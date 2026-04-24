টানা পঞ্চম ম্যাচ কি জিতবে হায়দরাবাদ

এবারের পিএসএলে প্রথমবারের মতো খেলতে আসে নবাগত হায়দরাবাদ কিংসমেন। টুর্নামেন্টটা তারা শুরু করে চার ম্যাচ হেরে। তারপরই ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু। টানা চার ম্যাচ জিতে প্লে অফের দৌড়ে এখন দলটি দারুণভাবে টিকে রয়েছে। ৮ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার চারে হায়দরাবাদ। লাহোর কালান্দার্সের ৮ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে দলটি পাঁচে অবস্থান করছে। ছয় নম্বরে থাকা করাচি কিংসেরও পয়েন্ট ৮।
করাচি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে হায়দরাবাদ কিংসমেন-ইসলামাবাদ ইউনাইটেড ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। পাশাপাশি বাংলাদেশ ফুটবল লিগ, পিএসএল, বিসিএলেরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|বিসিএল
|দক্ষিণাঞ্চল-উত্তরাঞ্চল
|সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
|ইউটিউব/বিসিবি
|বিসিএল
|মধ্যাঞ্চল-পূর্বাঞ্চল
|সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
|ইউটিউব/বিসিবি
|পিএসএল
|হায়দরাবাদ-ইসলামাবাদ
|রাত ৮ টা
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|বেঙ্গালুরু-গুজরাট
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩
|বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
|আবাহনী-ফর্টিস
|বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
|টি স্পোর্টস
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|সান্ডারল্যান্ড-নটিংহাম
|রাত ১টা
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
