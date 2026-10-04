এশিয়াডে ব্রোঞ্জ জেতা জিন্নাতকে এক লাখ টাকা পুরস্কার

চার দশকের অপেক্ষা ঘুচিয়ে এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক এনে দেওয়া জিন্নাত আক্তারকে সংবর্ধনা দিল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। উশুর ৫২ কেজি ওজনশ্রেণিতে ব্রোঞ্জজয়ী এই ক্রীড়াবিদকে এক লাখ টাকা পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে।
রোববার বিকেলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ টাওয়ারের সভাকক্ষে জিন্নাতকে নিয়ে এ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক। পরে জিন্নাতের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা ও পুরস্কারের অর্থ।
আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে উশুর ৫২ কেজি ওজন শ্রেণিতে ব্রোঞ্জ জিতে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন নজির গড়েছেন জিন্নাত। ১৯৮৬ সালের সিউল এশিয়ান গেমসের পর এবারই প্রথম বাংলাদেশের কোনো ক্রীড়াবিদ ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক জিতলেন।
সিউল গেমসে বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন মোশাররফ হোসেন। এরপর থেকে এশিয়ান গেমসে ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে বাংলাদেশকে ৪০ বছর।
সেই অপেক্ষার অবসান ঘটানো জিন্নাতের সাফল্যকে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ অর্জন হিসেবে দেখা হচ্ছে। উশু দেশের সবচেয়ে আলোচিত ক্রীড়া ইভেন্টগুলোর একটি না হলেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে এবার এই খেলাই বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জিন্নাতের কৃতিত্বের প্রশংসা করা হয়। ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলোতেও তাঁর কাছ থেকে আরও ভালো ফল পাওয়ার প্রত্যাশা জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের সাফল্য বাড়াতে প্রশিক্ষণ, প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
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