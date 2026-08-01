ভোজিনিয়ার দলবদল নিয়ে শেষ মুহূর্তে নাটকীয় মোড়

চিলির ঐতিহ্যবাহী ক্লাব কোলো কোলোতে যোগ দেওয়ার সব প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়েছিল। তবে শেষ মুহূর্তে নতুন মোড় নিয়েছে কেপ ভার্দের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক ভোজিনিয়ার ভবিষ্যৎ। সবশেষ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর আলোচনায় আসা ভোজিনিয়াকে পেতে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছে মরক্কোর ক্লাব রেনেসাঁ স্পোর্তিভ বারকান।
পর্তুগালের দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব জিডি শাভেসের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় বর্তমানে ফ্রি এজেন্ট ভোজিনিয়া। কোলো কোলোর সঙ্গে তাঁর মৌখিক সমঝোতা হলেও এখনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি। ফলে ক্লাবটির হয়ে ভোজিনিয়ার আনুষ্ঠানিক পরিচয় পর্বও পিছিয়ে গেছে।
৩০ জুলাই চিলিতে পৌঁছানোর কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ে যাননি ভোজিনিয়া। পরে এই গোলরক্ষক জানান, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণেই তাঁর সফর পিছিয়ে গেছে।
এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই ভোজিনিয়াকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছে মরক্কোর রেনেসাঁ স্পোর্তিভ বারকান। এই গোলরক্ষকের প্রতি মরক্কান ক্লাবের আগ্রহের একটি কারণও আছে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হওয়া বিশ্বকাপে কেপ ভার্দেকে ইতিহাস গড়া সাফল্য এনে দেওয়া কোচ বুবিস্তা টুর্নামেন্টের পরই বারকানের ডাগআউটে বসেছেন। সাবেক এই কোচের সঙ্গে পুনরায় কাজ করার সুযোগ ভোজিনিয়ার সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
তবে শেস পর্যন্ত ভোজিনিয়াকে নিজেদের করে পেতে আত্মবিশ্বাসী কোলো কোলো। ক্লাবটির আশা, তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করবেন কেপ ভার্দে তারকা। ক্লাবটির আর্জেন্টাইন কোচ ফার্নান্দো অর্টিসও জানিয়েছেন, ভোজিনিয়া চিলিতে খেলতে আগ্রহী।
অর্টিজ বলেন, ‘আমি ভোজিনিয়ার সঙ্গে কথা বলেছি। এখানে আসতে সে দারুণ উচ্ছ্বসিত। এখন শুধু তার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো মিটিয়ে আসার অপেক্ষা। তারপরই সে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আমাদের ক্লাবে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে সে খুবই আনন্দিত।’
সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে কোলো কোলোর সঙ্গে ভোজিনিয়ার প্রাথমিক চুক্তির মেয়াদ হবে ছয় মাস। এরপর পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে আরও এক বছর চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ থাকবে।
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