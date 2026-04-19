Ajker Patrika
ক্রিকেট

রুবেলকে বিদায়ী সম্মাননা দেবে বিসিবি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে কদিন আগে অবসর নিয়েছেন রুবেল হোসেন। ছবি: ক্রিকইনফো

মাঠ থেকে নয়, বরং সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েই অবসর নেওয়া একরম নিয়মে পরিণত করেছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। তামিম ইকবাল-মাহমুদউল্লাহ রিয়াদদের দেখানো পথ অনুসরণ করে কদিন আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রুবেল হোসেন। এবার রুবেলকে বিদায়ী সম্মাননা দেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

আগামীকাল মিরপুরে সকাল ১১টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। এই ম্যাচের আগে সদ্য অবসরে যাওয়া রুবেলকে সম্মাননা দেওয়া হবে বলে বিসিবি আজ ফেসবুকে এক পোস্টে জানিয়েছে। বিসিবি লিখেছে, ‘বাংলাদেশ জাতীয় দলের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন রুবেল হোসেন। ১২ বছর ক্রিকেট খেলার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৯৩ উইকেট নেওয়া রুবেলকে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সম্মাননা জানানো হবে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের একজন সত্যিকারের নিবেদিত যোদ্ধার এই সম্মান প্রাপ্য।’

রুবেলকে নিয়ে ফেসবুকে যে ফটোকার্ড বিসিবি বানিয়েছে, সেখানে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক, শেষ ম্যাচ, উইকেট সংখ্যা সবই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩ উইকেটের মধ্যে টেস্টে পেয়েছেন ৩৬ উইকেট। ওয়ানডে ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১২৯ ও ২৮ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ফটোকার্ডে একেবারে নিচের দিকে লেখা, ‘একেবারে দিবানে।’

এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে আছেন রুবেল। সবশেষ ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের হয়ে ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৪ সালের এপ্রিলের পর আর ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে (ডিপিএল) দেখা যায়নি তাঁকে। জাতীয় দলের হয়ে রুবেল শেষ ম্যাচ খেলেছেন ২০২১ সালের ১ এপ্রিল নিউজিল্যান্ড সফরে। ৫ বছরের বেশি সময় জাতীয় দলের বাইরে থাকার পর এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন রুবেল।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে ২০০৯ সালের ১৪ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেন রুবেল। সে বছরের জুন এবং জুলাইয়ে টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট অভিষেক হয় তাঁর। জাতীয় দলের হয়ে ২৭ টেস্ট, ১০৪ ওয়ানডে এবং ২৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তিন সংস্করণে রুবেলের শিকার ১৯৩ উইকেট। বাংলাদেশের বেশ কিছু স্মরণীয় জয়ের নায়ক তিনি। এর মধ্যে ২০১৫ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ অন্যতম। সে ম্যাচে শেষ দিকে ইংলিশদের ২ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশকে কোয়ার্টার ফাইনালে নেন রুবেল। আর ২০১০ সালে কাইল মিলসকে বোল্ড করে নিউজিল্যান্ডকে ‘বাংলাওয়াশে’র নায়ক এই রুবেল। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেই ২০১৩ সালে হ্যাটট্রিকও করেছিলেন রুবেল।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

