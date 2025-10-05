তিনে তিন করায় চোখ বাংলাদেশের

অনূর্ধ্ব-১৭ নারী এশিয়ান কাপ বাছাই
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দলের পর এবার পালা অনূর্ধ্ব-১৭ নারী দলের। তাদের সামনে এবার তিনে তিন করার লক্ষ্য। যদিও প্রত্যাশা কমই রাখা হচ্ছে। অথচ অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হাত ধরে প্রথমবার এশিয়ার মঞ্চে পা রাখে বাংলাদেশ। অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়েও খেলেছে দুবার। এবার জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দল এশিয়ান কাপের টিকিট কেটে স্বপ্নটা আরও বাড়িয়ে দিল।
১৩ অক্টোবর জর্ডানে শুরু হচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাই। স্বাগতিক জর্ডানসহ এইচ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গী চায়নিজ তাইপে। আগামী বছর চীনে মূল পর্বে খেলতে হলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের সামনে। গত আগস্টে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে মাহবুবুর রহমান লিটু এই দলের কোচ থাকলেও এখন দায়িত্বে আছেন সাইফুল বারী টিটু। মূল পর্বে খেলার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছেন তিনি।
জর্ডান যাওয়ার আগে দুবাইয়ে ৭ অক্টোবর সিরিয়া ও ৯ অক্টোবর আরব আমিরাতের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। সেখানে দলকে ঠিকভাবে পরখ করে নেবেন টিটু। গতকাল বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি আসল প্রস্তুতি দুবাইয়ে হবে। আসরে ওরা (জর্ডান ও চায়নিজ তাইপে) আমাদের চেয়ে এগিয়ে। ওদের কোনো ভিডিও দেখিনি।’
জর্ডান (৭৬) ও চায়নিজ তাইপে (৪২) দুই দলই র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের (১০৪) চেয়ে এগিয়ে। র্যাঙ্কিং দেখে ভড়কে যাচ্ছেন না টিটু, ‘বর্তমান সময়ের পরিস্থিতি দেখেই বিচার করতে হবে। তবে আমাদের মেয়েরাও শক্তিশালী।’
অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাসের কণ্ঠেও দুবাইয়ের পাঠ জর্ডানে কাজে লাগানোর আশ্বাস, ‘আমাদের প্রস্তুতি ভালো। সর্বশেষ সাফে ভালো খেলেছি। দুবাইয়ে শিখব, সেটা জর্ডানে কাজে লাগাব।’
আজ দুবাইয়ের বিমান ধরবে মেয়েরা। ১০ অক্টোবর সেখান থেকে যাবে জর্ডানে। ১৩ অক্টোবর স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। চায়নিজ তাইপের বিপক্ষে ম্যাচটি ১৭ অক্টোবর।
জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দলের পর এবার পালা অনূর্ধ্ব-১৭ নারী দলের। তাদের সামনে এবার তিনে তিন করার লক্ষ্য। যদিও প্রত্যাশা কমই রাখা হচ্ছে। অথচ অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হাত ধরে প্রথমবার এশিয়ার মঞ্চে পা রাখে বাংলাদেশ। অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়েও খেলেছে দুবার। এবার জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দল এশিয়ান কাপের টিকিট কেটে স্বপ্নটা আরও বাড়িয়ে দিল।
১৩ অক্টোবর জর্ডানে শুরু হচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাই। স্বাগতিক জর্ডানসহ এইচ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গী চায়নিজ তাইপে। আগামী বছর চীনে মূল পর্বে খেলতে হলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের সামনে। গত আগস্টে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে মাহবুবুর রহমান লিটু এই দলের কোচ থাকলেও এখন দায়িত্বে আছেন সাইফুল বারী টিটু। মূল পর্বে খেলার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছেন তিনি।
জর্ডান যাওয়ার আগে দুবাইয়ে ৭ অক্টোবর সিরিয়া ও ৯ অক্টোবর আরব আমিরাতের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। সেখানে দলকে ঠিকভাবে পরখ করে নেবেন টিটু। গতকাল বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি আসল প্রস্তুতি দুবাইয়ে হবে। আসরে ওরা (জর্ডান ও চায়নিজ তাইপে) আমাদের চেয়ে এগিয়ে। ওদের কোনো ভিডিও দেখিনি।’
জর্ডান (৭৬) ও চায়নিজ তাইপে (৪২) দুই দলই র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের (১০৪) চেয়ে এগিয়ে। র্যাঙ্কিং দেখে ভড়কে যাচ্ছেন না টিটু, ‘বর্তমান সময়ের পরিস্থিতি দেখেই বিচার করতে হবে। তবে আমাদের মেয়েরাও শক্তিশালী।’
অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাসের কণ্ঠেও দুবাইয়ের পাঠ জর্ডানে কাজে লাগানোর আশ্বাস, ‘আমাদের প্রস্তুতি ভালো। সর্বশেষ সাফে ভালো খেলেছি। দুবাইয়ে শিখব, সেটা জর্ডানে কাজে লাগাব।’
আজ দুবাইয়ের বিমান ধরবে মেয়েরা। ১০ অক্টোবর সেখান থেকে যাবে জর্ডানে। ১৩ অক্টোবর স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। চায়নিজ তাইপের বিপক্ষে ম্যাচটি ১৭ অক্টোবর।
নির্বাচিত জেলা ক্রীড়া সংস্থাই জেলা পর্যায়ে খেলাধুলা সচল রাখে। অথচ ১৪ বছর ধরে কিশোরগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত হচ্ছে অ্যাডহক কমিটি দিয়ে। এতে করে অচল হয়ে পড়েছে কিশোরগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গন।২৬ মিনিট আগে
পাওয়ার হিটিং কোচ হিসেবে এশিয়া কাপের আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে কাজ করেছিলেন জুলিয়ান উড। তখন বিসিবিতে তাঁকে স্বল্পমেয়াদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এবার বাংলাদেশের সাবেক পাওয়ার হিটিং কোচকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)।১ ঘণ্টা আগে
ছন্দে থাকা লিওনেল মেসিকে আটকানো প্রতিপক্ষের জন্য রীতিমতো অসাধ্য। গোল না করতে পারলেও সতীর্থদের দিয়ে গোল করাতে তাঁর ভুল হয় না। নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আজ তিনি অ্যাসিস্টের হ্যাটট্রিক করেছেন। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) এই ম্যাচে ইন্টার মায়ামি পেয়েছে দাপুটে জয়।১ ঘণ্টা আগে
কীভাবে যেন ছড়িয়ে পড়েছে কথাটা, টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তান নাকি এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল। দুদিন আগে রশিদ খান দাবি করেছেন, মন্তব্যটা সংবাদমাধ্যমের তৈরি! এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়, নিজেদের মাঠে বাংলাদেশের কাছে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরে গেছে আফগানরা। এই পারফরম্যান্সে নিজেদের...২ ঘণ্টা আগে