৩৬ বছরের রেকর্ড ভাঙতে কেবল কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা

৩৬ বছরের রেকর্ড ভাঙতে কেবল কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা
এক বছরে কত কিছুই না অর্জন করেছেন হ্যারি কেইন! ব্যালন ডি’অর জয়ের পর এবার অপেক্ষা করছে আরেকটি মাইলফলকের। আজ ওয়েম্বলিতে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে মাঠে নামলেই ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়বেন বায়ার্নের এই স্ট্রাইকার। বাংলাদেশ সময় রাত ১টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে এই ম্যাচ।
ইংল্যান্ডের জার্সিতে এটি হবে কেইনের ১২৬তম ম্যাচ। এত দিন ১২৫ ম্যাচ খেলে রেকর্ডটি নিজের করে রেখেছিলেন সাবেক গোলরক্ষক পিটার শিলটন। ১৯৯০ সাল থেকে অক্ষত থাকা সেই রেকর্ড এবার নিজের করে নিতে যাচ্ছেন ৩৩ বছর বয়সী কেইন। আজ ম্যাচ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে মাদাম তুসো স্টেডিয়ামে শিলটন-কেইন একে অপরের সঙ্গে দেখা করেছেন।
গত অক্টোবরেই ২৫ বছর পর প্রথম ইংলিশ ফুটবলার হিসেবে ব্যালন ডি’অর জিতে ইতিহাস গড়েছেন কেইন। এবার জাতীয় দলের হয়ে ম্যাচ খেলার রেকর্ড ভাঙার অপেক্ষা। ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডটিও তাঁর দখলে। জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত করেছেন ৯১ গোল। টটেনহাম হটস্পারের হয়েও সর্বোচ্চ ২৮০ গোলের মালিক তিনি।
২০২৩ সালে শৈশবের ক্লাব টটেনহাম ছেড়ে বায়ার্নে যোগ দেওয়ার পর নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন কেইন। জার্মান ক্লাবটির হয়ে গোল করেছেন ১৫৬টি। ২০২৫ ও ২০২৬ সালে বুন্দেসলিগা জিতে ক্যারিয়ারের প্রথম বড় শিরোপার স্বাদও পেয়েছেন।
ইংল্যান্ডের জার্সিতে অবশ্য এখনো বড় কোনো আন্তর্জাতিক শিরোপা জেতা হয়নি তাঁর। ২০২১ ও ২০২৪ সালের ইউরোর ফাইনালে উঠেও রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ২০১৫ সালে লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে পা রাখা কেইনকে।