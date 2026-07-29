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আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এমবোলোর লাল কার্ডের ব্যাখ্যা দিল ফিফা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এমবোলোর লাল কার্ডের ব্যাখ্যা দিল ফিফা
অভিনয় করায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন সুইজারল্যান্ডের ফরোয়ার্ড। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ বিশ্বকাপ শেষ হলেও রেফারিং নিয়ে বিতর্ক থামছে না। টুর্নামেন্টে যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, ব্রিল এমবোলোর লাল কার্ড তার মধ্যে অন্যতম। আলোচিত সেই লাল কার্ড নিয়ে এবার নিজেদের অবস্থান জানাল ফিফা।

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে গত ১২ জুলাই সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। সে ম্যাচে দুটি হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন এমবোলো। তাঁর দেখা দ্বিতীয় হলুদ কার্ড নিয়েই যত বিতর্ক। বল দখলের লড়াইয়ে লিয়ান্দ্রো পারেদেস ফাউল না করার পরও ব্যথার অভিনয় করে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েন এমবোলো। সঙ্গে সঙ্গেই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারকে হলুদ কার্ড দেন রেফারি।

বিষয়টি মানতে না পেরে রেফারির কাছে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন পারেদেস। পরবর্তীতে ভিএআরের সহায়তায় সত্যতা জানার পর তাঁর হলুদ কার্ড বাতিল করা হয়। অভিনয়ের কারণে উল্টো হলুদ কার্ড দেখিয়ে এমবোলোকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

আলোচিত বিষয় নিয়ে ফিফা জানিয়েছে, ম্যাচে রেফারির নেওয়া সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। নিয়মের মূল উদ্দেশ্য এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থেই ম্যাচে নেওয়া সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়েছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্যারাগুয়ের ম্যাচে মিগেল আলমিরনের একই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রেও একই ব্যাখ্যা অনুসরণ করা হয়েছে।

ফিফার দেওয়া বিবৃতিত বলা হয়েছে, ‘বিশ্বকাপজুড়ে এই নিয়মটি ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। সিমুলেশনের কারণে কোনো প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে এমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়, যার ফলে পরে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড থেকে লাল কার্ড দেখা বা একাধিক হলুদ কার্ডের কারণে নিষেধাজ্ঞার মতো পরিণতি তৈরি হতে পারে।’

ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘আমরা এটিকে রেফারি বা ভিএআরের কোনো ভুল বলে মনে করি না। এই সিদ্ধান্ত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। পুরো প্রক্রিয়াজুড়ে আইএফএবির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। তারা নিশ্চিত করেছে, এই ব্যাখ্যা বৈধ, ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচিত ভিএআর প্রোটোকল সংশোধনের আলোচনায় এটি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।’

বিষয়:

খেলাসুইজারল্যান্ডফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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