এগিয়ে গিয়েও মালয়েশিয়ার কাছে হারল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রক্ষণে শুরুটা হলো দারুণ, শেষটা একেবারেই বিবর্ণ। এশিয়া কাপ হকিতে প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও ৪-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। একমাত্র গোলটি আসে আশরাফুল ইসলামের স্টিক থেকে।
ভারতের রাজগীর শহরে র্যাঙ্কিংয়ের ১২ নম্বর দলকে প্রথম কোয়ার্টারে রুখে দিয়ে চমক দেখায় বাংলাদেশ (২৯)। ৫ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে মালয়েশিয়ার সাঈদ চোলানের ড্রাগ ফ্লিক ঠেকিয়ে দেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক বিপ্লব কুজুর। আখিমুল্লাহ আনুয়ার ও আইমান রোজেমি মিলে দুই প্রান্ত দিয়ে বাংলাদেশকে চাপে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভাঙতে পারেননি রক্ষণ দেয়াল। কোনো গোল ছাড়াই শেষ হয় প্রথম কোয়ার্টার।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। শুরুতে আক্রমণে উঠে চমকে দেয় বাংলাদেশ। ১৬ মিনিটে রাকিবুল হাসান রকি আদায় করেন পেনাল্টি কর্নার। ওবায়দুল জয়ের পুশ থেকে বল থামান রকি। এরপর আশরাফুল ইসলামের দুর্দান্ত এক ড্রাগ ফ্লিকে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। ২৪ মিনিটে বাঁ প্রান্ত দিয়ে রোমান সরকারের শট খুঁজে পায়নি লক্ষ্য। পরপর কয়েকটি আক্রমণে মনে হচ্ছিল পুরো কোয়ার্টার হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের। কিন্তু রক্ষণের একটি ভুল ডেকে আনে বিপদ। ২৫ মিনিটে অনফিল্ড গোলে মালয়েশিয়াকে সমতায় ফেরান আশরান হামসানি। সহজেই পরাস্ত করেন বিপ্লবকে।
তৃতীয় কোয়ার্টারে ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পায় মালয়েশিয়া। এবারও দারুণ দক্ষতা দেখান বিপ্লব। সাঈদ চোলানের ড্রাগ ফ্লিক বাঁ পায়ে ঠেকিয়ে দেন তিনি। ৩৬ মিনিটে আমিরুল আজহারের পাস থেকে আনুয়ারের দুর্দান্ত শটে এগিয়ে যায় মালয়েশিয়া। ৫ মিনিট পর দ্বিতীয় গোলের দেখা পেয়েই যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু বিপ্লব ও মেহেদী হাসান মিলে আটকে দেন তাঁর (আনুয়ার) মুহুর্মুহু শট।
চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতে পরপর দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। কিন্তু দুবারই বিফলে যায় আশরাফুলের ড্রাগ ফ্লিক। ধারার বিপরীতে গিয়ে ৪৮ মিনিটে মালয়েশিয়াকে তৃতীয় গোল এনে দেন মুজাহির আব্দুর রউফ। নরসিয়াফিক সুমান্ত্রির শটটি সুযোগ সন্ধানী খেলোয়াড়ের মতো দারুণ প্লেসমেন্টে গোলে পরিণত করেন তিনি। ৫৪ মিনিটে অবশেষে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোলের দেখা পান সাঈদ চোলান।
এশিয়া কাপে তিন বছর আগে মালয়েশিয়ার কাছে ৮-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। গোলের ব্যবধানটা এবার অর্ধেকে নেমে আসাটাই যেন দলের জন্য স্বস্তির। কাল দ্বিতীয় ম্যাচে চায়নিজ তাইপের মুখোমুখি হবেন আশরাফুল-রেজাউলরা।
রক্ষণে শুরুটা হলো দারুণ, শেষটা একেবারেই বিবর্ণ। এশিয়া কাপ হকিতে প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও ৪-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। একমাত্র গোলটি আসে আশরাফুল ইসলামের স্টিক থেকে।
ভারতের রাজগীর শহরে র্যাঙ্কিংয়ের ১২ নম্বর দলকে প্রথম কোয়ার্টারে রুখে দিয়ে চমক দেখায় বাংলাদেশ (২৯)। ৫ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে মালয়েশিয়ার সাঈদ চোলানের ড্রাগ ফ্লিক ঠেকিয়ে দেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক বিপ্লব কুজুর। আখিমুল্লাহ আনুয়ার ও আইমান রোজেমি মিলে দুই প্রান্ত দিয়ে বাংলাদেশকে চাপে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভাঙতে পারেননি রক্ষণ দেয়াল। কোনো গোল ছাড়াই শেষ হয় প্রথম কোয়ার্টার।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। শুরুতে আক্রমণে উঠে চমকে দেয় বাংলাদেশ। ১৬ মিনিটে রাকিবুল হাসান রকি আদায় করেন পেনাল্টি কর্নার। ওবায়দুল জয়ের পুশ থেকে বল থামান রকি। এরপর আশরাফুল ইসলামের দুর্দান্ত এক ড্রাগ ফ্লিকে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। ২৪ মিনিটে বাঁ প্রান্ত দিয়ে রোমান সরকারের শট খুঁজে পায়নি লক্ষ্য। পরপর কয়েকটি আক্রমণে মনে হচ্ছিল পুরো কোয়ার্টার হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের। কিন্তু রক্ষণের একটি ভুল ডেকে আনে বিপদ। ২৫ মিনিটে অনফিল্ড গোলে মালয়েশিয়াকে সমতায় ফেরান আশরান হামসানি। সহজেই পরাস্ত করেন বিপ্লবকে।
তৃতীয় কোয়ার্টারে ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পায় মালয়েশিয়া। এবারও দারুণ দক্ষতা দেখান বিপ্লব। সাঈদ চোলানের ড্রাগ ফ্লিক বাঁ পায়ে ঠেকিয়ে দেন তিনি। ৩৬ মিনিটে আমিরুল আজহারের পাস থেকে আনুয়ারের দুর্দান্ত শটে এগিয়ে যায় মালয়েশিয়া। ৫ মিনিট পর দ্বিতীয় গোলের দেখা পেয়েই যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু বিপ্লব ও মেহেদী হাসান মিলে আটকে দেন তাঁর (আনুয়ার) মুহুর্মুহু শট।
চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতে পরপর দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। কিন্তু দুবারই বিফলে যায় আশরাফুলের ড্রাগ ফ্লিক। ধারার বিপরীতে গিয়ে ৪৮ মিনিটে মালয়েশিয়াকে তৃতীয় গোল এনে দেন মুজাহির আব্দুর রউফ। নরসিয়াফিক সুমান্ত্রির শটটি সুযোগ সন্ধানী খেলোয়াড়ের মতো দারুণ প্লেসমেন্টে গোলে পরিণত করেন তিনি। ৫৪ মিনিটে অবশেষে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোলের দেখা পান সাঈদ চোলান।
এশিয়া কাপে তিন বছর আগে মালয়েশিয়ার কাছে ৮-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। গোলের ব্যবধানটা এবার অর্ধেকে নেমে আসাটাই যেন দলের জন্য স্বস্তির। কাল দ্বিতীয় ম্যাচে চায়নিজ তাইপের মুখোমুখি হবেন আশরাফুল-রেজাউলরা।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে সবশেষ মুখোমুখি হয়েছে ২০২৪-এর জানুয়ারি। সেবার ম্যাচটি হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। ১৯ মাস পর আবার মুখোমুখি হচ্ছে এই দুই দল। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় হারারে স্পোর্টস ক্লাবে শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে।২৪ মিনিট আগে
পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মতো এশিয়ার দুই পরাশক্তি মুখোমুখি হলে তাদের ম্যাচ ঘিরে থাকে বাড়তি চাপ ও উত্তেজনা। রশিদ খান-শাহিন শাহ আফ্রিদিদের লড়াই দেখতে উন্মুখ হয়ে থাকেন ভক্ত-সমর্থকেরা। এ ছাড়া গ্যালারিতে দর্শকদের হাঙ্গামার ঘটনাও দেখা যায় পাক-আফগান ম্যাচে।১ ঘণ্টা আগে
সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের এবারের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) যাত্রাটা উত্থান-পতনের মতো। এই ভালো তো এই খারাপ—এভাবেই চলছে তাদের পথচলা। অম্লমধুর অবস্থায় থাকা অ্যান্টিগা অবশেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান খুইয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
সেপ্টেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ১৮ আগস্ট ৩১ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। দুই সপ্তাহ না যেতেই এএফএ চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে।৩ ঘণ্টা আগে