আর্জেন্টাইন তারকার চোখধাঁধানো গোলের পরও মাদ্রিদের হার, হতাশ কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
ডি বক্সের বেশ বাইরে থেকে ফ্রি-কিক পেলেন হুলিয়ান আলভারেজ। ডান পায়ে বাঁকানো এক শট নিলেন তিনি। এসপানিওলের ডিফেন্ডাররা তো বটেই। তাদের গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচ ডান দিকে ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি। আলভারেজের বল জালে জড়াতেই উদযাপন শুরু আতলেতিকো মাদ্রিদের ফুটবলারদের।
🚨🇦🇷 WHAT A FREE KICK FROM JULIAN ALVAREZ WITH ATLETICO MADRID! 🤯pic.twitter.com/SEIlAj1ByV— Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 17, 2025
আরসিডিই স্টেডিয়ামে গত রাতে আলভারেজ গোল পেয়েছেন ৩৭ মিনিটে। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের গোলে আতলেতিকো প্রথমার্ধ ১-০ গোলে শেষ করে। কিন্তু শেষে ১১ মিনিটের ঝলকে এসপানিওল লা লিগার ম্যাচটি জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। ম্যাচে সে অর্থে সুযোগও তৈরি করতে পারেনি আতলেতিকো। এগিয়ে থেকেও ম্যাচ হারের পর হতাশা প্রকাশ করেছেন আতলেতিকো মাদ্রিদ কোচ দিয়েগো সিমিওনে। ম্যাচ শেষে সিমিওনে বলেন, ‘এটা যাত্রারই একটা অংশ। এই ফলে খুবই হতাশ আমরা। তবে এটার থেকে বুঝলাম আমাদের কোথায় কোথায় উন্নতি করতে হবে। দল যা ভালো করেছে, সেখানে আমাদের ফোকাস করতে হবে। আমাদের যে ভুলত্রুটি ধরা পড়েছে, সেগুলো কমানোর চেষ্টা করব।’
ম্যাচে ৬১ শতাংশ বল দখলে নিয়ে আতলেতিকো প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর নিয়েছে ৪ শট। এদিকে এসপানিওলের দখলে বল ছিল ৩৯ শতাংশ।আতলেতিকোর লক্ষ্য বরাবর এসপানিওল করে ৫ শট। ৭৩ মিনিটে ডিফেন্ডার মিগুয়েল রুবিওর গোলে সমতায় ফেরে এসপানিওল। দলের দ্বিতীয় গোল ৮৪ মিনিটে করেন পেদ্রো মিল্লা। রুবিও, মিল্লা দুজনের কেউই শুরুর একাদশে ছিলেন না। ৬৬ মিনিটে ফার্নান্দো ক্যালেরোর বদলি হিসেবে নামেন রুবিও। মিল্লা ৭৪ মিনিটে নামেন রবার্তো ফার্নান্দেজের পরিবর্তে।
এসপানিওল শেষ মুহূর্তে যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাতে তাদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আতলেতিকো কোচ সিমিওনে। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘এসপানিওল সুযোগের সর্বোচ্চটা কাজে লাগিয়েছে। সেট পিস থেকে রুবিওর গোল তাদের ম্যাচে ফিরিয়েছে। আমাদের হাতে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল। আর দ্বিতীয় গোলটাই আমাদের ভুগিয়েছে।’
আতলেতিকো গতকাল শুরুর একাদশে পাঁচ নতুনকে খেলিয়েছে। অ্যালেক্স বায়েনা, থিয়াগো আলমাদা, ডেভিড হ্যাঙ্কো, মাত্তেও রুগেরি, জনি কার্দোসো—তাঁদের এবারই নিয়েছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। ৬৮ মিনিটে আলমাদার পরিবর্তে নামেন জিয়াকোমো রাসপাডোরি। আতলেতিকোতে এবার প্রথম এসেছেন রাসপাডোরিও। আতলেতিকো মাদ্রিদের পরের ম্যাচ ২৩ আগস্ট। রিয়াদ এয়ার মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সেদিন রাত সাড়ে ১১টায় শুরু হবে লা লিগার আতলেতিকো-এলচে ম্যাচ।
