শেষ আটে না হলেও যখন মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-রোনালদো

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বহুল প্রতীক্ষিত ‘লাস্ট ড্যান্স’ আর হচ্ছে না। কলম্বিয়ার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে গ্রুপ রানার্সআপ হওয়ায় পর্তুগাল নকআউটের ভিন্ন পথে চলে গেছে। ফলে কোয়ার্টারে দুই মহাতারকার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে।
সমীকরণ ছিল সহজ। আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল—দুই দলই নিজ নিজ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলে কোয়ার্টার ফাইনালে দেখা হতো মেসি-রোনালদোর। কিন্তু পর্তুগালের এক ড্র, সেই স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। এখন শেষ ৩২-এ রোনালদোর দল খেলবে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে, এরপর সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ স্পেন। অন্যদিকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার সামনে কেপ ভার্দে।
এবারের বিশ্বকাপে মেসি দুর্দান্ত ছন্দে। প্রথম তিন ম্যাচে ৬ গোল করে টানা সাতটি বিশ্বকাপ ম্যাচে গোলের বিশ্ব রেকর্ডও গড়েছেন তিনি। অন্যদিকে রোনালদোও আছেন শিরোপার লড়াইয়ে। ২০৩০ বিশ্বকাপে দুজনের খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই বিশ্বমঞ্চে তাঁদের শেষ দ্বৈরথ দেখার আশা এখন টিকে আছে মাত্র একটি সমীকরণে—আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল যদি ফাইনালে ওঠে। আর গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে শেষ বত্রিশ পর্ব। লস অ্যাঞ্জেলেসে শেষ মুহূর্তের গোলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোতে উঠে গেছে কানাডা।
২০০২ সালে পঞ্চমবার বিশ্বকাপ জয়ের পর আর ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র শিরোপা জেতেনি ব্রাজিল। দুই যুগ ধরে হেক্সা মিশনের লক্ষ্যে ছুটতে থাকা ব্রাজিল বারবার নকআউট পর্বে এসেই মুখ থুবড়ে পড়ছে। আর এমনিতেও দলটি বারবার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে পারফরম্যান্সে নেই ধারাবাহিকতা। তাতে সামাজিক মাধ্যমে ব্যঙ্গ-বি৯ মিনিট আগে
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