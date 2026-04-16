‘যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেই ইরানের বিশ্বকাপ খেলতে হবে’

আপডেট : ১৬ এপ্রিল ২০২৬, ১১: ২২
ইরান অবশ্যই ফুটবল বিশ্বকাপে খেলবে বলে জানিয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের দুই মাসও বাকি নেই। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর এখনো পুরোপুরি মিলছে না। ইরান কি আদৌ বিশ্বকাপে খেলবে—গত দেড় মাস ধরে এই অনিশ্চয়তা কাজ করছে। বরাবরের মতো ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এবারও শুনিয়েছেন আশার বাণী।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার পর ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলায় গত দেড় মাস ধরে অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য। যুদ্ধের পরই ইরান ফুটবল ফেডারেশন ও ক্রীড়ামন্ত্রীর একের পর এক বক্তব্যে তাদের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। তবে বিশ্বকাপ শুরু হতে হতে সবকিছু ঠিকঠাক হবে বলে আশা ইনফান্তিনোর। গত রাতে সিএনবিসি আয়োজিত এক অর্থনৈতিক সম্মেলনে ফিফা প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ইরান অবশ্যই আসছে। আমরা আশা করি, তখন পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ হবে।’

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে ইরানের তিন ম্যাচের দুটি লস অ্যাঞ্জেলেসে এবং একটি সিয়াটলে হবে। লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রবাসী ইরানি বেশি থাকায় মাঠের ভেতরে ও বাইরে বড় ধরনের রাজনৈতিক উত্তেজনার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সে কারণেই বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে কথাবার্তা বেশি হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ইনফান্তিনো গত রাতে বলেন, ‘ইরানকে আসতেই হবে। তারা যোগ্যতা অর্জন করেছে। খেলোয়াড়রা খেলতে চায়।’

