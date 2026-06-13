হেনস্তার শিকার হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ক্রিকেটার নাঈম

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে সাধারণ মানুষকে হেনস্তার ঘটনা বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। এবার তেমনই এক ঘটনার শিকার হয়েছেন নাঈম হাসান। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ২৬ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই ক্রিকেটার।
চট্টগ্রামে রাতেই সংবাদমাধ্যমকে নাঈম জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কী ঘটেছে। গতকাল রাতে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল) শেষ করে চট্টগ্রামে ফেরার পর সিএনজি থামিয়ে তাঁর ব্যাগ চেক করেন ডিবি পরিচয়ধারী ব্যক্তি। তখন তাঁকে জোরপূর্বক আসামি বানিয়ে পুলিশের গাড়িতে ওঠানো হয়। থানায় যাওয়ার পর তিনি বারবার ক্রিকেটার নাঈম হাসান পরিচয় দিলেও লাভ হয়নি। পুলিশ তারপরও মেরেছেন বলে অভিযোগ নাঈমের।
ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নাঈম। ফোন হাতে পাওয়ার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি তামিম ইকবালকে ফোন দিয়েছেন নাঈম। সেই থানার ওসির সঙ্গে কথা বলেন তামিম। জাতীয় দলের ক্রিকেটার পরিচয় দেওয়ার পরও এমন ঘটনা মানতেই পারছেন না নাঈম।
সদ্য শেষ হওয়া ডিপিএলে প্রাইম ব্যাংকের হয়ে দুই ম্যাচ খেলেছেন নাঈম। কোনো উইকেট পাননি। ব্যাটিংয়ে করেছেন ৯ রান। তাঁর দল তৃতীয় স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহামেডান।
ডিপিএল চলার সময়ই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের দলে ডাক পেয়েছেন নাঈম। ২৮ জুন হারারেতে শুরু হবে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে টেস্ট। বাংলাদেশের জার্সিতে কেবল টেস্টই খেলেন তিনি। ১৪ টেস্টের ক্যারিয়ারে পেয়েছেন ৪৮ উইকেট। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে গত বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সবশেষ খেলেছেন তিনি।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে গতকাল চট্টগ্রামে নাঈম হাসানকে হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় দলের ক্রিকেটারের সঙ্গে এমন ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।৫ মিনিট আগে
টুর্নামেন্টের আয়োজক বলে কথা। তার চেয়েও বড় কথা ৩২ বছর পর মার্কিন মুলুকে হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ। বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। গ্যালারি ভর্তি দর্শকদের হতাশ করেনি যুক্তরাষ্ট্র। প্যারাগুয়েকে হেসেখেলে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করল যুক্তর২ ঘণ্টা আগে
ক্লাব ফুটবলে অসংখ্য শিরোপা জিতেছেন কার্লো আনচেলত্তি। তাঁর অধীনে রিয়াল মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগার শিরোপা জেতা এক রকম অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছিল। বায়ার্ন মিউনিখের হয়েও তাঁর শিরোপা জয়ের কীর্তি রয়েছে। ক্লাব ফুটবলের পাট চুকিয়ে গত বছর হয়েছেন ব্রাজিলের প্রধান কোচ। তবে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচের আগে২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ আর ব্রাজিলের সম্পর্কটা যেন এক চিরন্তন রোমাঞ্চের গল্প। ১৯৩০ সালে টুর্নামেন্টের সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিটি আসরে অংশ নেওয়া একমাত্র দল তারা। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের নামের ভারটাই আলাদা। কিন্তু ২০০২ সালের পর থেকে সোনালি ট্রফিটা সেলেসাওদের জন্য কেবলই এক মরীচিকা হয়ে আছে। দীর্ঘ ২৪ বছরের সে৩ ঘণ্টা আগে