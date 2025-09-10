বিতর্কিত পেনাল্টি নিয়ে রেফারির ওপর ক্ষুব্ধ আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক
রেফারির ওপর ফুটবলারদের ক্ষোভ উগড়ে দেওয়ার ঘটনা এখন নতুন কিছু নয়। কোনো কারণে রেফারির সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে খেলোয়াড়েরা কড়া ভাষায় ম্যাচ কর্মকর্তাদের সমালোচনা করেন। আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে ঘটেছে এমনই এক ঘটনা। তাতে আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা ক্ষুব্ধ।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ইকুয়েডর-আর্জেন্টিনা ম্যাচ হয়েছে। প্রথমার্ধের শেষ ভাগের ঘটনা। আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার নিকোলাস তাগলিয়াফিকো ও ইকুয়েডর ডিফেন্ডার অ্যাঞ্জেলো প্রিসিয়াদো দুজনেই শূন্যে লাফ দিয়েছিলেন। তখনই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার তাগলিয়াফিকোর কনুই লেগেছে প্রিসিয়াদোর মুখে। রিপ্লে দেখে মনে হয়েছে তাগলিয়াফিকোরটা ইচ্ছাকৃত ছিল না। প্রথমে রেফারি উইলমার রোলদান পেনাল্টির বাঁশি বাজাননি। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বদলে দেওয়া হয় পেনাল্টি। ধারাভাষ্যকারেরা তখনই আশঙ্কা করেছিলেন পেনাল্টি নিয়ে বিতর্ক হতে পারে।
পেনাল্টিটা যে বিতর্কিত ছিল, সেটা ম্যাচ শেষে আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের কথা শুনে বোঝা গেছে। যে তাগলিয়াফিকো এই বিতর্কের অংশ, তিনিও ম্যাচ শেষে প্রশ্ন তুলেছেন রেফারিং নিয়ে। ম্যাচ শেষে আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার বলেন, ‘নিকো গনজালেসের সঙ্গে বল নিয়ে লড়াই চলছিল প্রিসিয়াদোর। সেই মুহূর্তে বল আকাশে ভাসতে থাকে। তখনই আমি লাফ দিয়েছি। সে (প্রিসিয়াদো) তার হাত উঁচু করেছে এবং বলে হেড করেছে। তাতে বোঝা গেল তীব্র গতিতে আসছিল প্রিসিয়াদো। আমার কনুইয়ের সঙ্গে তখন লেগে গেছে। এটা স্বাভাবিক এক লড়াই ছিল।’
৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১৩ মিনিটে এনার ভ্যালেন্সিয়া পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে দেন ইকুয়েডরকে। শেষ পর্যন্ত ইকুয়েডরের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায় আর্জেন্টিনা। ম্যাচ শেষে বিতর্কিত পেনাল্টি নিয়ে আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ বলেন, ‘পেনাল্টিটা মেনে নেওয়ার মতো না। পেনাল্টি নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক আছে। এটা তাগলিয়াফিকোর বিপক্ষে যায়। ম্যাচের মোড় ঘুরে গেছে এখানেই। অ্যাওয়ে ম্যাচে রেফারিরা আমাদের জন্য সবকিছু জটিল করে তোলেন।’
৫ সেপ্টেম্বর ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলা ম্যাচটাই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে লিওনেল মেসির সবশেষ কোনো ম্যাচ। সেই ম্যাচের একাদশ থেকে আজ ইকুয়েডরের বিপক্ষে পাঁচ পরিবর্তন এনেছেন আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি। খেলা শুরুর পর আক্রমণাত্মক ফুটবলে ইকুয়েডর জাল কাঁপিয়েছিল আর্জেন্টিনার। কিন্তু আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজের দৃঢ়তায় রক্ষা পায় ইকুয়েডর। এমনকি ৩১ মিনিটে নিকোলাস ওতামেন্দি লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় আর্জেন্টিনা। ইকুয়েডর ১০ জনের দলে পরিণত হয় দ্বিতীয়ার্ধে। ৫০ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন ইকুয়েডর মিডফিল্ডার মইসেস কাইসেদো। মেসিবিহীন আর্জেন্টিনাও সে অর্থে কিছু করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ইকুয়েডর ১-০ গোলের জয়ে মাঠ ছাড়ে।
আর্জেন্টিনার মতো ব্রাজিলেরও বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষটা হয়েছে হার দিয়ে। ব্রাজিল ১-০ গোলে হেরেছে বলিভিয়ার কাছে। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দুই দলই ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট কেটেছে। ১৮ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে শেষ করেছে আর্জেন্টিনা। দুইয়ে থাকা ইকুয়েডরের পয়েন্ট ২৯। সমান ২৮ পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানের কারণে পয়েন্ট টেবিলের তিন, চার, পাঁচ ও ছয়ে কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, ব্রাজিল ও প্যারাগুয়ে। প্রত্যেকেই খেলেছে ১৮টি করে ম্যাচ।
