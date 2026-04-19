শেষের নাটকে লিভারপুলের ডার্বি জয়

শেষ মুহূর্তে গোল করে দলকে জয় এনে দেন ফন ডাইক। ছবি: এএফপি

সবকিছু বদলালেও কিছু বিষয় আসলে কখনোই বদলায় না। আরও একবার এভারটনকে হতাশায় ডুবিয়ে লিভারপুল মাঠ ছাড়ল। শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইকের হেডে ২-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে অলরেডরা। এই জয়ে আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নেওয়ার পথে বড় এক ধাপ এগিয়ে গেল আর্নে স্লটের দল।

লিভারgপুলের জার্সিতে আজ শেষ মার্সিসাইড ডার্বি খেলতে নামা মোহামেদ সালাহর সামনে ছিল কিংবদন্তি স্টিভেন জেরার্ডের রেকর্ড ছোঁয়ার হাতছানি। ম্যাচের ২৯ মিনিটে কোডি গাকপোর সহায়তায় গোল করে সেই মাইলফলক স্পর্শ করেন এই তারকা। ডার্বি ইতিহাসে এটি তাঁর নবম গোল, যা তাঁকে জেরার্ডের সমকক্ষ করে তুলল।

নতুন দুর্গ হিল ডিকিনসন স্টেডিয়ামে প্রথম ডার্বি হারতে নারাজ ছিল এভারটন। দ্বিতীয়ার্ধে অলরেডদের রক্ষণে প্রবল চাপ তৈরি করে তারা। ফলস্বরূপ ৫৪ মিনিটে ফিরে আসে সমতায়। কিয়েরান ডিউসবুরি-হলের পাস থেকে গোল করে দলকে উল্লাসে ভাসান বেতো। গত তিন ম্যাচে এটি তাঁর চতুর্থ গোল। ১-১ সমতায় থাকা ম্যাচটি যখন ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছিল, তখনই দৃশ্যপটে হাজির হন ফন ডাইক।

নির্ধারিত সময়ের পর ইনজুরি টাইমের খেলা তখন ১০ম মিনিটে গড়িয়েছে। ডমিনিক সবোসলাইয়ের বাঁকানো কর্নার যখন ৬ গজের বক্সে আসছিল, তখন এভারটনের ডিফেন্ডার জেমস তারকোভস্কির বাধা এড়িয়ে লাফিয়ে ওঠেন ফন ডাইক। তাঁর জোরালো হেড সরাসরি জালে জড়ালে নিস্তব্ধ হয়ে যায় নীল গ্যালারি। লিভারপুলের শেষ মুহূর্তে গোল করার যে অভ্যাস ছিল, সেটিই আবার ফিরে এল।

এই জয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় ছয়ে থাকা চেলসির (৪৮) চেয়ে ৭ পয়েন্ট এগিয়ে গেল লিভারপুল (৫৫)। লিগ শেষ হতে হাতে আছে আর ৫টি ম্যাচ, যার একটি আবার স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে চেলসির বিপক্ষে। আগের রাতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে চেলসি। আজ দিনের আরেক ম্যাচে ৭ গোলের থ্রিলারে সান্ডারল্যান্ডকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে আছে তারা।

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ২১২ টাকা

লঞ্চভাড়া ৩৬–৪২ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব

আজ থেকে বেশি দামে কিনতে হবে জ্বালানি তেল, কোনটি কত টাকা

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

কোন দেশে বন্ধু পাতানো সহজ আর কোন দেশে কঠিন, জেনে নিন

চট্টগ্রামে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ

‘মেসি, নেইমার, রোনালদোর ধারেকাছেও নেই ভিনি’

মেসিদের ম্যাচ মানেই গ্যালারিতে রেকর্ড দর্শক

বিশ্বকাপের আগে দুশ্চিন্তায় জার্মানি

