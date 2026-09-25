ফারহানের অভিষেক, দেখে নিন মালয়েশিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের একাদশ

মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ফিফা আসিয়ান কাপের ম্যাচে বাংলাদেশের একাদশে জায়গা পেয়েছেন ফারহান আলী ওয়াহিদ। ইংলিশ ক্লাব ফুলহামের একাডেমিতে বেড়ে ওঠা এই উইঙ্গারের আজ জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হচ্ছে।
জাকার্তার গেলোরা বুং কার্নো স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ একাদশে আছেন গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ। রক্ষণে তারিক কাজী, জায়ান আহমেদ ও সাদ উদ্দিনের সঙ্গে খেলবেন শাকিল আহাদ তপু।
মাঝমাঠে হামজা চৌধুরীর সঙ্গে আছেন সোহেল রানা ও শমিত সোম। আক্রমণে ফারহান ও ফাহামিদুলের সঙ্গে মাঝখানে থাকবেন রাকিব হোসেন। ডুলি তাঁর ছক সাজিয়েছেন ৪-২-৩-১ কৌশলে।
বাংলাদেশের নিয়মিত অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া আজকের একাদশে নেই। তাঁর জায়গায় অধিনায়কের আর্মব্যান্ড পরবেন সোহেল রানা।
বাংলাদেশ একাদশ: মেহেদী হাসান শ্রাবণ; তারিক কাজী, জায়ান আহমেদ, সাদ উদ্দিন, শাকিল আহাদ তপু; হামজা চৌধুরী, ফাহামিদুল ইসলাম, ফারহান আলী ওয়াহিদ, সোহেল রানা, শমিত সোম; রাকিব হোসেন।
আর্জেন্টিনার কোচ হিসেবে লিওনেল স্কালোনির ভবিষ্যৎ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। চুক্তি নবায়ন নিয়ে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ক্লদিও তাপিয়ার সঙ্গে শিগগিরই বৈঠকে বসবেন তিনি।৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম থেকে নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস ক্লাব—গুগল ম্যাপসে দূরত্ব দেখাচ্ছে ৪৫৮০ কিলোমিটার। এই দীর্ঘ দূরত্বের মতো নেপাল-আফগানিস্তানও ক্রিকেটে মুখোমুখি হলো দীর্ঘ ১২ বছর পর। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এশিয়ান গেমসেও নেপালের কাছে হেরে গেল আফগানরা।১২ মিনিট আগে
আবারও আইনি ঝামেলায় জড়ালেন এজেকিয়েল সিরিগ্লিয়ানো। আর্জেন্টিনার ক্লাব রিভার প্লেটের সাবেক এই মিডফিল্ডারকে পুলিশ কর্মকর্তার সার্ভিস অস্ত্র নিয়ে পালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দেশটির ত্রেস দে ফেব্রেরো জেলার ভিয়া পিনেরাল এলাকায়।২ ঘণ্টা আগে
নেইমারের অধ্যায় শেষে নতুন ১০ নম্বর খুঁজে নিয়েছে ব্রাজিল। অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য ২৬ সদস্যের দলের জার্সি নম্বর ঘোষণা করেছে দেশটির ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। সেখানে ঐতিহাসিক ১০ নম্বর জার্সি পেয়েছেন বার্সেলোনার ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া।৩ ঘণ্টা আগে