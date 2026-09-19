হোয়াইটওয়াশ এড়াতে নামছে শ্রীলঙ্কা, খেলা দেখবেন কোথায়

ইংল্যান্ডের কাছে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে বাজেভাবে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। আগেভাগেই সিরিজ খুইয়ে বসা লঙ্কানরা আজ নামবে হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর মিশনে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ওয়ান। এমনকি লা লিগা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম-অ্যাস্টন ভিলা
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ব্রাইটন-আর্সেনাল
রাত ৮টা
সরাসরি
নটিংহাম-কভেন্ট্রি
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ৩ ও সিলেক্ট ১
লা লিগা
সেলতা ভিগো-রেসিং সান্তান্দার
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সেভিয়া-বার্সেলোনা
রাত ১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগে স্মার্টফোন এখন সবার হাতে হাতে। কোনো ঘটনা ঘটলে সেটা ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে না। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে প্রবাসী ফুটবলারদের আগমনের কথাটাই বলা যায়। তবে বাংলাদেশ ফুটবল দলের প্রধান কোচ টমাস ডুলির মতে সামাজিকমাধ্যমের অনেক ঘটনা ফুটবলারদের ওপর বাজে প্রভাব ফেলে।২৯ মিনিট আগে
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