মামুনুলকে বিদায়ী সম্মাননা জানাল বাফুফে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পেশাদার ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নেমেছেন মামুনুল ইসলাম। ছবি: বাফুফে

বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি-ফর্টিস এফসি ম্যাচটা হয়ে থাকল মামুনুলময়। কারণ, আজই যে মামুনুল ইসলাম তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ারের শেষ ফুটবল ম্যাচ খেলতে নেমেছেন। বিদায়বেলায় তাঁকে সম্মাননা জানায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।

ফর্টিস এফসি অধিনায়ক হিসেবে আজ ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামেন মামুনুল। বাংলাদেশ ফুটবল লিগের (বিএফএল) রহমতগঞ্জ-ফর্টিস ম্যাচ শুরুর আগে তাঁর হাতে ফুলের তোড়া ও ক্রেস্ট তুলে দেন বাফুফের কর্মকর্তারা। সতীর্থরা গার্ড অব অনার দেন তাঁকে। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে মামুনুলকে বিদায়ী সম্মাননা দেওয়ার ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে বাফুফে লিখেছে, ‘ সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক মামুনুল ইসলাম আজ ফর্টিসের হয়ে পেশাদার ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলছেন। এর মাধ্যমে তাঁর গৌরবময় ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘটছে। তাঁর অবসর ম্যাচে সম্মান জানাতে উপস্থিত ছিলেন বাফুফের পেশাদার লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটি ইমরুল হাসান। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাফুফের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ইকবাল হোসেন, জাকির হোসেন চৌধুরী ও ইমতিয়াজ হামিদ উপস্থিত ছিলেন।’

এপস্টেইন দ্বীপের রহস্যময় ‘মসজিদ’: পবিত্র কাবার গিলাফ ও কিসওয়া চুরির তথ্য ফাঁস

ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, ৮ দিন পরে মামলা

ব্যাচেলর পয়েন্টে যুক্ত হলেন নেপালি অভিনেত্রী

একটি দেশ বাদে পুরো আফ্রিকার জন্য চীনের ‘শূন্য শুল্ক’, কার কী লাভ

বোনের ক্যারিয়ার বাঁচাতে তদবির করেছেন প্রিয়াঙ্কা, তাঁর পরামর্শেই বিজেপিতে রাঘব!

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

শেষ ম্যাচেও বাংলাদেশের একই দল

শেষ ম্যাচেও বাংলাদেশের একই দল

পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেল বাংলাদেশ

পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেল বাংলাদেশ

ত্রুটিপূর্ণ গঠনতন্ত্রেই সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি তামিমদের

ত্রুটিপূর্ণ গঠনতন্ত্রেই সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি তামিমদের