আপিল করেও শাস্তি কমাতে পারল না হামজার ক্লাব

আর্থিক নিয়ম ভাঙায় লেস্টার সিটির কাছ থেকে আগেই ৬ পয়েন্ট কেটে নিয়েছিল ইংলিশ ফুটবল লিগ (ইএফএল) কর্তৃপক্ষ। তার বিরুদ্ধে আপিলও করেছিল হামজা চৌধুরীর লেস্টার। তবে কাজের কাজ কিছু হয়নি।
চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৫-২৬ মৌসুমে লেস্টারের কাছ থেকে যে ৬ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়েছিল, তা আর ফেরত দেওয়া হয়নি। একটি স্বাধীন কমিশনের সুপারিশ বহাল রাখা হয়েছে বলে গতকাল জানা গেছে। প্রিমিয়ার লিগ গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘একটি স্বাধীন কমিশন লেস্টার সিটির এই মৌসুমে ছয় পয়েন্ট কেটে নেওয়ার সুপারিশ করেছিল। সেই সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে একটি স্বাধীন আপিল বোর্ড।’
