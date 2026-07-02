Ajker Patrika
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রোনালদোরা কি পারবেন ক্রোয়েশিয়া-বাধা টপকে সামনে এগোতে

ক্রীড়া ডেস্ক    
রোনালদোরা কি পারবেন ক্রোয়েশিয়া-বাধা টপকে সামনে এগোতে
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল আগামীকাল ভোরে খেলতে নামবে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে। ছবি: সংগৃহীত

‘কে’ গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে ওঠায় পর্তুগাল শেষ বত্রিশে তুলনামূলক কঠিন প্রতিপক্ষ পেয়েছে। টরন্টোতে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায় মুখোমুখি হবে পর্তুগাল-ক্রোয়েশিয়া। তার আগে আজ রাতে শেষ ষোলোতে ওঠার লড়াইয়ে নামবে স্পেন-অস্ট্রিয়া। শেষ বত্রিশের দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

স্পেন-অস্ট্রিয়া

রাত ১টা

সরাসরি

পর্তুগাল-ক্রোয়েশিয়া

আগামীকাল ভোর ৫টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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