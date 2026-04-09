বিকেলে মাঠে নামছেন মোস্তাফিজরা, তামিমের অপেক্ষা কি ফুরোবে

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) আজ দুটি ম্যাচেই বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের দল মাঠে নামবে। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় শুরু হবে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড-লাহোর কালান্দার্স ম্যাচ। লাহোরে খেলছেন দুই বাংলাদেশি পারভেজ হোসেন ইমন ও মোস্তাফিজুর রহমান। আর রাতে পেশোয়ার জালমির মুখোমুখি হবে করাচি কিংস। পেশোয়ারে শরীফুল ইসলাম, নাহিদ রানার অভিষেক হলেও তানজিদ হাসান তামিমের এখনো পিএসএলে খেলার সুযোগ মেলেনি।
আইপিএলে আজ মুখোমুখি হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স-লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। পিএসএল, আইপিএলের রাতে ম্যাচ রয়েছে ইউরোপা লিগেরও। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|সরাসরি সম্প্রচার
|পিএসএল
|ইসলামাবাদ-লাহোর
|বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
|টি স্পোর্টস
|পিএসএল
|করাচি-পেশোয়ার
|রাত ৮টা
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|কলকাতা-লক্ষ্ণৌ
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১, ২
|উয়েফা ইউরোপা লিগ শেষ আট: প্রথম লেগ
|বোলোনিয়া-অ্যাস্টন ভিলা
|রাত ১টা
|সনি স্পোর্টস ১
|উয়েফা ইউরোপা লিগ শেষ আট: প্রথম লেগ
|এফসি পোর্তো-নটিংহাম
|রাত ১টা
|সনি স্পোর্টস ২
