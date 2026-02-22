Ajker Patrika
ইংল্যান্ডের সামনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কাকে ৫১ রানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

১৪৭ রানের লক্ষ্য বর্তমান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আহামরি কঠিন কিছু না। তবে ব্যাটাররা যদি তাদের কাজটা ঠিকমতো করতে না পারেন, তাহলে এই অল্প রানের লক্ষ্যও হয়ে যায় পাহাড় সমান। পাল্লেকেলেতে আজ ইংল্যান্ডের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারল না শ্রীলঙ্কা।

আয়ারল্যান্ড, ওমান, অস্ট্রেলিয়া—‘বি’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচে শ্রীলঙ্কা জেতে দাপটের সঙ্গে। বিশেষ করে ওমান ও অস্ট্রেলিয়ার ওপর দাপট দেখিয়ে খেলেছে লঙ্কানরা। হঠাৎই হারের বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকে শ্রীলঙ্কা। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে হারের পর আজ লঙ্কানদের সুপার এইট পর্ব শুরু হয়েছে বাজেভাবে। পাল্লেকেলেতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় শ্রীলঙ্কা ৫২ রানে হেরেছে ইংল্যান্ডের কাছে।

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
