হ্যারি কেইনসহ ব্যালন ডি’অরে কে কী পুরস্কার জিতলেন
লন্ডনে গত রাতে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ২০২৬ ব্যালন ডি’অর। প্রথমবারের মতো ব্যালন ডি’অর জিতলেন হ্যারি কেইন। ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোনালদো নাজারিওর হাত থেকে ইংলিশ অধিনায়ক গ্রহণ করলেন বর্ষসেরার ট্রফি।
প্রথমবার ব্যালন ডি’অর জিতে ইংল্যান্ডের ২৫ বছরের অপেক্ষা ঘোচালেন হ্যারি কেইন। সবশেষ ইংল্যান্ডের হয়ে ২০০১ সালে ব্যালন ডি’অর জিতেছিলেন মাইকলে ওয়েন। শুধু ২০২৬ ব্যালন ডি’অরই নয়, ছেলেদের সেরা স্ট্রাইকারের পুরস্কারও গত রাতে জিতলেন কেইন। মেয়েদের ব্যালন ডি’অর জিতেছেন অ্যালেক্সিস পুতেয়া।
শুধু কেইন, পুতেয়াই নন, লন্ডনে গত রাতে লামিন ইয়ামাল, উনাই সিমন, লুইস দে লা ফুয়েন্তেরা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন। ছেলেদের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন স্পেনের ১৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ইয়ামাল। এ বছর জুলাইয়ে তাঁর দল আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে জেতে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। ইয়ামালের সেটা প্রথম বিশ্বকাপ। স্পেনের গোলরক্ষক উনাই সিমন জিতলেন বর্ষসেরা গোলরক্ষক ইয়াশিন ট্রফি।
স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে ছেলেদের ফুটবলের সেরা কোচ হয়েছেন। স্পেনকে ১৬ বছর পর বিশ্বকাপ জয়ের কারিগর এর আগে ইউরো, নেশনস লিগও জিতেছেন। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে স্পেন ৮ ম্যাচ খেলে কেবল একটিতে ড্র করেছে। জিতেছে সাত ম্যাচ। ১৪ গোলের বিপরীতে হজম করেছে এক গোল। ছেলেদের সেরা ক্লাব নির্বাচিত হয়েছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। ২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬—টানা দুই মৌসুমে জিতেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ। এই দুই মৌসুমে লিগ ওয়ানের ট্রফিও জিতেছে প্যারিসিয়ানরা। লুইস এনরিকের অধীনে ২০২৬ উয়েফা সুপার কাপেও চ্যাম্পিয়ন হয় পিএসজি।
এক নজরে ২০২৬ ব্যালন ডি’অর
ছেলেদের ব্যালন ডি’অর জয়ী: হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড, বায়ার্ন মিউনিখ)
মেয়েদের ব্যালন ডি’অর জয়ী: অ্যালেক্সিস পুতেয়া (স্পেন, লন্ডন সিটি লায়নেস)
ছেলেদের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়: লামিন ইয়ামাল (স্পেন, বার্সেলোনা)
মেয়েদের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়: ভিকি লোপেস (স্পেন, বার্সেলোনা)
মেয়েদের ফুটবলে সেরা কোচ: পেরে রোমেউ (বার্সেলোনা)
ছেলেদের ফুটবলে সেরা কোচ: লুইস দে লা ফুয়েন্তে (স্পেন)
মেয়েদের ফুটবলে সেরা গোলরক্ষক: কাতা কোল (বার্সেলোনা)
ছেলেদের ফুটবলে সেরা গোলরক্ষক: উনাই সিমন (স্পেন)
সক্রেটিস পুরস্কার: বুকায়ো সাকা (ইংল্যান্ড, আর্সেনাল)
মেয়েদের সেরা ক্লাব: বার্সেলোনা
ছেলেদের সেরা ক্লাব: পিএসজি
ছেলেদের সেরা স্ট্রাইকার: হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড, বায়ার্ন মিউনিখ)
মেয়েদের সেরা স্ট্রাইকার: শার্লিন কোবরাল (মেক্সিকো, পাচুয়া)