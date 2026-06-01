মাঠে নামেননি, তবু নেইমারকে নিয়ে মাতামাতি

নেইমার কেন বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম বড় তারকা, পানামার বিপক্ষে ব্রাজিলের ম্যাচের পর সেটা প্রমাণ হলো আরও একবার। বিশ্বকাপের উদ্দেশে দেশ ছাড়ার আগে নিজেদের মাটিতে শেষবারের মতো খেলতে নেমে গোল উৎসব করেছে সেলেসাওরা; পানামাকে হারিয়েছে ৬-২ গোলের বিশাল ব্যবধানে।
রিও ডি জেনেইরোর ঐতিহাসিক মারাকানা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে এক মিনিটও খেলেননি নেইমার। চোটের কারণে এই ফরোয়ার্ডকে আপাতত মাঠের বাইরে রেখেছেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। মাঠে না নামলেও এদিন প্রধান আকর্ষণ ছিলেন নেইমার। তাঁকে নিয়ে মাতামাতির শেষ ছিল না সফরকারী দলের ফুটবলারদের।
শেষ বাঁশি বাজার পর মাঠে নামেন নেইমার। এরপর পানামা দলের খেলোয়াড়, বদলি সদস্য এবং কোচিং স্টাফের অনেকেই তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার জন্য এগিয়ে আসেন। কেউ সেলফি তোলেন, কেউ আবার স্মরণীয় মুহূর্তটি ধরে রাখেন ক্যামেরাবন্দি করে। প্রতিপক্ষ দলের সদস্যদের সঙ্গে হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন নেইমার। মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে সবার সঙ্গে ছবি তোলেন এবং সময় কাটান ব্রাজিলিয়ান তারকা।
এই দৃশ্যই ফুটিয়ে তোলে বিশ্ব ফুটবলে নেইমারের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব। মাঠে না খেললেও প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের কাছে তিনি কতটা সম্মানিত, সেটারই আরেকটি উদাহরণ দেখা গেল পানামা ম্যাচের পর।
ব্রাজিলের বড় জয়ের রাতে গোল কিংবা আক্রমণাত্মক ফুটবলের পাশাপাশি আলোচনায় উঠে আসে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্রীড়াসুলভ সৌহার্দ্যের ছবিও। সেই মুহূর্তের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন নেইমার, যিনি মাঠের বাইরে থেকেও সবার নজর কেড়ে নিলেন।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন প্রক্রিয়াসহ দেশটির ক্রিকেট প্রশাসনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি তথ্য সংগ্রহে দুই প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের দুই কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফরে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছে১ ঘণ্টা আগে
মেসি সম্প্রতি ইন্টার মিয়ামির হয়ে খেলার সময় বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে কিছুটা চোট পেয়েছিলেন। তবে ক্রীড়া দৈনিক ‘ক্লারিন’ জানিয়েছে, আলজেরিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের আগেই সম্পূর্ণ ফিট হয়ে উঠবেন এই জাদুকর। বিশ্বকাপের মূল লড়াইয়ে নামার আগে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে স্কালোনির দল। ৭ জুন টেক্সাসে হন্ডুরাসের বিপক্ষ২ ঘণ্টা আগে
বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের চোটের কারণে বিশ্বকাপের আগে বেশ দুশ্চিন্তায় আছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। এবার তাঁর দুশ্চিন্তা কমালেন কমালেন লিয়ান্দ্রো পারেদেস। বোকা জুনিয়র্সের এই মিডফিল্ডারের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই এখন—এমনটাই জানিয়েছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের ‘জে’ গ্রুপে পড়েছে আলজেরিয়া। এই গ্রুপের বাকি দলগুলো হলো আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডান। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এবার ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল দিয়েছে লিওনেল মেসিদের গ্রুপে থাকা আলজেরিয়া। যে দলে জায়গা পেয়েছেন ফ্রান্সের কিংবদন্তি এবং বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা জিদান।৪ ঘণ্টা আগে