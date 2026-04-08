ইরান আর ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করতে পারবে না: ট্রাম্প

ইরানকে আর কখনোই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করতে দেওয়া হবে না এবং দেশটির ভূগর্ভে থাকা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত খুঁড়ে বের করার কাজে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি অংশ নেবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই দাবি করেন।
ট্রাম্প তাঁর পোস্টে উল্লেখ করেন, ২০২৫ সালের জুনে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে বি-২ বোমারু বিমান দিয়ে চালানো হামলার ফলে যে তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা তৈরি হয়েছে, তা খুঁড়ে বের করে সরিয়ে ফেলা হবে। তিনি বলেন, ‘মার্কিন স্পেস ফোর্সের স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওই এলাকাগুলো কঠোর নজরদারিতে রাখা হয়েছে। হামলার দিন থেকে এখন পর্যন্ত সেখানে কোনো কিছু স্পর্শ করা হয়নি।’
যদিও ইরানের বর্তমান শাসনব্যবস্থা এখনো বহাল রয়েছে, তবু ট্রাম্প তাঁর পোস্টে দাবি করেছেন, সেখানে ‘শাসন পরিবর্তন’ হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র এখন ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।
ট্রাম্প জানান, ইরানের সঙ্গে বর্তমানে শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা চলছে। তবে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘যে দেশ ইরানকে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করবে, যুক্তরাষ্ট্র সেই দেশের সব ধরনের পণ্যের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।’
ট্রাম্প তাঁর পোস্টে দাবি করেছেন, যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ১৫ দফা পরিকল্পনার অধিকাংশ পয়েন্টে ইরান ইতিমধ্যে ঐকমত্য পোষণ করেছে। তবে বক্তব্যটি কিছুটা বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। কারণ, যুদ্ধবিরতি ঘোষণার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, আলোচনার ভিত্তি হবে ইরানের দেওয়া ১০ দফা প্রস্তাব, কিন্তু এখন তিনি পুনরায় ওয়াশিংটনের ১৫ দফাকেই আলোচনার মূল ভিত্তি হিসেবে সামনে আনছেন।
উল্লেখ্য, ইরান এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের এই দাবিগুলোর বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক সম্মতি জানায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী শুক্রবার শুরু হতে যাওয়া আনুষ্ঠানিক আলোচনায় এই বিষয়গুলো নিয়ে চূড়ান্ত দর-কষাকষি হবে।
ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের নেতারা যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা এই যুদ্ধবিরতিকে দীর্ঘ করা এবং সংকট সমাধানে চূড়ান্ত চুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন।
