ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগের মাঝপথে রিয়ালের বড় ধাক্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১০: ৪৮
কোয়ার্টার ফাইনালের আগে গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়াকে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। ছবি: সংগৃহীত

শিরোপা জিততে হলে রিয়াল মাদ্রিদকে এখনো তিন ধাপ পেরোতে হবে। কঠিন এই সময়ে এসে বড় ধাক্কা খেল দলটি। গোলপোস্টের সামনে যে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকেন থিবো কোর্তোয়া, তিনি পড়েছেন চোটে। তাতে নকআউট পর্বের ম্যাচগুলোতে খেলা অসম্ভব বললেই চলে।

কোর্তোর চোটের কথা গতকাল নিশ্চিত করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। গতকাল এক বিবৃতিতে ক্লাবটি বলেছে, ‘মেডিক্যাল স্টাফ আজ (গতকাল) কোর্তোয়ার পরীক্ষা করেছিল। ডান ঊরুর সামনের পেশিতে বড় চোট পেয়েছেন তিনি। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা হচ্ছে।’ কত দিনের জন্য রিয়াল মাদ্রিদ গোলরক্ষক ছিটকে গেছেন তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কমপক্ষে চার থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০২৫-২৬ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখকে পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৭ এপ্রিল সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রথম লেগে মুখোমুখি হবে দুই দল। দ্বিতীয় লেগ ১৪ এপ্রিল হবে আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায়। কোয়ার্টার ফাইনাল তো বটেই, রিয়াল সেমিফাইনালে উঠলে তখনো কোর্তোয়ার খেলা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। ২৯ এপ্রিল থেকে ৬ মে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমির দুই লেগ হয়ে যাবে। ফাইনাল হবে ৩০ মে।

ম্যানচেস্টার সিটিকে শেষ ষোলোর দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে রিয়াল। যার মধ্যে ১১ মার্চ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রথম লেগে ৩-০ গোলে জিতেছিল রিয়াল। ফেদেরিকো ভালভার্দে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৭ মার্চ দ্বিতীয় লেগে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের জোড়া গোলে ২-১ গোলে জেতে রিয়াল মাদ্রিদ। এই ম্যাচেই চোট পাওয়ায় ম্যাচের মাঝে কোর্তোয়াকে বদলি করে আন্দ্রে লুনিনকে নেওয়া হয়। কোর্তোয়া না থাকায় লুনিন নকআউট পর্বের বাকি অংশে রিয়ালের গোলপোস্ট সামলাবেন।

কোর্তোয়াকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে বেলজিয়ামও। যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর বিপক্ষে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে যে দুটি প্রীতি ম্যাচ বেলজিয়াম খেলবে, সেখানে তাঁকে পাওয়া যাবে না। বেলজিয়াম-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ ২৮ মার্চ বাংলাদেশ সময় রাত দেড়টায় শুরু হবে। এরপর ১ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় মাঠে গড়াবে বেলজিয়াম-মেক্সিকো ম্যাচ।আর বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে ক্রোয়েশিয়া ও তিউনিসিয়ার বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বেলজিয়াম। বিশ্বকাপে ‘জি’ গ্রুপে বেলজিয়ানদের প্রতিপক্ষ মিসর, ইরান ও নিউজিল্যান্ড।

