Ajker Patrika
En
অন্য খেলা

লড়াই করেও চীনের কাছে হার বাংলাদেশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
লড়াই করেও চীনের কাছে হার বাংলাদেশের
লড়াই করেই হারল বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

শুরুটা ভালোই করেছিল বাংলাদেশ। ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারেই দুই দল দুটি করে গোলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সমতায় ছিল। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এগিয়েও গিয়েছিল বাংলাদেশের যুবারা। শেষ পর্যন্ত সেই এগিয়ে যাওয়াটা ধরে রাখতে পারেনি তারা। ৩–২ গোলে চীনের কাছে হেরে জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-২০) হকি এশিয়া কাপ শুরু করেছে বাংলাদেশ।

আজ চীনের মোকি ট্রেনিং বেসের পিচ-১-এ ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে স্বাগতিকদের বিপক্ষে শুরুতেই ধাক্কা খায় বাংলাদেশ। ষষ্ঠ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ওয়াং ইউবো গোল করে চীনকে এগিয়ে দেন। অবশ্য এক মিনিটের মধ্যেই মোহাম্মদ ইসলামের গোলে সমতা ফেরায় বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ২৬ মিনিটে হাসান মাহাদী ফিল্ড গোল করে বাংলাদেশকে ২–১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। এরপর বেশ কিছুক্ষণ সেই ব্যবধান ধরে রাখলেও শেষ পর্যন্ত চীনের চাপ সামলাতে পারেনি বাংলাদেশ।

৪৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে কিউ ওয়েনশুয়ান গোল করে চীনকে সমতায় ফেরান। শেষ কোয়ার্টারের শুরুতেই আসে বাংলাদেশের জন্য বড় ধাক্কা। ৫৩ মিনিটে সান জিংরানের ফিল্ড গোলে ৩–২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা।

শেষ দিকে সমতা ফেরানোর চেষ্টা করেও আর গোল পায়নি বাংলাদেশ। ফলে লড়াই করেও হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করতে হয়েছে বাংলাদেশের যুবাদের।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাহকি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত