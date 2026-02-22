কোটি টাকা পাওনা আদায়ে বাফুফের কমিটি

কোটি টাকারও বেশি পাওনা আদায়ের জন্য কমিটি গঠন করেছে বাফুফে। আজ নির্বাহী কমিটির জরুরি সভায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনলাইনে অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকে থাইল্যান্ড থেকে যোগ দেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল।
মূলত বৈঠকটি ছিল ২০২৪ সালের অডিট রিপোর্টকে[ কেন্দ্র করে। সভা সূত্রে জানা যায, ২০২৪ সালে বাফুফের আয় ছিল ৩৮ কোটি টাকা। ব্যয় হয়েছে ৩৩ কোটি। উদ্বৃত্ত থেকেছে ৫ কোটি টাকা। রিপোর্ট ফিফায় পাঠানোর তাগিদ থেকেই জরুরি সভা ডাকায়।
২০২৩ সালে বাফুফের আয়-ব্যয়ের হিসেবে ঘাটতি ছিল ১৯ কোটি টাকা। ২০২৪ সাল এবং পূর্ববর্তী সময়ে বাফুফের পাওনা যাদের কাছে রয়েছে সেই পাওনা আদায়ে বা তদারকি করতে একটি চার সদস্যের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।
চার সদস্যের কমিটিতে বাফুফের সভাপতি তাবিথ আউয়াল, সহসভাপতি নাসের শাহরিয়ার জাহেদী এবং নির্বাহী কমিটির দুই সদস্য অর্ন্তভুক্ত করার আলোচনা হয়েছে সভায়।
বাফুফে সহসভাপতি ফাহাদ করিমের প্রতিষ্ঠান কে-স্পোর্টস ও সিনিয়র সহসভাপতি ইমরুল হাসান যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন সেই বসুন্ধরা গ্রুপ থেকেও বাফুফের পাওনা রয়েছে প্রায় ৬ কোটি টাকা। কে স্পোর্টসের দাবি, চুক্তি ভঙ্গ করায় বাফুফে অর্থ পাবে না। বসুন্ধরা গ্রুপের ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের দাবি, ফেডারেশনের কাছ থেকে বিভিন্ন লিগ, টুর্নামেন্টের প্রাইজমানি,অংশগ্রহণ ফি পায় তারা।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আজকের ভার্চুয়াল বোর্ড সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় দলের নির্বাচক প্যানেলে পরিবর্তন, নারী ক্রিকেটার জাহানারার অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং বহুল প্রতীক্ষিত নারী বিপিএলের সময়সূচি অনুমোদন২১ মিনিট আগে
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স দেখিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিয়েছে জিম্বাবুয়ে। অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার মতো পরাশক্তিদের হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সুপার এইটে সিকান্দার রাজার দল। তবে আর্থিক সংকটের কারণে সুপার এইট পর্বে গ্যালারিতে জিম্বাবুয়ের সমর্থকদের উপস্থিতি নিয়ে অনিশ্চয়তা২ ঘণ্টা আগে
১৪৭ রানের লক্ষ্য বর্তমান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আহামরি কঠিন কিছু না। তবে ব্যাটাররা যদি তাদের কাজটা ঠিকমতো করতে না পারেন, তাহলে এই অল্প রানের লক্ষ্যও হয়ে যায় পাহাড় সমান। পাল্লেকেলেতে আজ ইংল্যান্ডের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারল না শ্রীলঙ্কা।২ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে ধুঁকছেন লিটন কুমার দাস। সবশেষ ১৪ ইনিংসে কোনো অর্ধশতকের দেখা পাননি এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তবে লিটনের এমন বাজে ফর্ম ভাবাচ্ছে না এই সংস্করণের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তকে।৩ ঘণ্টা আগে