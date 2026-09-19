Ajker Patrika
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হোয়াইটওয়াশ এড়াতে নামছে শ্রীলঙ্কা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
হোয়াইটওয়াশ এড়াতে নামছে শ্রীলঙ্কা, খেলা দেখবেন কোথায়
ধবলধোলাই এড়াতে নামবে শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো

ইংল্যান্ডের কাছে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে বাজেভাবে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। আগেভাগেই সিরিজ খুইয়ে বসা লঙ্কানরা আজ নামবে হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর মিশনে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ওয়ান। এমনকি লা লিগা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

টটেনহাম-অ্যাস্টন ভিলা

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ব্রাইটন-আর্সেনাল

রাত ৮টা

সরাসরি

নটিংহাম-কভেন্ট্রি

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ৩ ও সিলেক্ট ১

লা লিগা

সেলতা ভিগো-রেসিং সান্তান্দার

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সেভিয়া-বার্সেলোনা

রাত ১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

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