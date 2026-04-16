ম্যাচের সর্বনাশ করেছেন রেফারি, বলছেন রিয়াল কোচ

ইউরোপীয় ফুটবলে রেফারিংকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এখন বেশ স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গিয়েছে। বার্সেলোনার রাফিনিয়া পরশু রাতে রেফারিদের কাঠগড়ায় তুলেছেন। গত রাতে রেকর্ড ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ বিদায় নেওয়ার পর রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিষ্যকে লাল কার্ড দেখিয়ে ম্যাচটা পুরোপুরি শেষ করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ রিয়াল কোচ আলভারো আরবেলোয়ার।
আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় গত রাতে কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ-রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের একেবারে শেষভাগে এসে লাল কার্ড দেখেন রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। মূলত জোড়া হলুদ কার্ডের কারণে কামাভিঙ্গা মাঠ ছাড়লে ৮৬ মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয় রিয়াল। দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৪ গোলে হেরে রেফারি স্লাভকো ভিনচিচকে কাঠগড়ায় তুলেছেন আরবেলোয়া। টিএনটি স্পোর্টসকে রিয়াল কোচ বলেন, ‘এ ধরনের ম্যাচে একজন ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানো সত্যিই অবিশ্বাস্য। আমরা ভীষণ হতাশ এবং রাগান্বিত। ম্যাচের সর্বনাশ করেছেন তিনি।’
গতকাল ৭৯ মিনিটে বায়ার্ন মিডফিল্ডার জামাল মুসিয়ালার জার্সি টেনে ধরায় প্রথম হলুদ কার্ড দেখেন কামাভিঙ্গা। তখনই কামাভিঙ্গার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হ্যারি কেইনকে ফাউল করার পর বল ধরে রেখে খেলা পুনরায় শুরুতে দেরি করেন কামাভিঙ্গা। রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডারকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখান ভিনচিচ।
আরবেলোয়ার মতে ভিনচিচ যে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড কামাভিঙ্গাকে দেখিয়েছেন, সেটা অযৌক্তিক। ম্যাচ শেষে মুভিস্টারকে রিয়াল কোচ বলেন, ‘রেফারি হয়তো জানতেনই না যে সে (কামাভিঙ্গা) আগেই একটা হলুদ কার্ড পেয়েছে। আমার মতে এই ম্যাচে এত সুন্দর শুরু হয়েছিল। দারুণভাবে চলছিল। কিন্তু এই নকআউট ম্যাচ সেখানেই শেষ হয়ে গেল। এটা আমাদের মৌসুম নির্ধারণী ম্যাচ ছিল।’
জোড়া হলুদ কার্ডে সতীর্থ কামাভিঙ্গা লাল কার্ড দেখায় রেফারি ভিনচিচের সিদ্ধান্তকে রসিকতা বলেছেন রিয়াল মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম। কামাভিঙ্গার মতো লাল কার্ড দেখেছেন আর্দা গুলেরও। কামাভিঙ্গাকে লাল কার্ড দেখানোয় রেফারিকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেন গুলের। তাতে আগামী মৌসুমে রিয়ালের প্রথম ম্যাচে গুলেরের খেলা হচ্ছে না।
আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় গত রাতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। আলেক্সান্ডার পাভলোভিচ, হ্যারি কেইন, লুইস দিয়াজ, মাইকেল ওলিস—বায়ার্নের এই চার ফুটবলার গোল করেছেন। আর রিয়ালের আর্দা গুলের জোড়া গোল করেছেন। দুটি গোলই বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়্যারকে বোকা বানিয়ে করেছেন। ১ মিনিটে নয়্যারের ভুল পাসের সুযোগ নিয়ে বায়ার্নের জালে বল জড়ান গুলের। এরপর ২৯ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন গুলের। আর যে কামাভিঙ্গার লাল কার্ড নিয়ে এত আলোচনা, তিনি ৬২ মিনিটে ব্রাহিম দিয়াজের বদলি হয়ে নামেন।
এবার কী চমক দেখাবে সৌদি আরব? বিশ্বকাপের দল হিসেবে সৌদির প্রসঙ্গ এলে এমন একটা প্রশ্ন জাগেই মনের মধ্যে।৭ মিনিট আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের দুই মাসও বাকি নেই। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর এখনো পুরোপুরি মিলছে না। ইরান কি আদৌ বিশ্বকাপে খেলবে—গত দেড় মাস ধরে এই অনিশ্চয়তা কাজ করছে। বরাবরের মতো ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এবারও শুনিয়েছেন আশার বাণী।১ ঘণ্টা আগে
২০২৫-২৬ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ চলে এসেছে এখন শেষ পর্যায়ে। ৩৬ দলের টুর্নামেন্ট এখন নেমে এসেছে চার দলে। গত রাতে ঠিক হয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালের লাইনআপ।২ ঘণ্টা আগে
চরম বাজে সময় পার করছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৫ ম্যাচ খেলে ফেললেও এবারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) এখনো জয়ের মুখ দেখা হয়নি আজিঙ্কা রাহানের দলের। একের পর এক হারে কলকাতা যখন বিপর্যস্ত, তখন দলটির ভুল ধরিয়ে দিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বীরেন্দর শেবাগ১৩ ঘণ্টা আগে