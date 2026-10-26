মেসি, দুই মার্তিনেসসহ ব্যালন ডি’অরের মনোনয়নে আরও আছেন যাঁরা

মেসি, দুই মার্তিনেসসহ ব্যালন ডি’অরের মনোনয়নে আরও আছেন যাঁরা
ব্যালন ডি’অরের পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা কেবল কয়েক ঘণ্টার। লন্ডনে বাংলাদেশ সময় রাতে ঘোষণা করা হবে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম। এই তালিকায় লিওনেল মেসি, দুই মার্তিনেসসহ আছেন ৩০ ফুটবলার।
মেসিসহ আর্জেন্টিনার ৩ ফুটবলার আছেন মনোনয়নপ্রাপ্ত ফুটবলারদের তালিকায়। অপর দুই আর্জেন্টাইন ফুটবলার হলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস, লাউতারো মার্তিনেস। মেসি এখানে প্রতিযোগিতায় অনেকটাই এগিয়ে। কারণ, ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ৮ গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট করেছেন ৪ গোলে।
আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও দুই মার্তিনেসের অবদান কোনো অংশে কম নয়। জুন-জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে লাউতারো তিন গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। আর্জেন্টিনা সাত ম্যাচে আট গোল হজম করেছে। দুই ম্যাচে ছিল ক্লিনশিট। এমনকি ফাইনালে স্পেনের মুহুর্মুহু আক্রমণ ঠেকিয়েছেন। তবে শেষ মুহূর্তে ফেরান তোরেসের আক্রমণ আর ঠেকাতে পারেননি। তাঁর গোলেই স্পেন ১৬ বছর পর জেতে বিশ্বকাপ। আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জেতে স্প্যানিশরা।
এমিলিয়ানো আছেন বর্ষসেরা গোলরক্ষক বিভাগে। অর্থাৎ, ইয়াশিন ট্রফির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা হলেন—ইয়াসিন বুনু, থিবো কোর্তোয়া, হোয়ান গার্সিয়া, গ্রেগর কোবেল, এদুয়ার্দো মেন্দি, ডেভিড রায়া, মাতভেই সাফোনভ, উনাই সিমন এবং কেপভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহা।
কিলিয়ান এমবাপ্পে, আর্লিং হালান্ড, হ্যারি কেইন, ফেরান তোরেস, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রির মতো তারকারাও আছেন। যাঁদের মধ্যে এমবাপ্পে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ১০ গোল করে জেতেন গোল্ডেন বুটের পুরস্কার। তাতে ২২ গোল করে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় নাম উঠে গেল ফরাসি ফরোয়ার্ডের। হালান্ড সদ্য সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে করেন ৭ গোল। এটা তাঁর প্রথম বিশ্বকাপ। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে হ্যারি কেইন করেন ৬ গোল। আর রদ্রি ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের গোল্ডেন বল জিতেছেন।
কীভাবে বিজয়ী নির্বাচন করা হয়?
ফিফা পুরুষদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ১০০ দেশের প্রত্যেক দেশ থেকে একজন করে সাংবাদিক নিয়ে গঠিত জুরি বিজয়ী নির্বাচন করেন। প্রত্যেক ভোটার মনোনীত তালিকা থেকে ১০ খেলোয়াড়কে ক্রমানুসারে বেছে নেন। প্রথম স্থানে থাকা খেলোয়াড় পান ১৫ পয়েন্ট এবং দশম স্থানে থাকা খেলোয়াড় পান ১ পয়েন্ট।
মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স ও ম্যাচের ফল নির্ধারণে তাঁর ভূমিকা বিবেচনা করা হয়। এরপর দলীয় সাফল্য এবং সবশেষে খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য ও ক্রীড়াসুলভ আচরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
পুরুষদের ব্যালন ডি’অরের ৩০ মনোনয়নপ্রাপ্ত ফুটবলার
জুড বেলিংহাম, পাউ কুবারসি, মার্ক কুকুরেয়া, উসমান দেম্বেলে, লুইস দিয়াজ, ব্রুনো ফার্নান্দেস, গ্যাব্রিয়েল, এরলিং হালান্ড, আশরাফ হাকিমি, হ্যারি কেইন, খাভিচা কাভারাসখেলিয়া, লামিন ইয়ামাল, সাদিও মানে, মারকিনিওস, লাউতারো মার্তিনেজ, কিলিয়ান এমবাপ্পে, নুনো মেন্দেস, লিওনেল মেসি, জোয়াও নেভেস, মাইকেল ওলিসে, উইলিয়ান পাচো, হুলিয়ান কুইনোনেস, ডেকলান রাইস, রদ্রি, ফাবিয়ান রুইজ, উইলিয়াম সালিবা, ফেরান তোরেস, দায়ো উপামেকানো, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, ভিতিনিয়া
অনুষ্ঠানে আরও যেসব পুরস্কার দেওয়া হবে
পুরুষ ও নারী—উভয় বিভাগেই আরও কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে:
নারীদের ব্যালন ডি’অর, সেরা তরুণ প্রতিভা পুরস্কার, সেরা গোলরক্ষক, বর্ষসেরা কোচ, বর্ষসেরা দল, সেরা ফরোয়ার্ড, সক্রেটিস অ্যাওয়ার্ড, বর্ষসেরা কোচ
বর্ষসেরা কোচের মনোনয়নপ্রাপ্ত ফুটবলার
মিকেল আর্তেতা, লুইস দে লা ফুয়েন্তে, উনাই এমেরি, ভিনসেন্ট কোম্পানি, লুইস এনরিকে
বর্ষসেরা পুরুষ দলের জন্য মনোনয়নপ্রাপ্ত দল
আর্সেনাল, বায়ার্ন মিউনিখ, বোদো/গ্লিমট, ফ্লামেঙ্গো, প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)
সেরা তরুণ প্রতিভা
লামিন ইয়ামাল, পাউ কুবারসি, ওয়ারেন জাইরে-এমেরি, ইয়ান দিয়োমান্দে। এছাড়া এই তালিকায় রয়েছেন আরও সাত প্রার্থী।