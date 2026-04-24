টানা পঞ্চম ম্যাচ কি জিতবে হায়দরাবাদ

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম চার ম্যাচ হারের পর টানা চার ম্যাচ জিতেছে হায়দরাবাদ কিংসমেন। ছবি: ক্রিকইনফো

এবারের পিএসএলে প্রথমবারের মতো খেলতে আসে নবাগত হায়দরাবাদ কিংসমেন। টুর্নামেন্টটা তারা শুরু করে চার ম্যাচ হেরে। তারপরই ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু। টানা চার ম্যাচ জিতে প্লে অফের দৌড়ে এখন দলটি দারুণভাবে টিকে রয়েছে। ৮ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার চারে হায়দরাবাদ। লাহোর কালান্দার্সের ৮ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে দলটি পাঁচে অবস্থান করছে। ছয় নম্বরে থাকা করাচি কিংসেরও পয়েন্ট ৮।

করাচি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে হায়দরাবাদ কিংসমেন-ইসলামাবাদ ইউনাইটেড ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। পাশাপাশি বাংলাদেশ ফুটবল লিগ, পিএসএল, বিসিএলেরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (২৪ এপ্রিল, ২০২৬)
ম্যাচমুখোমুখি কারাশুরুর সময়সরাসরি সম্প্রচার
বিসিএলদক্ষিণাঞ্চল-উত্তরাঞ্চলসকাল ৯টা ৩০ মিনিটইউটিউব/বিসিবি
বিসিএলমধ্যাঞ্চল-পূর্বাঞ্চলসকাল ৯টা ৩০ মিনিটইউটিউব/বিসিবি
পিএসএলহায়দরাবাদ-ইসলামাবাদরাত ৮ টাটি স্পোর্টস
আইপিএলবেঙ্গালুরু-গুজরাটরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩
বাংলাদেশ ফুটবল লিগআবাহনী-ফর্টিসবেলা ৩টা ৩০ মিনিটটি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগসান্ডারল্যান্ড-নটিংহামরাত ১টাস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

ইটভাটা থেকে বিসিএস চিকিৎসকের লাশ উদ্ধার, পাশে পাওয়া গেছে চিরকুট

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

বেফাঁস মন্তব্য করে আইসিসির শাস্তি পেলেন আমিরাত অধিনায়ক

উজবেকিস্তানকে হারিয়ে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়

ইরানের পরিবর্তে বিশ্বকাপে খেলা ইতালির কাছে লজ্জাজনক

মধ্যাঞ্চলকে ইনিংস হারের লজ্জা দিলেন মুশফিক-অমিতরা

