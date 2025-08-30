ফেলিক্সের অভিষেক হ্যাটট্রিকে আল নাসরের উড়ন্ত জয়, রোনালদোর ইতিহাস

ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যে দলে খেলেন, সেই দল বেশ ‘আনপ্রেডিক্টেবল’ হয়ে ওঠে। কখনো হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ হেরে বসে, কখনোবা প্রতিপক্ষকে রীতিমতো গুঁড়িয়ে দেয় সেই দল। আল নাসরের কথাই ধরা যাক। গত সপ্তাহে সৌদি সুপার কাপের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে হেরে শিরোপা হাতছাড়া হয়েছিল আল নাসরের।
সৌদি সুপার কাপে রানার্সআপ হওয়ার এক সপ্তাহ পর আল নাসর গতকাল ম্যাচ জিতল দাপটের সঙ্গে। কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে গত রাতে সৌদি প্রো লিগে আল নাসর ৫-০ গোলে হারিয়েছে আল তাওউনকে। রোনালদোদের উড়ন্ত জয়ের রাতে হ্যাটট্রিক করেছেন হোয়াও ফেলিক্স। আল নাসরের হয়ে আগে দুই ম্যাচ খেললেও গত রাতে সৌদি প্রো লিগে নিজের প্রথম ম্যাচ খেলেছেন ফেলিক্স। তাঁর হ্যাটট্রিকের রাতে গোল করে নতুন ইতিহাস লিখেছেন রোনালদো। প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা ২৪ মৌসুমে গোলের কীর্তি গড়লেন ‘সিআর সেভেন’।
আল তাওউনের বিপক্ষে গত রাতে ৭ মিনিটে ফেলিক্স করেন ম্যাচের প্রথম গোল। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডকে গোল করতে সহায়তা করেন আল নাসর মিডফিল্ডার অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল। প্রথমার্থ আল নাসর শেষ করে ১-০ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে রোনালদোর দল গোলের বন্যা বইয়ে দেয়। ৫৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন রোনালদো। তাতেই টানা ২৪ মৌসুমে গোলের অনন্য কীর্তি গড়লেন পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড। রোনালদোর রেকর্ড গড়ার ঠিক পরের মিনিটেই (৫৫ মিনিটে) গোল করেন কিংসলে কোমান।
দ্বিতীয়ার্ধে রোনালদো-কোমান গোল করার পর হ্যাটট্রিক তুলে নেন ফেলিক্স। ৬৭ ও ৮৭ মিনিটে গোল করে সৌদি প্রো লিগের অভিষেকে হ্যাটট্রিক করেন ফেলিক্স। ফেলিক্স, রোনালদো, কোমানের অসাধারণ পারফরম্যান্সে ২০২৫-২৬ মৌসুমে সৌদি প্রো লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আল নাসর পেয়েছে ৫-০ গোলের উড়ন্ত জয়। দুর্দান্ত জয়ের পর রোনালদো নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ম্যাচের কয়েকটি মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেন। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘প্রথম ধাপ।’
চেলসি থেকে গত মাসে আল নাসরে এসেছেন ফেলিক্স। সৌদি ক্লাবটির হয়ে সৌদি সুপার কাপে দুই ম্যাচ ও সৌদি প্রো লিগে তিনি খেলেছেন এক ম্যাচ। আল নাসরের হয়ে ৩ ম্যাচে করেছেন ৪ গোল। যার মধ্যে গত রাতেই করেছেন হ্যাটট্রিক। আপাতত কদিন আন্তর্জাতিক ফুটবলের কারণে আল নাসর বিরতিতে থাকবে। আন্তর্জাতিক বিরতিতে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচ খেলবে রোনালদো-ফেলিক্সের পর্তুগাল। ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর আর্মেনিয়া আর হাঙ্গেরির বিপক্ষে খেলবে পর্তুগাল। আন্তর্জাতিক বিরতির পর আল নাসর প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে। সৌদি প্রো লিগের সেই ম্যাচে রোনালদোদের প্রতিপক্ষ আল খোলুদ।
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যে দলে খেলেন, সেই দল বেশ ‘আনপ্রেডিক্টেবল’ হয়ে ওঠে। কখনো হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ হেরে বসে, কখনোবা প্রতিপক্ষকে রীতিমতো গুঁড়িয়ে দেয় সেই দল। আল নাসরের কথাই ধরা যাক। গত সপ্তাহে সৌদি সুপার কাপের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে হেরে শিরোপা হাতছাড়া হয়েছিল আল নাসরের।
সৌদি সুপার কাপে রানার্সআপ হওয়ার এক সপ্তাহ পর আল নাসর গতকাল ম্যাচ জিতল দাপটের সঙ্গে। কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে গত রাতে সৌদি প্রো লিগে আল নাসর ৫-০ গোলে হারিয়েছে আল তাওউনকে। রোনালদোদের উড়ন্ত জয়ের রাতে হ্যাটট্রিক করেছেন হোয়াও ফেলিক্স। আল নাসরের হয়ে আগে দুই ম্যাচ খেললেও গত রাতে সৌদি প্রো লিগে নিজের প্রথম ম্যাচ খেলেছেন ফেলিক্স। তাঁর হ্যাটট্রিকের রাতে গোল করে নতুন ইতিহাস লিখেছেন রোনালদো। প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা ২৪ মৌসুমে গোলের কীর্তি গড়লেন ‘সিআর সেভেন’।
আল তাওউনের বিপক্ষে গত রাতে ৭ মিনিটে ফেলিক্স করেন ম্যাচের প্রথম গোল। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডকে গোল করতে সহায়তা করেন আল নাসর মিডফিল্ডার অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল। প্রথমার্থ আল নাসর শেষ করে ১-০ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে রোনালদোর দল গোলের বন্যা বইয়ে দেয়। ৫৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন রোনালদো। তাতেই টানা ২৪ মৌসুমে গোলের অনন্য কীর্তি গড়লেন পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড। রোনালদোর রেকর্ড গড়ার ঠিক পরের মিনিটেই (৫৫ মিনিটে) গোল করেন কিংসলে কোমান।
দ্বিতীয়ার্ধে রোনালদো-কোমান গোল করার পর হ্যাটট্রিক তুলে নেন ফেলিক্স। ৬৭ ও ৮৭ মিনিটে গোল করে সৌদি প্রো লিগের অভিষেকে হ্যাটট্রিক করেন ফেলিক্স। ফেলিক্স, রোনালদো, কোমানের অসাধারণ পারফরম্যান্সে ২০২৫-২৬ মৌসুমে সৌদি প্রো লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আল নাসর পেয়েছে ৫-০ গোলের উড়ন্ত জয়। দুর্দান্ত জয়ের পর রোনালদো নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ম্যাচের কয়েকটি মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেন। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘প্রথম ধাপ।’
চেলসি থেকে গত মাসে আল নাসরে এসেছেন ফেলিক্স। সৌদি ক্লাবটির হয়ে সৌদি সুপার কাপে দুই ম্যাচ ও সৌদি প্রো লিগে তিনি খেলেছেন এক ম্যাচ। আল নাসরের হয়ে ৩ ম্যাচে করেছেন ৪ গোল। যার মধ্যে গত রাতেই করেছেন হ্যাটট্রিক। আপাতত কদিন আন্তর্জাতিক ফুটবলের কারণে আল নাসর বিরতিতে থাকবে। আন্তর্জাতিক বিরতিতে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচ খেলবে রোনালদো-ফেলিক্সের পর্তুগাল। ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর আর্মেনিয়া আর হাঙ্গেরির বিপক্ষে খেলবে পর্তুগাল। আন্তর্জাতিক বিরতির পর আল নাসর প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে। সৌদি প্রো লিগের সেই ম্যাচে রোনালদোদের প্রতিপক্ষ আল খোলুদ।
এটি বাংলাদেশের প্রস্তুতি সিরিজ। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতে হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপ। তারই প্রস্তুতি হিসেবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আজ থেকে শুরু হওয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে সিলেট আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ। ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে প্রথম ম্যাচ।১৪ মিনিট আগে
আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল দারুণ খেলছে। শ্রীলঙ্কায় সিরিজ ড্র, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর জিম্বাবুয়েতে ত্রিদেশীয় সিরিজ জয়—বাংলাদেশের যুবাদের জয়যাত্রা চলছেই। তামিমদের এবারের গন্তব্য ইংল্যান্ড।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের কল্যাণ সংগঠন কোয়াবের নির্বাচনে শেষপর্যন্ত লড়াইটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে শুধুই সভাপতি পদে। এ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার সেলিম শাহেদ ও বর্তমান সময়ের দেশের অভিজ্ঞ ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুন। অন্য ১০টি পদে প্রার্থী একক থাকায় কোনো ভোট হচ্ছে না।১৩ ঘণ্টা আগে
সমীকরণ খুব একটা কঠিন ছিল না ভারতের জন্য। আরও নির্দিষ্ট করে বললে তা সহজ করে দিয়েছে বাংলাদেশই। ভুটানের বিপক্ষে অর্পিতা-প্রীতিরা ১-১ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ায় অনুমিত ছিল আজই হবে শিরোপার নিষ্পত্তি। হয়েছেও তাই।১৪ ঘণ্টা আগে