ঢাকায় এসেই শমিত বললেন, ‘হংকংয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচেই জিততে পারি’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হংকংয়ের বিপক্ষে আগের চার দেখায় একবারও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের লড়াইয়ে এবার ছয়দিনের ব্যবধানে মুখোমুখি হচ্ছে দুবার। র্যাঙ্কিংয়ের বিচারে বাংলাদেশের (১৮৪) চেয়ে ৩৮ ধাপ এগিয়ে আছে হংকং (১৪৬)। অতীতে না ডুবে থেকে শমিত শোম বরং থাকতে চাইছেন বর্তমানে। দুই ম্যাচেই হংকংকে হারাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।
দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে কানাডা থেকে শমিত ঢাকায় এসেছেন আজ রাত সাড়ে ৯টার দিকে। কাল অনুশীলন করে পরশু তাঁকে নেমে পড়তে হবে মাঠের লড়াইয়ে। যদিও শুরুর একাদশে থাকবেন কি না, সেটা নির্ভর করছে তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর। কোচ হাভিয়ের কাবরেরা তেমনটাই বলেছেন।
গত জুনে জাতীয় স্টেডিয়ামে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় শমিতের। একই ভেন্যুতে ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে তাঁর দ্বিতীয়। ঘরের মাঠে নিজের দ্যুতি ছড়াতে প্রস্তুত তিনি। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের শমিত বলেন, ‘আমি আশাবাদী, আমরা ভালো করতে পারি। ভালো খেলা হবে তারা কঠিন দল। তাই দেখি কী রকম হয়। তবে আমরা ভালো করতে পারি, দুই খেলায়ই জিততে পারি।’
জাতীয় দলের ক্যাম্প এক সপ্তাহর বেশি সময় ধরে চললেও ক্লাব ফুটবলে ব্যস্ততার কারণে শুরু থেকে থাকতে পারেননি শমিত। গতকাল ভোরেও ম্যাচ ছিল তাঁর। একদিনের প্রস্তুতিতে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি কঠিন হবে না বলে মনে করছেন তিনি৷ কানাডা থেকে এসেছেন সেই আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করেই, ‘প্রস্তুতি সবচেয়ে ভালো হবে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি খুব রোমাঞ্চিত। আশা করি দেখা হবে স্টেডিয়ামে।’
কানাডার ক্লাব কাভালরি এফসির হয়ে খেলার সময় মাঝখানে চোটে পড়েছিলেন শমিত। সেই চোট আর ভোগাচ্ছে না তাঁকে, ‘(চোট নিয়ে) এখন ঠিক আছি।’
ফিরতি লেগের ম্যাচে ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। ম্যাচটি হবে হংকংয়ের কাই তাক স্টেডিয়ামে।
