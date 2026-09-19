আর্জেন্টাইন বংশোদ্ভূত ফুটবলারের জায়গাই হলো না ইতালিতে

টানা তিনবার বিশ্বকাপে খেলতে না পারার ব্যর্থতায় গত পাঁচ মাসে অনেক ঝড় বয়ে গেছে ইতালির ওপর দিয়ে। ইতালি ফুটবল ফেডারেশনে (এফআইজিসি) ডিম নিক্ষেপ, ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের পদত্যাগ, নতুন কোচ নিয়োগ—কত কিছুই তো ঘটেছে। তবে এবার যখন নতুন পথচলা ইতালি শুরু করতে যাচ্ছে, তখন জায়গা হয়নি আর্জেন্টাইন বংশোদ্ভূত এক ফুটবলারের।
আর্জেন্টিনার সান ফার্নান্দোতে জন্ম নেওয়া ২৭ বছর বয়সী মাতেও রেতেগি সবশেষ আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেন এ বছরের ৩১ মার্চ। ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বসনিয়ার বিপক্ষে পেনাল্টিতে ৪-১ গোলে হেরে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন ভেস্তে যায় ইতালির। অতীত ভুলে ইতালি এখন নেশনস লিগের জন্য ৩৪ সদ্যসের দল ঘোষণা করেছে। দলে অনেক চমক রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রেতেগির বাদ পড়াই যেন অন্যতম চমক।
রবার্তো মানচিনি ঘোষিত ইতালিতে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা খেলোয়াড়ই ৯ জন। তাঁদের মধ্যে আছেন ব্রেন্টফোর্ডের ডিফেন্ডার মাইকেল কায়োদ, মোনজার ডিফেন্ডার এদি কুয়াদিও, বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের ফরোয়ার্ড স্যামুয়েল ইনাসিও এবং নুরেনবার্গের ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ আলী জুমা।
নেশনস লিগের জন্য ইতালি দল
মার্কো কার্নেসেচি (আটালান্টা), জিয়ানলুইগি দোন্নারুম্মা (ম্যানচেস্টার সিটি), মাসিমো পেসিনা (বোলোনিয়া), গুগলিয়েলমো ভিকারিও (জুভেন্টাস)
অনেস্ট আহানর (ক্রিস্টাল প্যালেস), আলেহান্দ্রো বাস্তোনি (ইন্টার), রিকার্দো ক্যালাফিওরি (আর্সেনাল), ডিয়েগো কপোলা (প্যারিস এফসি), জিওভানি দি লরেঞ্জো (নাপোলি), ফেদেরিকো দিমারকো (ইন্টার), দানিয়েল গিলার্দি (রোমা), মাইকেল কায়োদ (ব্রেন্টফোর্ড), এদি কুয়াদিও (মোনজা), জিয়ানলুকা মানচিনি (রোমা), জর্জিও স্কালভিনি (আতালান্তা)
নিকোলো বারেলা (ইন্টার), ব্রায়ান ক্রিস্টান্তে (রোমা), ইসা দুম্বিয়া (স্পোর্টিং সিপি), নিকোলো ফাগিওলি (ফিওরেন্টিনা), ডেভিড ফ্র্যাটেসি (লাৎসিও), রোলান্দো মান্দ্রাগোরা (তুরিনো), আলেসান্দ্রো রোমানো (ক্যাগলিয়ারি), সান্দ্রো তোনালি (টটেনহাম)
নিকোলো ক্যাম্বিয়াগি (বোলোনিয়া), ফ্রান্সিসকো এস্পোসিতো (ইন্টার মিলান), সেবাস্তিয়ানো এস্পোসিতো (সাসুওলো), স্যামুয়েল ইনাসিও (বরুসিয়া ডর্টমুন্ড), ময়েস কিন (কোমো), দানিয়েল মালদিনি (ক্যাগলিয়ারি), জিয়ানকোমো রাসপাদোরি (আতালান্তা), জিয়ানলুকা স্কামাকা (আতালান্তা), আন্তোনিও ভার্গারা (নাপোলি), নিকোলো জানিওলো (উদিনেজ), মোহাম্মদ আলী জোমা (নুরেমবার্গ)
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