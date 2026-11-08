Ajker Patrika
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টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
সাফে আজ মালদ্বীপের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

ক্রিকেট, ফুটবল দুই জায়গাতেই আজ পাকিস্তানের ম্যাচ রয়েছে। যার মধ্যে ওমানে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে আগে ব্যাটিং নিয়ে কাঁপছে ভারত। আর ফুটবলে বেলা সাড়ে ৩টায় জাতীয় স্টেডিয়ামে সাফে মুখোমুখি হবে মালদ্বীপ-পাকিস্তান। সেমিফাইনালে যেতে হলে পাকিস্তানের এই ম্যাচ জিততেই হবে। এদিকে সিলেটে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা চলছে। এক নজরে দেখে নিন আজ কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

সিলেট টেস্ট: ৪র্থ দিন

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-রাজশাহী

ময়মনসিংহ-বরিশাল

ঢাকা-খুলনা

রংপুর-চট্টগ্রাম

সকাল ৯টা ৩০মিনিট

সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

অ-১৯ এশিয়া কাপ

ভারত-পাকিস্তান

বেলা ১১টা

সরাসরি

সনি টেন ১ ও ৪

ফুটবল খেলা সরাসরি

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ

মালদ্বীপ-পাকিস্তান

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

শ্রীলঙ্কা-ভুটান

রাত ৮টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল

রাত ৮টা

সরাসরি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-অ্যাস্টন ভিলা

রাত ১০টা ৩০মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

আতলেতিকো মাদ্রিদ-বার্সেলোনা

রাত ২টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
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