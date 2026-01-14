ফাইনালের লড়াইয়ে সালাহ-মানে, দিয়াজ-ওসিমেন

আফ্রিকা কাপ অব নেশনস
ক্রীড়া ডেস্ক
তিন বছর পর আবার দেখা হচ্ছে সাদিও মানে ও মোহামেদ সালাহর। তবে একই দলে নয়, পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে। আফ্রিকা কাপ অব ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে সেনেগাল ও মিসর মুখোমুখি আজ। এই সেমিফাইনালে দুই দেশের জার্সিতে নামবেন সাবেক লিভারপুল সতীর্থ এই দুই তারকা। দিনের অন্য সেমিফাইনালে সুপার ইগল নাইজেরিয়ার মুখোমুখি হবে স্বাগতিক মরক্কো।
মরক্কোর তানজিয়ারে প্রথম সেমিফাইনালটি হবে ২০২২ সালের মে মাসে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের পর প্রথমবার মানে ও সালাহর পুনর্মিলন। ওই ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হারের পরই লিভারপুল ছাড়েন মানে; প্রথমে বায়ার্ন মিউনিখে, এক বছর পর সৌদি প্রো লিগের আল-নাসরে যোগ দেন তিনি।
আর সালাহ লিভারপুলে পড়ে থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরবে যাওয়ার গুঞ্জন উঠেছে। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই তিনি মিসরের আফ্রিকা কাপ অব নেশনস অভিযানে যোগ দেন। সেমিফাইনাল পর্যন্ত ফারাওদের যাত্রায় চার ম্যাচে ৪ গোল করে প্রথমবারের মতো টুর্নামেন্ট জয়ের লক্ষ্য স্থির করেছেন সালাহ।
এবার না পারলে আর কখন! আগামী জুনে ৩৪ বছরে পা দিতে যাওয়া সালাহর সামনে সময়ও ফুরিয়ে আসছে। মিসর ৭ বার এই টুর্নামেন্ট জিতলেও সালাহ একবারও এই ট্রফি হাতে নিতে পারেননি। তবে দুইবার ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা তাঁর। ২০১৭ সালে গ্যাবনে ক্যামেরুনের কাছে হারা মিসর দলে ছিলেন তিনি। এরপর ২০২২ ফাইনালেও সেনেগালের বিপক্ষে পেনাল্টি শুটআউটে হেরে যায় সালাহর নেতৃত্বাধীন মিসর।
তিন বছর আগেই সেই ফাইনালে টাইব্রেকারে শেষ পর্যন্ত শিরোপা নির্ধারণী শটটি নিয়েছিলেন মানে। সফল শটে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় সেনেগাল। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে বিদায় নেন সালাহর মিসর।
সেই ঘটনার দুই মাসের কম সময় পর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে-অফে আবার মুখোমুখি হয় দুই দল। আবার পেনাল্টি—এবার সালাহ মিস করেন, মানে গোল করেন, সেনেগাল জয় পায়। কাতার বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় ওঠে সেনেগাল, আর আরব বিশ্বে হওয়া প্রথম বিশ্বকাপে খেলতেই পারেনি মিসর। এই দুই দল এবারের বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বেও জায়গা করে নিয়েছে। সেই বিশ্বকাপের আগে দুই তারকার চোখেই মহাদেশীয় এই শিরোপা। কোয়ার্টার ফাইনালে আইভরি কোস্টকে হারিয়ে দেওয়ার পর সালাহ তো বলেই দিয়েছেন, ‘এই ট্রফিটা জেতার ইচ্ছা আমার চেয়ে বেশি নেই আর কারও। আমি প্রায় সব শিরোপাই জিতেছি। এই শিরোপাটারই অপেক্ষায়।’
দিনের আরেক সেমিফাইনালে নাইজেরিয়ার মুখোমুখি হবে স্বাগতিক মরক্কো। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ভালো খেলছে নাইজেরিয়া। পাঁচ ম্যাচে করেছে ১৪ গোল। দলের বড় তারকা ওসিমেনের ৪ গোলের মধ্যে আছে আলজেরিয়ার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম গোল, যেখানে তিনি আকর অ্যাডামসের জয়সূচক গোলেও সহায়তা করেন। আজকের সেমিফাইনালেও তাঁর কাছে গোল চাইবে দল।
মরক্কো গোলের জন্য তাকিয়ে থাকবে ব্রাহিম দিয়াজের দিকে। টানা পাঁচ ম্যাচে গোল করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের এই উইঙ্গার। দলের গোলরক্ষক ইয়াসিন বুনুও দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন গোলপোস্টের সামনে। ৩৪ বছর বয়সী এই গোলকিপার তিনটি গ্রুপ ম্যাচ ও দুটি নকআউট ম্যাচে মাত্র একবারই গোল হজম করেছেন, সেটিও পেনাল্টি থেকে।
তিন বছর পর আবার দেখা হচ্ছে সাদিও মানে ও মোহামেদ সালাহর। তবে একই দলে নয়, পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে। আফ্রিকা কাপ অব ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে সেনেগাল ও মিসর মুখোমুখি আজ। এই সেমিফাইনালে দুই দেশের জার্সিতে নামবেন সাবেক লিভারপুল সতীর্থ এই দুই তারকা। দিনের অন্য সেমিফাইনালে সুপার ইগল নাইজেরিয়ার মুখোমুখি হবে স্বাগতিক মরক্কো।
মরক্কোর তানজিয়ারে প্রথম সেমিফাইনালটি হবে ২০২২ সালের মে মাসে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের পর প্রথমবার মানে ও সালাহর পুনর্মিলন। ওই ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হারের পরই লিভারপুল ছাড়েন মানে; প্রথমে বায়ার্ন মিউনিখে, এক বছর পর সৌদি প্রো লিগের আল-নাসরে যোগ দেন তিনি।
আর সালাহ লিভারপুলে পড়ে থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরবে যাওয়ার গুঞ্জন উঠেছে। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই তিনি মিসরের আফ্রিকা কাপ অব নেশনস অভিযানে যোগ দেন। সেমিফাইনাল পর্যন্ত ফারাওদের যাত্রায় চার ম্যাচে ৪ গোল করে প্রথমবারের মতো টুর্নামেন্ট জয়ের লক্ষ্য স্থির করেছেন সালাহ।
এবার না পারলে আর কখন! আগামী জুনে ৩৪ বছরে পা দিতে যাওয়া সালাহর সামনে সময়ও ফুরিয়ে আসছে। মিসর ৭ বার এই টুর্নামেন্ট জিতলেও সালাহ একবারও এই ট্রফি হাতে নিতে পারেননি। তবে দুইবার ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা তাঁর। ২০১৭ সালে গ্যাবনে ক্যামেরুনের কাছে হারা মিসর দলে ছিলেন তিনি। এরপর ২০২২ ফাইনালেও সেনেগালের বিপক্ষে পেনাল্টি শুটআউটে হেরে যায় সালাহর নেতৃত্বাধীন মিসর।
তিন বছর আগেই সেই ফাইনালে টাইব্রেকারে শেষ পর্যন্ত শিরোপা নির্ধারণী শটটি নিয়েছিলেন মানে। সফল শটে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় সেনেগাল। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে বিদায় নেন সালাহর মিসর।
সেই ঘটনার দুই মাসের কম সময় পর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে-অফে আবার মুখোমুখি হয় দুই দল। আবার পেনাল্টি—এবার সালাহ মিস করেন, মানে গোল করেন, সেনেগাল জয় পায়। কাতার বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় ওঠে সেনেগাল, আর আরব বিশ্বে হওয়া প্রথম বিশ্বকাপে খেলতেই পারেনি মিসর। এই দুই দল এবারের বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বেও জায়গা করে নিয়েছে। সেই বিশ্বকাপের আগে দুই তারকার চোখেই মহাদেশীয় এই শিরোপা। কোয়ার্টার ফাইনালে আইভরি কোস্টকে হারিয়ে দেওয়ার পর সালাহ তো বলেই দিয়েছেন, ‘এই ট্রফিটা জেতার ইচ্ছা আমার চেয়ে বেশি নেই আর কারও। আমি প্রায় সব শিরোপাই জিতেছি। এই শিরোপাটারই অপেক্ষায়।’
দিনের আরেক সেমিফাইনালে নাইজেরিয়ার মুখোমুখি হবে স্বাগতিক মরক্কো। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ভালো খেলছে নাইজেরিয়া। পাঁচ ম্যাচে করেছে ১৪ গোল। দলের বড় তারকা ওসিমেনের ৪ গোলের মধ্যে আছে আলজেরিয়ার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম গোল, যেখানে তিনি আকর অ্যাডামসের জয়সূচক গোলেও সহায়তা করেন। আজকের সেমিফাইনালেও তাঁর কাছে গোল চাইবে দল।
মরক্কো গোলের জন্য তাকিয়ে থাকবে ব্রাহিম দিয়াজের দিকে। টানা পাঁচ ম্যাচে গোল করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের এই উইঙ্গার। দলের গোলরক্ষক ইয়াসিন বুনুও দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন গোলপোস্টের সামনে। ৩৪ বছর বয়সী এই গোলকিপার তিনটি গ্রুপ ম্যাচ ও দুটি নকআউট ম্যাচে মাত্র একবারই গোল হজম করেছেন, সেটিও পেনাল্টি থেকে।
অ্যাশেজে মাঠের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার কাছে রীতিমতো উড়ে গেছে ইংল্যান্ড। ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ হারই বলে দিচ্ছে সবকিছু। বাজে পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনা তো হচ্ছেই। মাঠের বাইরের ঘটনা নিয়েও চলছে নানা আলাপ-আলোচনা।৪০ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) বড় বা ভালো মানের বিদেশি তারকা ক্রিকেটারের সংকট নতুন কিছু নয়। মঈন আলী, মোহাম্মদ নবি, জিমি নিশাম, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো হাতে গোনা কয়েকজন বিদেশি তারকা ২০২৬ বিপিএলে থাকলেও তাতে টুর্নামেন্টের জৌলুশ বাড়ছে না। এমনও কিছু কিছু ক্রিকেটার আছেন২ ঘণ্টা আগে
ক্যারিয়ারের শেষ দিকে এসেও ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে আছেন বিরাট কোহলি। টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ছেড়ে এখন কেবল ওয়ানডে ক্রিকেট চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। এক সংস্করণেই দিয়েই নিয়মিত আসছেন আলোচনায়। সবশেষ খবর, সাড়ে ৪ বছর পর ওয়ানডে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ফিরেছেন কোহলি।২ ঘণ্টা আগে
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ট্রফি জিততে চেষ্টার কমতি ছিল না পিএসজির। ক্লাব পর্যায়ে ইউরোপের সেরা হতে লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে, নেইমারদের মতো সেরা তারকাদের দলে ভিড়িয়েছিল প্যারিসিয়ানরা। এজন্য কাতারি মালিকানাধীন দলটিকে ঢালতে হয়েছে কাড়ি কাড়ি টাকা। তবে মেসি, এমবাপ্পে, নেইমারদের মতো ফুটবলারদের অধীনে চ্যাম২ ঘণ্টা আগে