের দল। ৯৩ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামবেন মুশফিক। অধিনায়কের অবদান ৪৩ রান। ৩০ রান আসে শাহানুর রহমানের ব্যাট থেকে। অতি নাটকীয় কিছু না হলে ম্যাচটি ড্রয়ের পথে আছে।
ব্যাটিং ব্যর্থতায় শুরুতেই হারের শঙ্কা তৈরি হয়েছিল খুলনার। ঘুরে দাঁড়িয়ে আর ম্যাচ বাঁচাতে পারল না তারা। রূপসা পাড়ের দলটিকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী। খুলনার দেওয়া ১০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিততে কোনো বেগ পেতে হয়নি তাদের। ৬২ রান করেন হাবিবুর রহমান সোহান। ২৫ রান আসে সাব্বির হোসেনের ব্যাট থেকে।
ড্রয়ের পথে আছে ময়মনসিংহ-রংপুর ও চট্টগ্রাম-বরিশালের মধ্যকার ম্যাচও। কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে মাহফিজুল ইসলাম রবিন, নাঈম শেখ ও আব্দুল মজিদের সেঞ্চুরিতে ৫৫৫ রানে ইনিংস ঘোষণা করে ময়মনসিংহ। জবাবে ১৮ রানে ২ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় খেলা শেষ করে রংপুর। বৃষ্টির কারণে আজ একটি বলও মাঠে গড়ায়নি।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম-বরিশালের ম্যাচে ভেজা আউটফিল্ডের কারণে তৃতীয় দিনে মাঠে গড়িয়েছে মাত্র ১৫ ওভারে। ২ উইকেটে ১১৫ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামা বরিশাল মাঠ ছেড়েছে ১৬৬ রানে। এদিন আর কোনো উইকেট হারায়নি তারা। এর আগে প্রথম ইনিংসে ৩৫৮ রানে অলআউট হয় চট্টগ্রাম। বরিশালের চেয়ে এখনো ১৯২ রানে এগিয়ে আছে বন্দর নগরীর দলটি।
শততম টেস্টের অপেক্ষায় মুশফিকুর রহিম। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুরে এই সংস্করণে একশতম ম্যাচে মাঠে নামার কথা তারকা ব্যাটারের। তার আগে ছন্দে আছেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে সেঞ্চুরির খুব কাছে অবস্থান করছেন মুশফিক। সাবেক অধিনায়কের বড় ইনিংস খেলার দিনে জয় তুলে নিয়েছে রাজশাহী।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ৩১০ রানে অলআউট হয়েছে ঢাকা। জবাবে ২৬০ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে সিলেট। ৫০ রানে পিছিয়ে আছে জাকির হাসানের দল। ৯৩ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামবেন মুশফিক। অধিনায়কের অবদান ৪৩ রান। ৩০ রান আসে শাহানুর রহমানের ব্যাট থেকে। অতি নাটকীয় কিছু না হলে ম্যাচটি ড্রয়ের পথে আছে।
ব্যাটিং ব্যর্থতায় শুরুতেই হারের শঙ্কা তৈরি হয়েছিল খুলনার। ঘুরে দাঁড়িয়ে আর ম্যাচ বাঁচাতে পারল না তারা। রূপসা পাড়ের দলটিকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী। খুলনার দেওয়া ১০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিততে কোনো বেগ পেতে হয়নি তাদের। ৬২ রান করেন হাবিবুর রহমান সোহান। ২৫ রান আসে সাব্বির হোসেনের ব্যাট থেকে।
ড্রয়ের পথে আছে ময়মনসিংহ-রংপুর ও চট্টগ্রাম-বরিশালের মধ্যকার ম্যাচও। কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে মাহফিজুল ইসলাম রবিন, নাঈম শেখ ও আব্দুল মজিদের সেঞ্চুরিতে ৫৫৫ রানে ইনিংস ঘোষণা করে ময়মনসিংহ। জবাবে ১৮ রানে ২ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় খেলা শেষ করে রংপুর। বৃষ্টির কারণে আজ একটি বলও মাঠে গড়ায়নি।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম-বরিশালের ম্যাচে ভেজা আউটফিল্ডের কারণে তৃতীয় দিনে মাঠে গড়িয়েছে মাত্র ১৫ ওভারে। ২ উইকেটে ১১৫ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামা বরিশাল মাঠ ছেড়েছে ১৬৬ রানে। এদিন আর কোনো উইকেট হারায়নি তারা। এর আগে প্রথম ইনিংসে ৩৫৮ রানে অলআউট হয় চট্টগ্রাম। বরিশালের চেয়ে এখনো ১৯২ রানে এগিয়ে আছে বন্দর নগরীর দলটি।
বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চার্লস কস্তে আর নেই। ১০১ বছর বয়সে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। চার দিন হয়ে গেলেও তাঁর মৃত্যুর খবর জানা গেছে একটু দেরিতেই। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে কস্তে মারা গেছেন ৩০ অক্টোবর।৩৩ মিনিট আগে
২০২২ সালে জনাথন ট্রট প্রধান কোচ হওয়ার পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করে আফগানিস্তান ক্রিকেট। আইসিসি ইভেন্টগুলোতে একের পর এক রূপকথার গল্প লিখতে থাকে আফগানরা। তবে সবচেয়ে সফল এই কোচ আর বেশি দিন কাজ করবেন না আফগান ক্রিকেটের সঙ্গে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির (বিএসপিএ) নতুন কার্যালয়ে আজ বসেছিল তারার মেলা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ এসেছেন আরও অনেকেই। অনুষ্ঠানে এসে যখন তিনি কথা বলা শুরু করেছেন, বেশ স্মৃতিকাতর...৩ ঘণ্টা আগে
ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশে যতটা না উন্মাদনা, দেশের অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি বিন মর্তুজারা এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে মনে রাখার মতো অসংখ্য স্মৃতি।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির (বিএসপিএ) নতুন কার্যালয়ে আজ বসেছিল তারার মেলা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ এসেছেন আরও অনেকেই। অনুষ্ঠানে এসে যখন তিনি কথা বলা শুরু করেছেন, বেশ স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছেন তিনি।
পল্টনে বিএসপিএ-এর নতুন কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন বুলবুল। বিসিবি সভাপতি কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিরোমন্থন করা শুরু করলেন। আজ বিএসপিএ-এর অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘আজ যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তার আগে বিএসপিএকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ডেকে সম্মানিত করার জন্য। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি, যখন আমি স্কুলে পড়তাম, তখন হেঁটে হেঁটে এই রাস্তা দিয়ে প্রত্যেক দিন যেতাম বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কোনো স্কুল ক্যাম্পে যোগ দিতে। যাওয়ার পথে প্রথমে পড়ত ক্রীড়া লেখক সমিতির অফিসটা। তারপরে ছিল ক্রিকেট বোর্ডের অফিস।’
বিএসপিএ-এর অনুষ্ঠানে আজ কথা বলতে গিয়ে বুলবুল উল্লেখ করেছেন ৩৩ বছরের এক পুরোনো ঘটনা। যে প্রতিষ্ঠান তাঁকে সেরা ক্রিকেটারের স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেটা তাঁর ক্যারিয়ারের উন্নয়নে অনেক বড় অবদান রেখেছিল বলে মনে করেন তিনি। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘বিএসপিএ’ই হচ্ছে আমাদের ক্রীড়া লেখক সমিতি। যে ক্রীড়া লেখক সমিতি ১৯৯২ সালে প্রথম আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল আমি একজন ভালো ক্রিকেটার। ক্রিকেটার হিসেবে বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হয়েছিলাম তার পরে। বিএসপিএ বা তৎকালীন বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে ও যেভাবে ক্রীড়াঙ্গনকে পুরস্কৃত করা শুরু করেছিলেন তাঁরা, সেটা আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে সহায়তা করেছে।
বাংলাদেশের কিংবদন্তি ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলামকে নিয়েও বুলবুল আজ স্মৃতিচারণা করেছেন। বিএসপিএ-এর নতুন কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘একটু নস্টালজিক হয়ে যাই, যখন আসলাম ভাইকে দেখছিলাম। দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। সত্যি বলতে আমার আর আসলাম ভাইয়ের ফুটবলের জন্ম হয়েছিল এ জায়গা থেকেই। এই জায়গায় ছিল ফুটবল ক্লাব, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব। আসলাম ভাই অনেক বড় ফুটবলার ছিলেন আর আমি একই ক্লাবে ছিলাম। এখানেই ফুটবল ক্লাব ছিল। মতবিনিময় করছিলাম আমরা।’
পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে আজ যে বিএসপিএ-এর নতুন কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়েছে, সেটা এক সময় বিসিবির পুরোনো অফিস ছিল। অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরকে নতুন এই অফিস দেখেশুনে রাখতে বলেছেন বুলবুল, ‘আজ আবারও বলছি যে আমাদের অফিসটা হয়তো আপনারা ব্যবহার করছেন। যেটা আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের আগের অফিস ছিল। আমাদের ক্রিকেটের জন্ম হয়েছিল এখানে। সেই ক্রিকেট বোর্ড এখন টেস্ট খেলছে। ক্রিকেট ও খেলাধুলার মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে অনেক পরিচিতি। আমাদের অফিসটা লিজ দিলাম আপনাদের কাছে। দেখে রাখবেন। মাঝেমধ্যে আসার সুযোগ করে দিয়েন। এখানে এসে স্মৃতি রোমন্থন করব।’
বিসিবির সাবেক অফিসের কথা বলতে গিয়ে বুলবুল আজ পুরোনো এক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘শাকিল ভাই একটা গল্প করতেন সব সময়। এমসিসির কর্মকর্তারা এসেছিলেন ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সভা করতে। সেখানে ছিলেন শাকিল ভাই। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আশরাফুল ভাই-রোজ ভাইয়েরা। সভা সাড়ে ৯টার সময় শুরু হওয়ার কথা ছিল। ইংল্যান্ডের লোকেরা এসেছিলেন ৯টার সময়। এসে তাঁরা এতটাই জীর্ণ অবস্থা দেখেন যে একটা কক্ষকে ভাগ করে দুইটা কক্ষ করা হয়েছিল। জয়নাল আর আনোয়ার সেখানে ঘুমাচ্ছিল। তাদের তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠিয়ে শাকিল ভাই সভার ব্যবস্থা করেছিলেন।’
বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির (বিএসপিএ) নতুন কার্যালয়ে আজ বসেছিল তারার মেলা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ এসেছেন আরও অনেকেই। অনুষ্ঠানে এসে যখন তিনি কথা বলা শুরু করেছেন, বেশ স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছেন তিনি।
পল্টনে বিএসপিএ-এর নতুন কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন বুলবুল। বিসিবি সভাপতি কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিরোমন্থন করা শুরু করলেন। আজ বিএসপিএ-এর অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘আজ যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তার আগে বিএসপিএকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ডেকে সম্মানিত করার জন্য। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি, যখন আমি স্কুলে পড়তাম, তখন হেঁটে হেঁটে এই রাস্তা দিয়ে প্রত্যেক দিন যেতাম বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কোনো স্কুল ক্যাম্পে যোগ দিতে। যাওয়ার পথে প্রথমে পড়ত ক্রীড়া লেখক সমিতির অফিসটা। তারপরে ছিল ক্রিকেট বোর্ডের অফিস।’
বিএসপিএ-এর অনুষ্ঠানে আজ কথা বলতে গিয়ে বুলবুল উল্লেখ করেছেন ৩৩ বছরের এক পুরোনো ঘটনা। যে প্রতিষ্ঠান তাঁকে সেরা ক্রিকেটারের স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেটা তাঁর ক্যারিয়ারের উন্নয়নে অনেক বড় অবদান রেখেছিল বলে মনে করেন তিনি। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘বিএসপিএ’ই হচ্ছে আমাদের ক্রীড়া লেখক সমিতি। যে ক্রীড়া লেখক সমিতি ১৯৯২ সালে প্রথম আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল আমি একজন ভালো ক্রিকেটার। ক্রিকেটার হিসেবে বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হয়েছিলাম তার পরে। বিএসপিএ বা তৎকালীন বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে ও যেভাবে ক্রীড়াঙ্গনকে পুরস্কৃত করা শুরু করেছিলেন তাঁরা, সেটা আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে সহায়তা করেছে।
বাংলাদেশের কিংবদন্তি ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলামকে নিয়েও বুলবুল আজ স্মৃতিচারণা করেছেন। বিএসপিএ-এর নতুন কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘একটু নস্টালজিক হয়ে যাই, যখন আসলাম ভাইকে দেখছিলাম। দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। সত্যি বলতে আমার আর আসলাম ভাইয়ের ফুটবলের জন্ম হয়েছিল এ জায়গা থেকেই। এই জায়গায় ছিল ফুটবল ক্লাব, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব। আসলাম ভাই অনেক বড় ফুটবলার ছিলেন আর আমি একই ক্লাবে ছিলাম। এখানেই ফুটবল ক্লাব ছিল। মতবিনিময় করছিলাম আমরা।’
পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে আজ যে বিএসপিএ-এর নতুন কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়েছে, সেটা এক সময় বিসিবির পুরোনো অফিস ছিল। অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরকে নতুন এই অফিস দেখেশুনে রাখতে বলেছেন বুলবুল, ‘আজ আবারও বলছি যে আমাদের অফিসটা হয়তো আপনারা ব্যবহার করছেন। যেটা আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের আগের অফিস ছিল। আমাদের ক্রিকেটের জন্ম হয়েছিল এখানে। সেই ক্রিকেট বোর্ড এখন টেস্ট খেলছে। ক্রিকেট ও খেলাধুলার মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে অনেক পরিচিতি। আমাদের অফিসটা লিজ দিলাম আপনাদের কাছে। দেখে রাখবেন। মাঝেমধ্যে আসার সুযোগ করে দিয়েন। এখানে এসে স্মৃতি রোমন্থন করব।’
বিসিবির সাবেক অফিসের কথা বলতে গিয়ে বুলবুল আজ পুরোনো এক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘শাকিল ভাই একটা গল্প করতেন সব সময়। এমসিসির কর্মকর্তারা এসেছিলেন ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সভা করতে। সেখানে ছিলেন শাকিল ভাই। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আশরাফুল ভাই-রোজ ভাইয়েরা। সভা সাড়ে ৯টার সময় শুরু হওয়ার কথা ছিল। ইংল্যান্ডের লোকেরা এসেছিলেন ৯টার সময়। এসে তাঁরা এতটাই জীর্ণ অবস্থা দেখেন যে একটা কক্ষকে ভাগ করে দুইটা কক্ষ করা হয়েছিল। জয়নাল আর আনোয়ার সেখানে ঘুমাচ্ছিল। তাদের তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠিয়ে শাকিল ভাই সভার ব্যবস্থা করেছিলেন।’
বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চার্লস কস্তে আর নেই। ১০১ বছর বয়সে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। চার দিন হয়ে গেলেও তাঁর মৃত্যুর খবর জানা গেছে একটু দেরিতেই। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে কস্তে মারা গেছেন ৩০ অক্টোবর।৩৩ মিনিট আগে
২০২২ সালে জনাথন ট্রট প্রধান কোচ হওয়ার পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করে আফগানিস্তান ক্রিকেট। আইসিসি ইভেন্টগুলোতে একের পর এক রূপকথার গল্প লিখতে থাকে আফগানরা। তবে সবচেয়ে সফল এই কোচ আর বেশি দিন কাজ করবেন না আফগান ক্রিকেটের সঙ্গে।২ ঘণ্টা আগে
শততম টেস্টের অপেক্ষায় মুশফিকুর রহিম। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুরে এই সংস্করণে একশতম ম্যাচে মাঠে নামার কথা তারকা ব্যাটারের। তার আগে ছন্দে আছেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে সেঞ্চুরির খুব কাছে অবস্থান করছেন মুশফিক। সাবেক অধিনায়কের বড় ইনিংস খেলার দিনে জয় তুলে নিয়েছে রাজশাহী।৩ ঘণ্টা আগে
ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশে যতটা না উন্মাদনা, দেশের অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি বিন মর্তুজারা এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে মনে রাখার মতো অসংখ্য স্মৃতি।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশে যতটা না উন্মাদনা, দেশের অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি বিন মর্তুজারা এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে মনে রাখার মতো অসংখ্য স্মৃতি। আর গত কয়েক মাসে হামজা চৌধুরী, শমিত শোমদের মতো প্রবাসী ফুটবলারদের আগমনে দেশের ফুটবলে জোয়ার বয়ে গিয়েছে।
দেশের ক্রিকেট-ফুটবলে বলার মতো সাফল্য অত বেশি না হলেও তালিকাটা একেবারে ছোট নয়। ২০২০ সালে আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, সেটা দেশের ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত অনেক বড় সাফল্য। সবশেষ দুটি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। ফুটবলে নারী সাফে ২০২২ ও ২০২৪ সালে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। দুইবারই সাবিনা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমারা শিরোপা জিতেছেন স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে।
ক্রিকেট-ফুটবলসহ দেশের সব খেলাধুলায় সাফল্য আসুক, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল চান সেটাই। পল্টনে জাতীয় স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির (বিএসপিএ) নতুন কার্যালয়ে আজ এক অনুষ্ঠানে বুলবুল বলেন, ‘বিএসপিএসহ যারা এই সংবাদগুলো প্রচার করেন, তাদের সাহায্য নিয়ে সব ক্রীড়া ফেডারেশনগুলো মিলে যদি একটা স্পোর্টস সেন্টার বা বিজ্ঞান বা শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করতে পারি, তাহলে আমরা সকলে লাভবান হব। আমি কথা দিচ্ছি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং এর যত সংস্থা আছে, সেগুলো পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করব। শুধু ফুটবল-ক্রিকেট না, সব স্পোর্টসকেই সহায়তা করব ইনশাআল্লাহ।’
বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে বুলবুলের সঙ্গে এসেছেন বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদ ও বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ফুটবল-ক্রিকেটসহ দেশের অন্যান্য খেলাধুলায় কীভাবে উন্নয়ন সম্ভব, সেটা নিয়ে তাবিথের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বুলবুল। সেক্ষেত্রে কিছু কিছু উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেছেন বিসিবি সভাপতি। বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে বুলবুল বলেন, ‘বসে বসে আলাপ করছিলাম তাবিথ ভাইয়ের সঙ্গে। আমরা যদি তাকিয়ে দেখি অলিম্পিক স্পোর্টস, মাল্টি স্পোর্টসগুলো মানে অন্যান্য যে সংস্থাগুলো খেলে, সেখানে কিন্তু আমাদের অত বড় সাফল্য নেই। আমরা সকলে কিছু কিছু অবদান যদি রাখতে পারি যেমন স্পোর্টস সায়েন্স, স্পোর্টস মেডিসিন, স্পোর্টস সাইকোলজি, একটা পরিপূর্ণ বায়োমেকানিকাল ল্যাব। সেখানে আমরা আমন্ত্রণ জানাই সব খেলাধুলার বিভাগকে। এই প্রোগ্রামটার পেছনে গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে কাজ করেছি।’
টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে পথচলা শুরু হয় বাংলাদেশের। টেস্ট খেলার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নতুন এক উদ্যোগের ঘোষণা গত রাতে দিয়েছেন বুলবুল। বিসিবির এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘৯ ও ১০ নভেম্বর ঢাকায় হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স। এই কনফারেন্স আমাদের সফল হবে বলে আশা করছি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রিকেট সমৃদ্ধশালী হবে। বাংলাদেশের ৬৪ জেলা ও আট বিভাগে ক্রিকেট ছড়িয়ে আছে। আমাদের প্রতিটি স্টেকহোল্ডার, যেমন জেলার ক্রিকেট প্রেসিডেন্ট, জেলা ক্রীড়া অফিসার, জেলার ক্রিকেট কোচ, জেলার নারী উদ্যোক্তা—সবার সঙ্গে একসঙ্গে আলোচনা করে জানব বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নতিতে কী দরকার।’ আজ বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে সেটা আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি।
বয়সভিত্তিক ক্রিকেট দলের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বুলবুলের পথচলা শুরু ১৯৮৮ সালে। ২০০০ সালের নভেম্বরে ভারতের বিপক্ষে তিনি ১৪৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। সেটা ছিল বাংলাদেশেরই অভিষেক টেস্ট। ২৫ বছর আগে সেঞ্চুরি করা সেই বুলবুল আজ বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে আজ বুলবুল বলেন, ‘আজ আমি ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হয়েছি। কিন্তু জানেন এই বোর্ডের একসময় স্কুল ক্রিকেটার ছিলাম। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ক্রিকেটার ছিলাম। জাতীয় দলে ক্রিকেট খেলেছি। তারপর ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হয়েছি। জানি না কীভাবে হয়েছি। তবে আমি মনে হয় খুব ভাগ্যবান যে প্রত্যেকটা অবস্থাতেই বাংলাদেশ ক্রিকেটকে দেখতে পেয়েছি। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের লোকদের সঙ্গে এই পথে এগিয়ে চলেছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেকগুলো কারণে যে আজ আমাদের ক্রিকেট ও ক্রিকেট যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, আপনাদের সকলের অবদান অনেক বেশি।’
ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশে যতটা না উন্মাদনা, দেশের অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি বিন মর্তুজারা এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে মনে রাখার মতো অসংখ্য স্মৃতি। আর গত কয়েক মাসে হামজা চৌধুরী, শমিত শোমদের মতো প্রবাসী ফুটবলারদের আগমনে দেশের ফুটবলে জোয়ার বয়ে গিয়েছে।
দেশের ক্রিকেট-ফুটবলে বলার মতো সাফল্য অত বেশি না হলেও তালিকাটা একেবারে ছোট নয়। ২০২০ সালে আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, সেটা দেশের ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত অনেক বড় সাফল্য। সবশেষ দুটি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। ফুটবলে নারী সাফে ২০২২ ও ২০২৪ সালে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। দুইবারই সাবিনা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমারা শিরোপা জিতেছেন স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে।
ক্রিকেট-ফুটবলসহ দেশের সব খেলাধুলায় সাফল্য আসুক, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল চান সেটাই। পল্টনে জাতীয় স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির (বিএসপিএ) নতুন কার্যালয়ে আজ এক অনুষ্ঠানে বুলবুল বলেন, ‘বিএসপিএসহ যারা এই সংবাদগুলো প্রচার করেন, তাদের সাহায্য নিয়ে সব ক্রীড়া ফেডারেশনগুলো মিলে যদি একটা স্পোর্টস সেন্টার বা বিজ্ঞান বা শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করতে পারি, তাহলে আমরা সকলে লাভবান হব। আমি কথা দিচ্ছি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং এর যত সংস্থা আছে, সেগুলো পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করব। শুধু ফুটবল-ক্রিকেট না, সব স্পোর্টসকেই সহায়তা করব ইনশাআল্লাহ।’
বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে বুলবুলের সঙ্গে এসেছেন বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদ ও বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ফুটবল-ক্রিকেটসহ দেশের অন্যান্য খেলাধুলায় কীভাবে উন্নয়ন সম্ভব, সেটা নিয়ে তাবিথের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বুলবুল। সেক্ষেত্রে কিছু কিছু উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেছেন বিসিবি সভাপতি। বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে বুলবুল বলেন, ‘বসে বসে আলাপ করছিলাম তাবিথ ভাইয়ের সঙ্গে। আমরা যদি তাকিয়ে দেখি অলিম্পিক স্পোর্টস, মাল্টি স্পোর্টসগুলো মানে অন্যান্য যে সংস্থাগুলো খেলে, সেখানে কিন্তু আমাদের অত বড় সাফল্য নেই। আমরা সকলে কিছু কিছু অবদান যদি রাখতে পারি যেমন স্পোর্টস সায়েন্স, স্পোর্টস মেডিসিন, স্পোর্টস সাইকোলজি, একটা পরিপূর্ণ বায়োমেকানিকাল ল্যাব। সেখানে আমরা আমন্ত্রণ জানাই সব খেলাধুলার বিভাগকে। এই প্রোগ্রামটার পেছনে গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে কাজ করেছি।’
টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে পথচলা শুরু হয় বাংলাদেশের। টেস্ট খেলার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নতুন এক উদ্যোগের ঘোষণা গত রাতে দিয়েছেন বুলবুল। বিসিবির এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘৯ ও ১০ নভেম্বর ঢাকায় হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স। এই কনফারেন্স আমাদের সফল হবে বলে আশা করছি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রিকেট সমৃদ্ধশালী হবে। বাংলাদেশের ৬৪ জেলা ও আট বিভাগে ক্রিকেট ছড়িয়ে আছে। আমাদের প্রতিটি স্টেকহোল্ডার, যেমন জেলার ক্রিকেট প্রেসিডেন্ট, জেলা ক্রীড়া অফিসার, জেলার ক্রিকেট কোচ, জেলার নারী উদ্যোক্তা—সবার সঙ্গে একসঙ্গে আলোচনা করে জানব বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নতিতে কী দরকার।’ আজ বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে সেটা আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি।
বয়সভিত্তিক ক্রিকেট দলের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বুলবুলের পথচলা শুরু ১৯৮৮ সালে। ২০০০ সালের নভেম্বরে ভারতের বিপক্ষে তিনি ১৪৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। সেটা ছিল বাংলাদেশেরই অভিষেক টেস্ট। ২৫ বছর আগে সেঞ্চুরি করা সেই বুলবুল আজ বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। বিএসপিএ’র অনুষ্ঠানে আজ বুলবুল বলেন, ‘আজ আমি ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হয়েছি। কিন্তু জানেন এই বোর্ডের একসময় স্কুল ক্রিকেটার ছিলাম। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ক্রিকেটার ছিলাম। জাতীয় দলে ক্রিকেট খেলেছি। তারপর ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হয়েছি। জানি না কীভাবে হয়েছি। তবে আমি মনে হয় খুব ভাগ্যবান যে প্রত্যেকটা অবস্থাতেই বাংলাদেশ ক্রিকেটকে দেখতে পেয়েছি। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের লোকদের সঙ্গে এই পথে এগিয়ে চলেছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেকগুলো কারণে যে আজ আমাদের ক্রিকেট ও ক্রিকেট যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, আপনাদের সকলের অবদান অনেক বেশি।’
বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চার্লস কস্তে আর নেই। ১০১ বছর বয়সে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। চার দিন হয়ে গেলেও তাঁর মৃত্যুর খবর জানা গেছে একটু দেরিতেই। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে কস্তে মারা গেছেন ৩০ অক্টোবর।৩৩ মিনিট আগে
২০২২ সালে জনাথন ট্রট প্রধান কোচ হওয়ার পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করে আফগানিস্তান ক্রিকেট। আইসিসি ইভেন্টগুলোতে একের পর এক রূপকথার গল্প লিখতে থাকে আফগানরা। তবে সবচেয়ে সফল এই কোচ আর বেশি দিন কাজ করবেন না আফগান ক্রিকেটের সঙ্গে।২ ঘণ্টা আগে
শততম টেস্টের অপেক্ষায় মুশফিকুর রহিম। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুরে এই সংস্করণে একশতম ম্যাচে মাঠে নামার কথা তারকা ব্যাটারের। তার আগে ছন্দে আছেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে সেঞ্চুরির খুব কাছে অবস্থান করছেন মুশফিক। সাবেক অধিনায়কের বড় ইনিংস খেলার দিনে জয় তুলে নিয়েছে রাজশাহী।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির (বিএসপিএ) নতুন কার্যালয়ে আজ বসেছিল তারার মেলা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ এসেছেন আরও অনেকেই। অনুষ্ঠানে এসে যখন তিনি কথা বলা শুরু করেছেন, বেশ স্মৃতিকাতর...৩ ঘণ্টা আগে