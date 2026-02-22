Ajker Patrika
ফুটবল

কোটি টাকা পাওনা আদায়ে বাফুফের কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০: ৩৮
কোটি টাকা পাওনা আদায়ে বাফুফের কমিটি
পাওনা টাকা আদায়ে কমিটি করেছে বাফুফে। ছবি: বাফুফে

কোটি টাকারও বেশি পাওনা আদায়ের জন্য কমিটি গঠন করেছে বাফুফে। আজ নির্বাহী কমিটির জরুরি সভায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনলাইনে অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকে থাইল্যান্ড থেকে যোগ দেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল।

মূলত বৈঠকটি ছিল ২০২৪ সালের অডিট রিপোর্টকে[ কেন্দ্র করে। সভা সূত্রে জানা যায, ২০২৪ সালে বাফুফের আয় ছিল ৩৮ কোটি টাকা। ব্যয় হয়েছে ৩৩ কোটি। উদ্বৃত্ত থেকেছে ৫ কোটি টাকা। রিপোর্ট ফিফায় পাঠানোর তাগিদ থেকেই জরুরি সভা ডাকায়।

২০২৩ সালে বাফুফের আয়-ব্যয়ের হিসেবে ঘাটতি ছিল ১৯ কোটি টাকা। ২০২৪ সাল এবং পূর্ববর্তী সময়ে বাফুফের পাওনা যাদের কাছে রয়েছে সেই পাওনা আদায়ে বা তদারকি করতে একটি চার সদস্যের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

চার সদস্যের কমিটিতে বাফুফের সভাপতি তাবিথ আউয়াল, সহসভাপতি নাসের শাহরিয়ার জাহেদী এবং নির্বাহী কমিটির দুই সদস্য অর্ন্তভুক্ত করার আলোচনা হয়েছে সভায়।

বাফুফে সহসভাপতি ফাহাদ করিমের প্রতিষ্ঠান কে-স্পোর্টস ও সিনিয়র সহসভাপতি ইমরুল হাসান যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন সেই বসুন্ধরা গ্রুপ থেকেও বাফুফের পাওনা রয়েছে প্রায় ৬ কোটি টাকা। কে স্পোর্টসের দাবি, চুক্তি ভঙ্গ করায় বাফুফে অর্থ পাবে না। বসুন্ধরা গ্রুপের ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের দাবি, ফেডারেশনের কাছ থেকে বিভিন্ন লিগ, টুর্নামেন্টের প্রাইজমানি,অংশগ্রহণ ফি পায় তারা।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

প্রশ্নফাঁসের আবেদ আলীর পর পিএসসির আরেক কোটিপতি গাড়িচালকের সন্ধান

সংরক্ষিত মহিলা আসন: জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের স্ত্রী ও নেত্রীরা বিবেচনায়

মোসাদ বনাম এমআইটি: ‘অপারেশন ফেইলিং লায়ন’—তুরস্কে ইসরায়েলের গোয়েন্দা ব্যর্থতার গল্প

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাউশির কর্মচারীর সাততলা বাড়ি, স্ত্রীর নামেও বাড়িসহ বিপুল সম্পদ

মাউশির কর্মচারীর সাততলা বাড়ি, স্ত্রীর নামেও বাড়িসহ বিপুল সম্পদ

ছাত্রদের ও এমপির আলটিমেটামের মুখে শাওন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৬

ছাত্রদের ও এমপির আলটিমেটামের মুখে শাওন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৬

ঢাকাসহ তিন বিভাগে হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, বাড়তে পারে রাতের গরম

ঢাকাসহ তিন বিভাগে হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, বাড়তে পারে রাতের গরম

আইসিসি থেকে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিসিবি

আইসিসি থেকে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিসিবি

তারেক রহমানের আগে শহীদ মিনারে মোনাজাত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সেটি কবে

তারেক রহমানের আগে শহীদ মিনারে মোনাজাত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সেটি কবে

সম্পর্কিত

মেয়াদ বাড়ছে প্রধান নির্বাচক লিপুর, আজীবন বহিষ্কার মঞ্জু

মেয়াদ বাড়ছে প্রধান নির্বাচক লিপুর, আজীবন বহিষ্কার মঞ্জু

কোটি টাকা পাওনা আদায়ে বাফুফের কমিটি

কোটি টাকা পাওনা আদায়ে বাফুফের কমিটি

ভারতে খেলা দেখার মতো টাকা-পয়সা নেই জিম্বাবুয়ের ভক্ত-সমর্থকদের

ভারতে খেলা দেখার মতো টাকা-পয়সা নেই জিম্বাবুয়ের ভক্ত-সমর্থকদের

ইংল্যান্ডের সামনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল শ্রীলঙ্কা

ইংল্যান্ডের সামনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল শ্রীলঙ্কা