চ্যালেঞ্জ লিগে কঠিন গ্রুপে বসুন্ধরা, প্রতিপক্ষ কারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে কঠিন গ্রুপে পড়েছে বসুন্ধরা কিংস। পশ্চিমাঞ্চলের ‘বি’ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ কুয়েতের কুয়েত এসসি, লেবাননের আল আনসার এফসি ও ওমানের আল সিব ক্লাব। তিনটি ক্লাবই র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে বসুন্ধরার চেয়ে।
প্লে-অফে ১২ আগস্ট সিরিয়ার ক্লাব আল কারামাহকে ১-০ গোলে হারিয়ে মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে বসুন্ধরা। এএফসির টুর্নামেন্টে কখনোই গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারেনি বসুন্ধরা। গত বছর তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছিল তারা।
গ্রুপ পর্বের ম্যাচ তিনটি হবে ২৫, ২৮ ও ৩১ অক্টোবর। বসুন্ধরার গ্রুপের স্বাগতিক দল কুয়েত এসসি। সব ম্যাচ আয়োজন করবে তারা। তিন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল ও সেরা রানার্সআপ দল খেলবে কোয়ার্টার ফাইনালে।
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে কঠিন গ্রুপে পড়েছে বসুন্ধরা কিংস। পশ্চিমাঞ্চলের ‘বি’ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ কুয়েতের কুয়েত এসসি, লেবাননের আল আনসার এফসি ও ওমানের আল সিব ক্লাব। তিনটি ক্লাবই র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে বসুন্ধরার চেয়ে।
প্লে-অফে ১২ আগস্ট সিরিয়ার ক্লাব আল কারামাহকে ১-০ গোলে হারিয়ে মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে বসুন্ধরা। এএফসির টুর্নামেন্টে কখনোই গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারেনি বসুন্ধরা। গত বছর তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছিল তারা।
গ্রুপ পর্বের ম্যাচ তিনটি হবে ২৫, ২৮ ও ৩১ অক্টোবর। বসুন্ধরার গ্রুপের স্বাগতিক দল কুয়েত এসসি। সব ম্যাচ আয়োজন করবে তারা। তিন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল ও সেরা রানার্সআপ দল খেলবে কোয়ার্টার ফাইনালে।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সময় মোহাম্মদ শামির কোমল পানীয় পান করা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের সময় তিনি সীমানার ধারে পানি পান করছেন। পাঁচ মাস পর এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন শামি।৩৫ মিনিট আগে
হামজা চৌধুরী বাংলাদেশে আসার কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় দেশের ফুটবলে উন্মাদনা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জার্সি পরার পর হামজা তাঁর পারফরম্যান্স দিয়ে ছড়াচ্ছেন মুগ্ধতা। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে কয়েক গুণ। নতুন মাইলফলক অর্জনের পর তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেডে’ আজ খেলবে সাউদার্ন ব্রেভ-ওয়েলশ ফায়ার। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ৩০ মিনিটে সাউদাম্পটনে শুরু হবে এই ম্যাচ। টেনিসে ইউএস ওপেনের ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
মাঠের ফুটবলে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেটা বোঝা যায় ফুটবল বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকার সময়। এই দুই মেজর টুর্নামেন্টে উপমহাদেশের ফুটবলপ্রেমীরা ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান।২ ঘণ্টা আগে