Ajker Patrika
ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে কে কাকে পেল, ম্যাচ কবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
চ্যাম্পিয়নস লিগের চার সেমিফাইনালিস্ট নির্ধারিত হয়েছে গত রাতে। ছবি: সংগৃহীত

২০২৫-২৬ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ চলে এসেছে এখন শেষ পর্যায়ে। ৩৬ দলের টুর্নামেন্ট এখন নেমে এসেছে চার দলে। গত রাতে ঠিক হয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালের লাইনআপ।

সেমিফাইনালে উঠতে হলে গত রাতে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ২ গোলের ব্যবধানে জিততে হতো রিয়াল মাদ্রিদকে। খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে অভ্যস্ত রিয়াল তেমন ইঙ্গিতই দিচ্ছিল। কিন্তু আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে বায়ার্নের কাছে ৪-৩ গোলে হেরে যায় রিয়াল। দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৪ গোলে জিতে সেমিফাইনালে ওঠা বায়ার্ন প্রতিপক্ষ হিসেবে পেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সেইন্ট জার্মেইকে (পিএসজি)।

গত রাতেই এমিরেটস লন্ডন স্টেডিয়ামে কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হয়েছে আর্সেনাল-স্পোর্তিং সিপি। এই ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হলেও আগের লেগে ১-০ গোলে জিতেছিল আর্সেনাল। গানার্সরা তাতে কাটে সেমির টিকিট। আর্সেনাল সেমিফাইনালে খেলবে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে। সেমিফাইনালও হবে দুই লেগে এবং সেমির এই চার ম্যাচ হবে চার দিনে। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালের সূচি

চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালের সূচি
তারিখম্যাচ মুখোমুখি কারাভেন্যুশুরুর সময়
২৮ এপ্রিলপ্রথম লেগপিএসজি-বায়ার্নপার্ক দে প্রিন্সেসরাত ১টা
২৯ এপ্রিলপ্রথম লেগআতলেতিকো মাদ্রিদ-আর্সেনালওয়ান্দাও মেত্রোপলিতানোরাত ১টা
৫ মেদ্বিতীয় লেগআর্সেনাল-আতলেতিকো মাদ্রিদএমিরেটসরাত ১টা
৬ মেদ্বিতীয় লেগবায়ার্ন-পিএসজিআলিয়াঞ্জ অ্যারেনারাত ১টা

সবশেষ গত বছরের ৩১ মে ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল পিএসজি। এবার পিএসজির সামনে রিয়াল মাদ্রিদের বিরল রেকর্ডে ভাগ বসানোর সুযোগ রয়েছে। ১৯৯২ সালে ইউরোপিয়ান কাপ বদলে চ্যাম্পিয়নস লিগ হওয়ার পর ২০১৬ থেকে ২০১৮—হ্যাটট্রিক শিরোপা জেতে রিয়াল।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্সেনালচ্যাম্পিয়নস লিগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

আমরাই যেচে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলাম: টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সংসদে স্পিকার

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

সম্পর্কিত

চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে কে কাকে পেল, ম্যাচ কবে

চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে কে কাকে পেল, ম্যাচ কবে

হারের বৃত্তে আটকে থাকা কলকাতার ‘বড় ভুল’ কোথায়

হারের বৃত্তে আটকে থাকা কলকাতার ‘বড় ভুল’ কোথায়

বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা খেল ফ্রান্স

বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা খেল ফ্রান্স

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন রুবেল

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন রুবেল