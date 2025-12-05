ব্রাজিলের ক্লাবের কাছে পাত্তাই পেলেন না বীতশোক-কাসপাররা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
লাতিন ফুটবলের সঙ্গে কতটুকু পেরে উঠতে পারবেন বীতশোক-কাসপাররা, সেটাই ছিল দেখার। প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সাও বের্নার্দোর শারীরিক সামর্থ্য ও শৈল্পিক ফুটবলের সামনে পাত্তাই পেলেন না। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা রেড গ্রিন ফিউচার স্টার তাই লাতিন-বাংলা সুপার কাপে আজ প্রথম ম্যাচে হেরেছে ৪-০ গোলে।
জাতীয় স্টেডিয়ামে ২৭ মিনিটে বাইলাইনের একটু ওপর থেকে মেন্দেসের কাট ব্যাকে মুরিওর জোরালো প্লেসিং শট চোখের পলকে জালে জড়ায়। ৩১তম মিনিটে সমতার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল মোহাম্মদ মানিকের কাছে। গোলকিপারকে একা পেয়েও শট নেননি তিনি। সতীর্থকে পাস বাড়াতে গিয়ে হারান বল। এর একটু পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেয় ব্রাজিলের দলটি।
৫০তম মিনিটে ১৭ নম্বরের সফল স্পট কিকে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেয় লাতিন আমেরিকার দলটি। ৬৫তম মিনিটে বডি ডজে ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে নিচু শটে কাছের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ভিতিনিও। আগামী সোমবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে রেড গ্রিন ফিউচার স্টার খেলবে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসভিত্তিক স্থানীয় ক্লাব আতলেতিকো চার্লোনের বিপক্ষে।
লাতিন ফুটবলের সঙ্গে কতটুকু পেরে উঠতে পারবেন বীতশোক-কাসপাররা, সেটাই ছিল দেখার। প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সাও বের্নার্দোর শারীরিক সামর্থ্য ও শৈল্পিক ফুটবলের সামনে পাত্তাই পেলেন না। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা রেড গ্রিন ফিউচার স্টার তাই লাতিন-বাংলা সুপার কাপে আজ প্রথম ম্যাচে হেরেছে ৪-০ গোলে।
জাতীয় স্টেডিয়ামে ২৭ মিনিটে বাইলাইনের একটু ওপর থেকে মেন্দেসের কাট ব্যাকে মুরিওর জোরালো প্লেসিং শট চোখের পলকে জালে জড়ায়। ৩১তম মিনিটে সমতার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল মোহাম্মদ মানিকের কাছে। গোলকিপারকে একা পেয়েও শট নেননি তিনি। সতীর্থকে পাস বাড়াতে গিয়ে হারান বল। এর একটু পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেয় ব্রাজিলের দলটি।
৫০তম মিনিটে ১৭ নম্বরের সফল স্পট কিকে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেয় লাতিন আমেরিকার দলটি। ৬৫তম মিনিটে বডি ডজে ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে নিচু শটে কাছের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ভিতিনিও। আগামী সোমবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে রেড গ্রিন ফিউচার স্টার খেলবে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসভিত্তিক স্থানীয় ক্লাব আতলেতিকো চার্লোনের বিপক্ষে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
লাতিন ফুটবলের সঙ্গে কতটুকু পেরে উঠতে পারবেন বীতশোক-কাসপাররা, সেটাই ছিল দেখার। প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সাও বের্নার্দোর শারীরিক সামর্থ্য ও শৈল্পিক ফুটবলের সামনে পাত্তাই পেলেন না। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা রেড গ্রিন ফিউচার স্টার তাই লাতিন-বাংলা সুপার কাপে আজ প্রথম ম্যাচে হেরেছে ৪-০ গোলে।
জাতীয় স্টেডিয়ামে ২৭ মিনিটে বাইলাইনের একটু ওপর থেকে মেন্দেসের কাট ব্যাকে মুরিওর জোরালো প্লেসিং শট চোখের পলকে জালে জড়ায়। ৩১তম মিনিটে সমতার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল মোহাম্মদ মানিকের কাছে। গোলকিপারকে একা পেয়েও শট নেননি তিনি। সতীর্থকে পাস বাড়াতে গিয়ে হারান বল। এর একটু পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেয় ব্রাজিলের দলটি।
৫০তম মিনিটে ১৭ নম্বরের সফল স্পট কিকে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেয় লাতিন আমেরিকার দলটি। ৬৫তম মিনিটে বডি ডজে ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে নিচু শটে কাছের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ভিতিনিও। আগামী সোমবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে রেড গ্রিন ফিউচার স্টার খেলবে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসভিত্তিক স্থানীয় ক্লাব আতলেতিকো চার্লোনের বিপক্ষে।
লাতিন ফুটবলের সঙ্গে কতটুকু পেরে উঠতে পারবেন বীতশোক-কাসপাররা, সেটাই ছিল দেখার। প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সাও বের্নার্দোর শারীরিক সামর্থ্য ও শৈল্পিক ফুটবলের সামনে পাত্তাই পেলেন না। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা রেড গ্রিন ফিউচার স্টার তাই লাতিন-বাংলা সুপার কাপে আজ প্রথম ম্যাচে হেরেছে ৪-০ গোলে।
জাতীয় স্টেডিয়ামে ২৭ মিনিটে বাইলাইনের একটু ওপর থেকে মেন্দেসের কাট ব্যাকে মুরিওর জোরালো প্লেসিং শট চোখের পলকে জালে জড়ায়। ৩১তম মিনিটে সমতার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল মোহাম্মদ মানিকের কাছে। গোলকিপারকে একা পেয়েও শট নেননি তিনি। সতীর্থকে পাস বাড়াতে গিয়ে হারান বল। এর একটু পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেয় ব্রাজিলের দলটি।
৫০তম মিনিটে ১৭ নম্বরের সফল স্পট কিকে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেয় লাতিন আমেরিকার দলটি। ৬৫তম মিনিটে বডি ডজে ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে নিচু শটে কাছের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ভিতিনিও। আগামী সোমবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে রেড গ্রিন ফিউচার স্টার খেলবে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসভিত্তিক স্থানীয় ক্লাব আতলেতিকো চার্লোনের বিপক্ষে।
কাউন্টি ক্রিকেটের দল হ্যাম্পশায়ারের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেলেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ রাসেল ডমিঙ্গো। এক বিবৃতিতে ইংলিশ ক্লাবটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। দুই বছরের জন্য হ্যাম্পশায়ারের কোচিং প্যানেলের প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন ৫১ বছর বয়সী ডমিঙ্গো।২ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো হচ্ছে নারী সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সেই টুর্নামেন্টে খেলছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। প্রথম ম্যাচে অবশ্য নেপালের আর্মড পুলিশ ফোর্স (এপিএফ) ক্লাবের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। হেরেছে ৪-০ গোলে।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি খেলবেন কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তারকা ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে ফর্ম ও ইনজুরির ওপর। আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনিও বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দিতে পারলেন না। বিশ্বকাপ খেলার সিদ্ধান্ত মেসির ওপরই ছেড়ে দিলেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে পাকিস্তান। দলের শিরোপা জয়ের দিনে ব্যাট হাতে হতাশ করেন ফখর জামান। মাত্র ৩ রান আসে তাঁর ব্যাটে। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এবার ছয়দিনের মাথায় সে ম্যাচের একটি ঘটনায় শাস্তির খড়গ নেমে এল এই ব্যাটারের উপর।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
কাউন্টি ক্রিকেটের দল হ্যাম্পশায়ারের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেলেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ রাসেল ডমিঙ্গো। এক বিবৃতিতে ইংলিশ ক্লাবটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। দুই বছরের জন্য হ্যাম্পশায়ারের কোচিং প্যানেলের প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন ৫১ বছর বয়সী ডমিঙ্গো।
এর আগে ২০১৯ সালের আগস্টে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের পদে বসেন ডমিঙ্গো। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। বাংলাদেশের কোচ হিসেবে বেশ বিতর্ক হয়েছে ডমিঙ্গোকে নিয়ে। তাঁর দল ও একাদশ নির্বাচন নিয়ে বরাবরই বেশ সমালোচনা ছিল দেশের ক্রিকেটপাড়ায়।
কোচিং ক্যারিয়ারে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই সবচেয়ে বেশি সময় পার করেছেন ডমিঙ্গো। প্রোটিয়াদের অনূর্ধ্ব ১৩, অনূর্ধ্ব ১৯, ‘বি’ ও ‘এ’ দলের হয়ে কাজ করেছেন তিনি। ২০১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলের দায়িত্ব পান। এই দায়িত্বে ছিলেন ২০১৭ সাল পর্যন্ত। নিজ দেশ দিয়েই জাতীয় দলে কোচিং অধ্যায় শুরু করেন ডমিঙ্গো। বাংলাদেশের দায়িত্ব ছাড়ার পর এখন পর্যন্ত আর কোনো জাতীয় দলের ডাগআউটে বসা হয়নি তাঁর।
বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটের দল লায়ন্সের কোচ হন ডমিঙ্গো। মাঝে পাকিস্তান সুপার লিগের দল (পিএসএল) লাহোর কালান্দার্সের কোচিং করিয়েছেন। প্রতিবেদনে ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, হ্যাম্পশায়ারের দায়িত্ব পেলেও একই সঙ্গে লায়ন্সের কোচিংয়ের ভূমিকায়ও দেখা যাবে তাঁকে।
সাত বছর কাজ করা আদ্রিয়ান ব্যারেলের জায়গায় হ্যাম্পশায়ারের কোচ হলেন ডমিঙ্গো। ইংলিশ ক্লাবটিতে ব্যাটিং কোচ হিসেবে জিমি অ্যাডামসকে পাবেন তিনি। বোলিং কোচের দায়িত্বে থাকছেন শেইন বার্গার। এই প্রোটিয়া কোচ আগে স্কটল্যান্ড দলে কাজ করেছেন।
কাউন্টি ক্রিকেটের দল হ্যাম্পশায়ারের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেলেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ রাসেল ডমিঙ্গো। এক বিবৃতিতে ইংলিশ ক্লাবটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। দুই বছরের জন্য হ্যাম্পশায়ারের কোচিং প্যানেলের প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন ৫১ বছর বয়সী ডমিঙ্গো।
এর আগে ২০১৯ সালের আগস্টে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের পদে বসেন ডমিঙ্গো। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। বাংলাদেশের কোচ হিসেবে বেশ বিতর্ক হয়েছে ডমিঙ্গোকে নিয়ে। তাঁর দল ও একাদশ নির্বাচন নিয়ে বরাবরই বেশ সমালোচনা ছিল দেশের ক্রিকেটপাড়ায়।
কোচিং ক্যারিয়ারে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই সবচেয়ে বেশি সময় পার করেছেন ডমিঙ্গো। প্রোটিয়াদের অনূর্ধ্ব ১৩, অনূর্ধ্ব ১৯, ‘বি’ ও ‘এ’ দলের হয়ে কাজ করেছেন তিনি। ২০১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলের দায়িত্ব পান। এই দায়িত্বে ছিলেন ২০১৭ সাল পর্যন্ত। নিজ দেশ দিয়েই জাতীয় দলে কোচিং অধ্যায় শুরু করেন ডমিঙ্গো। বাংলাদেশের দায়িত্ব ছাড়ার পর এখন পর্যন্ত আর কোনো জাতীয় দলের ডাগআউটে বসা হয়নি তাঁর।
বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটের দল লায়ন্সের কোচ হন ডমিঙ্গো। মাঝে পাকিস্তান সুপার লিগের দল (পিএসএল) লাহোর কালান্দার্সের কোচিং করিয়েছেন। প্রতিবেদনে ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, হ্যাম্পশায়ারের দায়িত্ব পেলেও একই সঙ্গে লায়ন্সের কোচিংয়ের ভূমিকায়ও দেখা যাবে তাঁকে।
সাত বছর কাজ করা আদ্রিয়ান ব্যারেলের জায়গায় হ্যাম্পশায়ারের কোচ হলেন ডমিঙ্গো। ইংলিশ ক্লাবটিতে ব্যাটিং কোচ হিসেবে জিমি অ্যাডামসকে পাবেন তিনি। বোলিং কোচের দায়িত্বে থাকছেন শেইন বার্গার। এই প্রোটিয়া কোচ আগে স্কটল্যান্ড দলে কাজ করেছেন।
লাতিন ফুটবলের সঙ্গে কতটুকু পেরে উঠতে পারবেন বীতশোক-কাসপাররা, সেটাই ছিল দেখার। প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সাও বের্নার্দোর শারীরিক সামর্থ্য ও শৈল্পিক ফুটবলের সামনে পাত্তাই পেলেন না। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা রেড গ্রিন ফিউচার স্টার তাই লাতিন-বাংলা সুপার কাপে আজ প্রথম ম্যাচে হেরেছে ৪-০ গোলে।২ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো হচ্ছে নারী সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সেই টুর্নামেন্টে খেলছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। প্রথম ম্যাচে অবশ্য নেপালের আর্মড পুলিশ ফোর্স (এপিএফ) ক্লাবের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। হেরেছে ৪-০ গোলে।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি খেলবেন কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তারকা ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে ফর্ম ও ইনজুরির ওপর। আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনিও বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দিতে পারলেন না। বিশ্বকাপ খেলার সিদ্ধান্ত মেসির ওপরই ছেড়ে দিলেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে পাকিস্তান। দলের শিরোপা জয়ের দিনে ব্যাট হাতে হতাশ করেন ফখর জামান। মাত্র ৩ রান আসে তাঁর ব্যাটে। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এবার ছয়দিনের মাথায় সে ম্যাচের একটি ঘটনায় শাস্তির খড়গ নেমে এল এই ব্যাটারের উপর।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথমবারের মতো হচ্ছে নারী সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সেই টুর্নামেন্টে খেলছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। প্রথম ম্যাচে অবশ্য নেপালের আর্মড পুলিশ ফোর্স (এপিএফ) ক্লাবের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। হেরেছে ৪-০ গোলে।
নেপালের দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলতে থাকে এপিএফ। জাতীয় দলের উঠতি ফুটবলারদের নিয়ে দল সাজানো নাসরিনে ছিল অভিজ্ঞতার অভাব। অধিনায়ক সানজিদা আক্তারও মেলে ধরতে ধরতে পারছিলেন না নিজেকে। নাসরিনের গোলরক্ষক মেঘলা রানী রায় অবশ্য শুরুতে দারুণ কয়েকটি সেভ দেন।
৩৭ মিনিটে এপিএফকে এগিয়ে দেন ঘিসিং রেশমি কুমারি। ডিবক্সে জটলার মধ্যে বল পেয়ে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। বিরতির পর খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে নাসরিন। এর মাশুলও তাই দিতে হয়। ৭০ মিনিটে নাসরিনের জালে দ্বিতীয় গোলটি করেন দেউবা মিনা।
৮০ মিনিটে আবারও রেশমি উচ্ছ্বাসে ভাসান এপিএফকে। আর যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে মিনাও খুঁজে নেন তাঁর দ্বিতীয় গোল। তাই বড় হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় সানজিদাদের।
দ্বিতীয় ম্যাচে ৮ নভেম্বর পাকিস্তানের করাচি সিটির মুখোমুখি হবে নাসরিন। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে করাচি। দলটিতে রয়েছে জর্ডান ও আরব আমিরাতি বংশোদ্ভূত ফুটবলার।
৫ দলের এই টুর্নামেন্টে সব ক্লাবই প্রথমে একে অপরের বিপক্ষে খেলবে। পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে থাকা দুই দল খেলবে ফাইনালে। চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলকে দেওয়া হবে ১০ হাজার ডলার পুরস্কার। আর রানার্সআপ দল পাবে ৫ হাজার ডলার।
প্রথমবারের মতো হচ্ছে নারী সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সেই টুর্নামেন্টে খেলছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। প্রথম ম্যাচে অবশ্য নেপালের আর্মড পুলিশ ফোর্স (এপিএফ) ক্লাবের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। হেরেছে ৪-০ গোলে।
নেপালের দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলতে থাকে এপিএফ। জাতীয় দলের উঠতি ফুটবলারদের নিয়ে দল সাজানো নাসরিনে ছিল অভিজ্ঞতার অভাব। অধিনায়ক সানজিদা আক্তারও মেলে ধরতে ধরতে পারছিলেন না নিজেকে। নাসরিনের গোলরক্ষক মেঘলা রানী রায় অবশ্য শুরুতে দারুণ কয়েকটি সেভ দেন।
৩৭ মিনিটে এপিএফকে এগিয়ে দেন ঘিসিং রেশমি কুমারি। ডিবক্সে জটলার মধ্যে বল পেয়ে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। বিরতির পর খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে নাসরিন। এর মাশুলও তাই দিতে হয়। ৭০ মিনিটে নাসরিনের জালে দ্বিতীয় গোলটি করেন দেউবা মিনা।
৮০ মিনিটে আবারও রেশমি উচ্ছ্বাসে ভাসান এপিএফকে। আর যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে মিনাও খুঁজে নেন তাঁর দ্বিতীয় গোল। তাই বড় হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় সানজিদাদের।
দ্বিতীয় ম্যাচে ৮ নভেম্বর পাকিস্তানের করাচি সিটির মুখোমুখি হবে নাসরিন। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে করাচি। দলটিতে রয়েছে জর্ডান ও আরব আমিরাতি বংশোদ্ভূত ফুটবলার।
৫ দলের এই টুর্নামেন্টে সব ক্লাবই প্রথমে একে অপরের বিপক্ষে খেলবে। পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে থাকা দুই দল খেলবে ফাইনালে। চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলকে দেওয়া হবে ১০ হাজার ডলার পুরস্কার। আর রানার্সআপ দল পাবে ৫ হাজার ডলার।
লাতিন ফুটবলের সঙ্গে কতটুকু পেরে উঠতে পারবেন বীতশোক-কাসপাররা, সেটাই ছিল দেখার। প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সাও বের্নার্দোর শারীরিক সামর্থ্য ও শৈল্পিক ফুটবলের সামনে পাত্তাই পেলেন না। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা রেড গ্রিন ফিউচার স্টার তাই লাতিন-বাংলা সুপার কাপে আজ প্রথম ম্যাচে হেরেছে ৪-০ গোলে।২ ঘণ্টা আগে
কাউন্টি ক্রিকেটের দল হ্যাম্পশায়ারের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেলেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ রাসেল ডমিঙ্গো। এক বিবৃতিতে ইংলিশ ক্লাবটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। দুই বছরের জন্য হ্যাম্পশায়ারের কোচিং প্যানেলের প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন ৫১ বছর বয়সী ডমিঙ্গো।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি খেলবেন কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তারকা ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে ফর্ম ও ইনজুরির ওপর। আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনিও বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দিতে পারলেন না। বিশ্বকাপ খেলার সিদ্ধান্ত মেসির ওপরই ছেড়ে দিলেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে পাকিস্তান। দলের শিরোপা জয়ের দিনে ব্যাট হাতে হতাশ করেন ফখর জামান। মাত্র ৩ রান আসে তাঁর ব্যাটে। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এবার ছয়দিনের মাথায় সে ম্যাচের একটি ঘটনায় শাস্তির খড়গ নেমে এল এই ব্যাটারের উপর।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি খেলবেন কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তারকা ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে ফর্ম ও ইনজুরির ওপর। আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনিও বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দিতে পারলেন না। বিশ্বকাপ খেলার সিদ্ধান্ত মেসির ওপরই ছেড়ে দিলেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। তার আগে আজ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে ড্র অনুষ্ঠিত হবে। সে ড্রয়ে উপস্থিত হতে বর্তমানে মার্কিন মুলুকে অবস্থান করছেন স্কালোনি। সেখানে এক সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টিনা দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন এই কোচ।
মেসি বিশ্ব ফুটবলের ২৩তম আসরে খেলবেন কি না, সে প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে স্কালোনি বলেন, ‘মেসি সিদ্ধান্ত নেবে। সে যা সিদ্ধান্ত নেবে, তা আমরা সমর্থন করব। নীতিগতভাবে সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই চলছে। তবে ছয় মাস অনেক সময়। এখনো অনেক সময় আছে। আমরা আশা করি, সে ভালো আছে। সবার আশা, মেসি নিজের ও জাতীয় দলের জন্য সেরা সিদ্ধান্ত নেবে।’
বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর সব পরিকল্পনা তৈরি করবেন স্কালোনি। তিনি বলেন, ‘ড্রয়ের পর আমরা সব হিসাব করব। কাতার বিশ্বকাপে আমাদের সব হিসাব কাজে আসেনি। আসল কথা হলো, বিশ্বকাপে ভালো কিছুর জন্য সেরা দলগুলোর বিপক্ষে খেলতে হবে। এবারের বিশ্বকাপে তো অনেক ভালো দল অংশ নেবে।’
এর আগে সম্প্রতি ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাপ খেলা প্রসঙ্গে মেসি বলেছিলেন, ‘আশা করি, আমি বিশ্বকাপ খেলতে পারব। আগেই বলেছি যে, আমি আরও একটি বিশ্বকাপ খেলতে চাই। বিশ্বকাপ খেলতে না পারা আমার জন্য সবচেয়ে খারাপ হবে। তেমনটা হলে আমি মাঠে বসে দলের খেলা উপভোগ করব।’
২০২৬ বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি খেলবেন কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তারকা ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে ফর্ম ও ইনজুরির ওপর। আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনিও বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দিতে পারলেন না। বিশ্বকাপ খেলার সিদ্ধান্ত মেসির ওপরই ছেড়ে দিলেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। তার আগে আজ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে ড্র অনুষ্ঠিত হবে। সে ড্রয়ে উপস্থিত হতে বর্তমানে মার্কিন মুলুকে অবস্থান করছেন স্কালোনি। সেখানে এক সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টিনা দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন এই কোচ।
মেসি বিশ্ব ফুটবলের ২৩তম আসরে খেলবেন কি না, সে প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে স্কালোনি বলেন, ‘মেসি সিদ্ধান্ত নেবে। সে যা সিদ্ধান্ত নেবে, তা আমরা সমর্থন করব। নীতিগতভাবে সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই চলছে। তবে ছয় মাস অনেক সময়। এখনো অনেক সময় আছে। আমরা আশা করি, সে ভালো আছে। সবার আশা, মেসি নিজের ও জাতীয় দলের জন্য সেরা সিদ্ধান্ত নেবে।’
বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর সব পরিকল্পনা তৈরি করবেন স্কালোনি। তিনি বলেন, ‘ড্রয়ের পর আমরা সব হিসাব করব। কাতার বিশ্বকাপে আমাদের সব হিসাব কাজে আসেনি। আসল কথা হলো, বিশ্বকাপে ভালো কিছুর জন্য সেরা দলগুলোর বিপক্ষে খেলতে হবে। এবারের বিশ্বকাপে তো অনেক ভালো দল অংশ নেবে।’
এর আগে সম্প্রতি ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাপ খেলা প্রসঙ্গে মেসি বলেছিলেন, ‘আশা করি, আমি বিশ্বকাপ খেলতে পারব। আগেই বলেছি যে, আমি আরও একটি বিশ্বকাপ খেলতে চাই। বিশ্বকাপ খেলতে না পারা আমার জন্য সবচেয়ে খারাপ হবে। তেমনটা হলে আমি মাঠে বসে দলের খেলা উপভোগ করব।’
লাতিন ফুটবলের সঙ্গে কতটুকু পেরে উঠতে পারবেন বীতশোক-কাসপাররা, সেটাই ছিল দেখার। প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সাও বের্নার্দোর শারীরিক সামর্থ্য ও শৈল্পিক ফুটবলের সামনে পাত্তাই পেলেন না। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা রেড গ্রিন ফিউচার স্টার তাই লাতিন-বাংলা সুপার কাপে আজ প্রথম ম্যাচে হেরেছে ৪-০ গোলে।২ ঘণ্টা আগে
কাউন্টি ক্রিকেটের দল হ্যাম্পশায়ারের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেলেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ রাসেল ডমিঙ্গো। এক বিবৃতিতে ইংলিশ ক্লাবটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। দুই বছরের জন্য হ্যাম্পশায়ারের কোচিং প্যানেলের প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন ৫১ বছর বয়সী ডমিঙ্গো।২ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো হচ্ছে নারী সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সেই টুর্নামেন্টে খেলছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। প্রথম ম্যাচে অবশ্য নেপালের আর্মড পুলিশ ফোর্স (এপিএফ) ক্লাবের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। হেরেছে ৪-০ গোলে।২ ঘণ্টা আগে
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে পাকিস্তান। দলের শিরোপা জয়ের দিনে ব্যাট হাতে হতাশ করেন ফখর জামান। মাত্র ৩ রান আসে তাঁর ব্যাটে। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এবার ছয়দিনের মাথায় সে ম্যাচের একটি ঘটনায় শাস্তির খড়গ নেমে এল এই ব্যাটারের উপর।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে পাকিস্তান। দলের শিরোপা জয়ের দিনে ব্যাট হাতে হতাশ করেন ফখর জামান। মাত্র ৩ রান আসে তাঁর ব্যাটে। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এবার ছয়দিনের মাথায় সে ম্যাচের একটি ঘটনায় শাস্তির খড়গ নেমে এল এই ব্যাটারের উপর।
গত ২৯ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৮ বল হাতে রেখে শ্রীলঙ্কার দেওয়া ১১৫ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তান। পবন রত্নায়েকের করা ১৮ তম ওভারের প্রথম বলে দাসুন শানাকার হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন ফখর। এরপর প্রকাশ্যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তর্কে জড়ান তিনি।
আইসিসির আচরণবিধি অনুযায়ী, লেভেল ১ এর ২.৮ ধারা ভঙ্গ করেছেন ফখর। যা আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালীন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তি বা অসন্তোষ প্রদর্শন। আইসিসির নিয়ম বলছে, এই অপরাধের জন্য ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট পেতে পারেন অভিযুক্ত খেলোয়াড়। তবে ফখর পার গেলেন অল্পতেই। তাঁকে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেই সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়েছে এই ব্যাটারের নামের পাশে।
অন-ফিল্ড আম্পায়ার আহসান রাজা ও আসিফ ইয়াকুব, তৃতীয় আম্পায়ার রশিদ রিয়াজ এবং চতুর্থ আম্পায়ার ফয়সলা আফ্রিদি ওই ঘটনার প্রতিবেদন দাখিল করেন। নিজের অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন ফখর। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। গত ২৪ মাসের মধ্যে প্রথমবার ডিমেরিট পয়েন্ট পেলেন পাকিস্তানের এই ক্রিকেটার।
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে পাকিস্তান। দলের শিরোপা জয়ের দিনে ব্যাট হাতে হতাশ করেন ফখর জামান। মাত্র ৩ রান আসে তাঁর ব্যাটে। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এবার ছয়দিনের মাথায় সে ম্যাচের একটি ঘটনায় শাস্তির খড়গ নেমে এল এই ব্যাটারের উপর।
গত ২৯ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৮ বল হাতে রেখে শ্রীলঙ্কার দেওয়া ১১৫ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তান। পবন রত্নায়েকের করা ১৮ তম ওভারের প্রথম বলে দাসুন শানাকার হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন ফখর। এরপর প্রকাশ্যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তর্কে জড়ান তিনি।
আইসিসির আচরণবিধি অনুযায়ী, লেভেল ১ এর ২.৮ ধারা ভঙ্গ করেছেন ফখর। যা আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালীন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তি বা অসন্তোষ প্রদর্শন। আইসিসির নিয়ম বলছে, এই অপরাধের জন্য ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট পেতে পারেন অভিযুক্ত খেলোয়াড়। তবে ফখর পার গেলেন অল্পতেই। তাঁকে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেই সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়েছে এই ব্যাটারের নামের পাশে।
অন-ফিল্ড আম্পায়ার আহসান রাজা ও আসিফ ইয়াকুব, তৃতীয় আম্পায়ার রশিদ রিয়াজ এবং চতুর্থ আম্পায়ার ফয়সলা আফ্রিদি ওই ঘটনার প্রতিবেদন দাখিল করেন। নিজের অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন ফখর। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। গত ২৪ মাসের মধ্যে প্রথমবার ডিমেরিট পয়েন্ট পেলেন পাকিস্তানের এই ক্রিকেটার।
লাতিন ফুটবলের সঙ্গে কতটুকু পেরে উঠতে পারবেন বীতশোক-কাসপাররা, সেটাই ছিল দেখার। প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সাও বের্নার্দোর শারীরিক সামর্থ্য ও শৈল্পিক ফুটবলের সামনে পাত্তাই পেলেন না। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা রেড গ্রিন ফিউচার স্টার তাই লাতিন-বাংলা সুপার কাপে আজ প্রথম ম্যাচে হেরেছে ৪-০ গোলে।২ ঘণ্টা আগে
কাউন্টি ক্রিকেটের দল হ্যাম্পশায়ারের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেলেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ রাসেল ডমিঙ্গো। এক বিবৃতিতে ইংলিশ ক্লাবটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। দুই বছরের জন্য হ্যাম্পশায়ারের কোচিং প্যানেলের প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন ৫১ বছর বয়সী ডমিঙ্গো।২ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো হচ্ছে নারী সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সেই টুর্নামেন্টে খেলছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। প্রথম ম্যাচে অবশ্য নেপালের আর্মড পুলিশ ফোর্স (এপিএফ) ক্লাবের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। হেরেছে ৪-০ গোলে।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি খেলবেন কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তারকা ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে ফর্ম ও ইনজুরির ওপর। আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনিও বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দিতে পারলেন না। বিশ্বকাপ খেলার সিদ্ধান্ত মেসির ওপরই ছেড়ে দিলেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে