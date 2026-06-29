Ajker Patrika
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ফুটবল

শেষ আটে না হলেও যখন মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-রোনালদো

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৯ জুন ২০২৬, ১০: ৫৯
শেষ আটে না হলেও যখন মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-রোনালদো
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো-লিওনেল মেসির দেখা হতে পারে ফাইনালে। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বহুল প্রতীক্ষিত ‘লাস্ট ড্যান্স’ আর হচ্ছে না। কলম্বিয়ার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে গ্রুপ রানার্সআপ হওয়ায় পর্তুগাল নকআউটের ভিন্ন পথে চলে গেছে। ফলে কোয়ার্টারে দুই মহাতারকার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে।

সমীকরণ ছিল সহজ। আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল—দুই দলই নিজ নিজ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলে কোয়ার্টার ফাইনালে দেখা হতো মেসি-রোনালদোর। কিন্তু পর্তুগালের এক ড্র, সেই স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। এখন শেষ ৩২-এ রোনালদোর দল খেলবে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে, এরপর সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ স্পেন। অন্যদিকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার সামনে কেপ ভার্দে।

গত রাতেই শুরু হয়ে গেছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস
গত রাতেই শুরু হয়ে গেছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস

এবারের বিশ্বকাপে মেসি দুর্দান্ত ছন্দে। প্রথম তিন ম্যাচে ৬ গোল করে টানা সাতটি বিশ্বকাপ ম্যাচে গোলের বিশ্ব রেকর্ডও গড়েছেন তিনি। অন্যদিকে রোনালদোও আছেন শিরোপার লড়াইয়ে। ২০৩০ বিশ্বকাপে দুজনের খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই বিশ্বমঞ্চে তাঁদের শেষ দ্বৈরথ দেখার আশা এখন টিকে আছে মাত্র একটি সমীকরণে—আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল যদি ফাইনালে ওঠে। আর গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে শেষ বত্রিশ পর্ব। লস অ্যাঞ্জেলেসে শেষ মুহূর্তের গোলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোতে উঠে গেছে কানাডা।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলপর্তুগাল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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