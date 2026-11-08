টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
ক্রিকেট, ফুটবল দুই জায়গাতেই আজ পাকিস্তানের ম্যাচ রয়েছে। যার মধ্যে ওমানে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে আগে ব্যাটিং নিয়ে কাঁপছে ভারত। আর ফুটবলে বেলা সাড়ে ৩টায় জাতীয় স্টেডিয়ামে সাফে মুখোমুখি হবে মালদ্বীপ-পাকিস্তান। সেমিফাইনালে যেতে হলে পাকিস্তানের এই ম্যাচ জিততেই হবে। এদিকে সিলেটে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা চলছে। এক নজরে দেখে নিন আজ কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সিলেট টেস্ট: ৪র্থ দিন
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রাজশাহী
ময়মনসিংহ-বরিশাল
ঢাকা-খুলনা
রংপুর-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০মিনিট
সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
অ-১৯ এশিয়া কাপ
ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১১টা
সরাসরি
সনি টেন ১ ও ৪
ফুটবল খেলা সরাসরি
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ
মালদ্বীপ-পাকিস্তান
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
শ্রীলঙ্কা-ভুটান
রাত ৮টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল
রাত ৮টা
সরাসরি
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১০টা ৩০মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
আতলেতিকো মাদ্রিদ-বার্সেলোনা
রাত ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস