মামুনুলকে বিদায়ী সম্মাননা জানাল বাফুফে

বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি-ফর্টিস এফসি ম্যাচটা হয়ে থাকল মামুনুলময়। কারণ, আজই যে মামুনুল ইসলাম তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ারের শেষ ফুটবল ম্যাচ খেলতে নেমেছেন। বিদায়বেলায় তাঁকে সম্মাননা জানায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।
ফর্টিস এফসি অধিনায়ক হিসেবে আজ ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামেন মামুনুল। বাংলাদেশ ফুটবল লিগের (বিএফএল) রহমতগঞ্জ-ফর্টিস ম্যাচ শুরুর আগে তাঁর হাতে ফুলের তোড়া ও ক্রেস্ট তুলে দেন বাফুফের কর্মকর্তারা। সতীর্থরা গার্ড অব অনার দেন তাঁকে। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে মামুনুলকে বিদায়ী সম্মাননা দেওয়ার ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে বাফুফে লিখেছে, ‘ সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক মামুনুল ইসলাম আজ ফর্টিসের হয়ে পেশাদার ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলছেন। এর মাধ্যমে তাঁর গৌরবময় ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘটছে। তাঁর অবসর ম্যাচে সম্মান জানাতে উপস্থিত ছিলেন বাফুফের পেশাদার লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটি ইমরুল হাসান। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাফুফের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ইকবাল হোসেন, জাকির হোসেন চৌধুরী ও ইমতিয়াজ হামিদ উপস্থিত ছিলেন।’
