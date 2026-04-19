Ajker Patrika
ফুটবল

বিশ্বকাপের আগে দুশ্চিন্তায় জার্মানি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ৫০
বিশ্বকাপে জার্মান ফরোয়ার্ড সার্জ ন্যাব্রির খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপ শুরু হতে আর দুই মাসও বাকি নেই। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ সামনে রেখে দলগুলো প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। এই সময়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে জার্মানি। বিশ্বকাপে নাও খেলতে পারেন দলের অন্যতম সেরা এক তারকা।

জার্মান ফরোয়ার্ড সার্জ ন্যাবরির চোটই দলটির বিশ্বকাপ প্রস্তুতি বড় ধাক্কা হিসেবে কাজ করছে। উরুর পেশিতে গুরুতর চোট পাওয়ায় বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার শঙ্কায় এখন তিনি। এক বিবৃতিতে গতকাল বায়ার্ন মিউনিখ জানিয়েছে, তাঁর ডান উরুর অ্যাডাক্টর পেশি ছিঁড়ে গেছে। দীর্ঘ সময়ের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁর। তবে নির্দিষ্ট সময়সীমা জানানো হয়নি। এছাড়া ঠিক কবে বা কীভাবে চোট পেয়েছেন, তাও জানায়নি বায়ার্ন।

জার্মান সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বায়ার্নের হয়ে চলতি মৌসুমের বাকি অংশে আর খেলতে পারবেন না ন্যাব্রি। তাতে তাঁর বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা বেড়েছে। কারণ, বুন্দেসলিগা শেষ হবে ১৬ মে। আর চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল হবে ৩০ মে। চলতি মৌসুম শেষ হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই ১১ জুন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে শুরু হবে বিশ্বকাপ।

২৯ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের বুন্দেসলিগায় বায়ার্ন মিউনিখ অবস্থান করছে শীর্ষে। আর চ্যাম্পিয়নস লিগে দলটি উঠে গেছে সেমিফাইনালে। চলতি মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ন্যাব্রি ৩৭ ম্যাচে ১০ গোলে করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন ১১ গোলে। যার মধ্যে বুন্দেসলিগায় ২১ ম্যাচে ৮ গোলের পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৭ গোল। আর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৫৯ ম্যাচে ২৬ গোল করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন ১১ গোল।

এবারই প্রথমবারের মতো হচ্ছে ৪৮ দলের ফুটবল বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার যৌথ আয়োজনে ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে ৩৯ দিনের ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’। বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে নবাগত কুরাসাওয়ের পাশাপাশি আইভরি কোস্ট ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলবে জার্মানি।

