মেসির ব্যর্থতার পর আর্জেন্টিনার পেনাল্টি কে নেবেন

লিওনেল মেসি ব্যর্থ! তাও আবার ২০২৬ বিশ্বকাপে!
ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে সেরা বিশ্বকাপ কাটাচ্ছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। ৮ গোল করে কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গে যৌথভাবে গোলদাতার তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছেন তিনি। এরপরও একটা জায়গায় পুরোপুরি ব্যর্থ দশ নম্বর জার্সিধারী। সেটা পেনাল্টি।
বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে এখন পর্যন্ত দুটি পেনাল্টি নিয়েছেন মেসি। গ্রুপপর্বে অস্ট্রিয়া কিংবা শেষ ষোলোতে মিসর—কোনো ম্যাচেই পেনাল্টি শুটআউট থেকে জাল খুঁজে নিতে পারেননি। স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা হচ্ছিল, সুইজারল্যান্ড ম্যাচে আর্জেন্টিনার হয়ে পেনাল্টি কে নেবেন। উত্তরে ভক্তরা নিজেদের মতো করে হুলিয়ান আলভারেস, লাউতারো মার্তিনেসকে বেছে নিচ্ছেন।
ভক্তরা তো নিজেদের মতো করে অভিমত দিতেই পারেন। তবে আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি কী ভাবছেন?
বিশ্বকাপের শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে রোববার সকাল ৭টায় সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। তার আগে স্কালোনির সোজাসাপ্টা উত্তর, পেনাল্টি নিয়ে এখনো মেসির ওপর আস্থা আছে তাঁর। পেনাল্টি প্রসঙ্গে স্কালোনি বলেন, ‘মেসি যদি যদি চায় তাহলে সে-ই পেনাল্টি নেবে। পেনাল্টি নেওয়ার মতো ফুটবলার আমাদের দলে আরও অনেক আছে। কিন্তু সে যদি নিতে চায়, তবে নেবে।’
মেসির পজিশন নিয়ে স্কালোনি বলেন, ‘মেসি সাধারণত মাঝখানেই বেশি খেলে। তবে যারা তার আশেপাশে খেলে, তারা মেসিকে কেন্দ্র করেই খেলে। খেলার স্বাভাবিক প্রবাহের মধ্যেই এটা ঘটেছে (মিসরের বিপক্ষে শেষ দিকে ডানদিকে খেলেছিলেন)। দল বুঝতে পেরেছিল যে, সে ওই দিক থেকে প্রতিপক্ষের জন্য বিপদ তৈরি করছে। কারণ, মেসি বিপরীত দিকে পাস দিতে পারছিল, সতীর্থদের খুঁজে নিতে পারত। এটা সবাই দেখেছে।’
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