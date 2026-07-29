মেসির সঙ্গে বিশ্বকাপের ভাইরাল মুহূর্ত নিয়ে মুখ খুললেন রেফারি

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড ম্যাচে রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়াতে দেখা যায় লিওনেল মেসিকে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বেশ সাড়া পড়ে যায়। আলোচিত বিষয়টি নিয়ে এবার বিস্তারিত জানালেন সেই ম্যাচের দায়িত্ব পালন করা জোয়াও পিনেইরো।
আলোচিত সে কোয়ার্টার ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ের ২ গোলে সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পা রাখে আর্জেন্টিনা। ম্যাচের পর প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মেসি রেফারিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলুন, অসম্মান করবেন না। আমি আপনার সঙ্গে ভদ্রভাবেই কথা বলেছি।’
পিনেইরো অবশ্য মেসির সঙ্গে কথোপকথনকে অস্বাভাবিকভাবে দেখছেন না। অধিনায়কদের সঙ্গে রেফারিদের এমন আলোচনা ফুটবলেরই অংশ বলে মনে করছেন তিনি। পর্তুগালের চ্যানেল ১১-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পিনেইরো বলেন, ‘এ ধরনের পরিস্থিতি খেলোয়াড়দের মধ্যে ঘটেই থাকে। ফুটবলে এমন কথোপকথন খুবই স্বাভাবিক। অধিনায়কেরা সাধারণত একটু বেশি কথা বলেন, আর নতুন নিয়মও সেটার সুযোগ দেয়।’
পিনেইরো আরও যোগ করেন, ‘মেসির সঙ্গে যা হয়েছে, অন্য খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেও তেমনটা হয়েছে। তিনি মেসি বলেই হয়তো বিষয়টি বেশি আলোচনায় এসেছে। রেফারি ও খেলোয়াড়দের মধ্যে মতবিনিময় খুবই স্বাভাবিক বিষয়। কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।’
বিশ্বফুটবলের দুই মহাতারকা মেসি কিংবা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ঘিরে এমন ঘটনা বেশি আলোচিত হয় বলেও মনে করেন পিনেইরো, ‘যদি এটি মেসি বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে ঘিরে না হতো, তাহলে হয়তো বিষয়টি এতটা আলোচিত হতো না। আমরা সবকিছুর জন্য হলুদ কার্ড দেখাতে চাই না। অনেক সময় কথোপকথনের মাধ্যমেই পরিস্থিতির সমাধান হয়। এটি ম্যাচের একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত ছিল, এরপর আমরা খেলা চালিয়ে গেছি।’
বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে গত ১২ জুলাই সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। সে ম্যাচে দুটি হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন এমবোলো। তাঁর দেখা দ্বিতীয় হলুদ কার্ড নিয়েই যত বিতর্ক। বল দখলের লড়াইয়ে লিয়ান্দ্রো পারেদেস ফাউল না করার পরও ব্যথার অভিনয় করে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েন এমবোলো। সঙ্গে সঙ্গেই আর্জে১ ঘণ্টা আগে
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