সিলেটে নয়, হামজারা খেলবেন ভিয়েতনামে

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হওয়ার আগে বাংলাদেশ জাতীয় দলের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সিলেটে ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও কন্ডিশন বিবেচনায় ভিয়েতনামের বিপক্ষে তাদেরই মাঠে একটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।
১৭ জানুয়ারি বাফুফের জাতীয় দল কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, মার্চের উইন্ডোতে সিলেটের মাঠ ব্যবহার করে ঘরের মাটিতে কম্বোডিয়া বা পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলা হবে। তবে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভৌগোলিক দূরত্ব এবং কন্ডিশনের কথা চিন্তা করে শেষ মুহূর্তে বাফুফে সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে।
বাফুফে সহসভাপতি ফাহাদ করিম বিষয়টি নিশ্চিত করে গতকাল বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের কাছাকাছি হওয়ায় আমরা ভিয়েতনামে প্রস্তুতি ম্যাচটি খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ম্যাচটি ২৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে দেশে একটি সংক্ষিপ্ত ক্যাম্প হবে এবং ভিয়েতনাম থেকেই দল সরাসরি সিঙ্গাপুরে যাবে।’
৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে লাল-সবুজের দল। গত বছরের ২৫ মার্চ ভারতের শিলংয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হওয়া এই মিশনে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৬টি ম্যাচ খেলেছে। ঘরের মাঠে ভারতকে হারানোর সুখস্মৃতি আর দুটি ড্র থাকলেও বাংলাদেশ ইতিমধ্যে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে। তবে গ্রুপের চূড়ান্ত অবস্থানে সম্মানজনক জায়গায় থাকতে এবং ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের উন্নতির জন্য সিঙ্গাপুর ম্যাচটি এখনো সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভিয়েতনামের এই প্রস্তুতি ম্যাচটি হামজা-জামালদের জন্য নিজেদের শেষবারের মতো ঝালিয়ে নেওয়ার বড় সুযোগ।
গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের কাছে হেরেছে স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটা পরিত্যক্ত হওয়ায় মূলত সুপার সিক্সে উঠেছে জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় বুলাওয়েতে শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-ভারত যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্স ম্যাচ। ভারত গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতেই উঠেছে১২ মিনিট আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ কেমন করবে, দল কতটা শক্তিশালী হলো—এসব নিয়েই আলোচনা এখন বেশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লিটন দাস, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিদ হাসান তামিমদের নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার সুযোগ শেষ করে দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। মোহাম্মদ আশরাফুলের মতে, ভারতই চায়নি৪১ মিনিট আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণাতেই চমকে দিয়েছিল ইতালি। ইউরোপের এই দলটি ১৭ জানুয়ারি তাদের বিশ্বকাপ দলে অন্তর্ভুক্ত করে দুই জোড়া ভাই, সাবেক হকি খেলোয়াড় ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটারকে। এবার টুর্নামেন্ট শুরুর আগমুহূর্তে চমকে দিল ইতালি।২ ঘণ্টা আগে
আইসিসির কোনো ইভেন্ট বা এশিয়া কাপ শুরুর আগে থেকেই নানা আলোচনায় সরগরম থাকে। তবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে না হতেই যে নাটকীয় ঘটনা ঘটছে, তা যেন থ্রিলার মুভির গল্পকেও ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বকাপ থেকে ছেঁটে ফেলার পর পুনরায় টুর্নামেন্টে ফেরানোর চিন্তাভাবনা করছে আইসিসি।২ ঘণ্টা আগে