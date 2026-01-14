Ajker Patrika
ক্রিকেট

বড় বিদেশি তারকা ছাড়াই তাহলে বিপিএলের শেষ পর্ব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মঈন আলী-আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো তারকা ছাড়া সেই অর্থে বিদেশি ক্রিকেটারের দেখা মিলছে না বিপিএলে। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) বড় বা ভালো মানের বিদেশি তারকা ক্রিকেটারের সংকট নতুন কিছু নয়। মঈন আলী, মোহাম্মদ নবি, জিমি নিশাম, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো হাতে গোনা কয়েকজন বিদেশি তারকা ২০২৬ বিপিএলে থাকলেও তাতে টুর্নামেন্টের জৌলুশ বাড়ছে না। এমনও কিছু কিছু ক্রিকেটার আছেন, যাঁরা নিজেদের জাতীয় দলে তো দূরে থাক, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতেও খুব একটা নিয়মিত না।

প্রায় একই সময়ে চলা বিগ ব্যাশ, এসএ টোয়েন্টি, আইএল টি-টোয়েন্টির মতো একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট নিয়মিতই চ্যালেঞ্জে ফেলে দেয় বিপিএলকে। জিম্বাবুয়ের তারকা অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজা গত মাসে শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলেছিলেন আইএল টি-টোয়েন্টিতে। একই দলে ছিলেন তাসকিন আহমেদও। আইএল টি-টোয়েন্টির পর এবার এসএ টোয়েন্টির পার্ল রয়্যালসে খেলছেন সিকান্দার রাজা। আন্তর্জাতিকভাবে গত ১৪ বছরে বিপিএল এমন কোনো ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি করতে পারেননি, যেটার আকর্ষণে একই সময়ে শুরু হওয়া অন্য লিগ ছেড়ে বাংলাদেশে খেলতে আসবেন। পারিশ্রমিক ইস্যুসহ নানা অপেশাদারি কারণে বেশির ভাগ ভালো মানের বিদেশি তারকা ক্রিকেটার বিপিএলে খেলার আগ্রহবোধ করেন না।

একই সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সূচিও এবার বিপিএলে তারকা ক্রিকেটারদের লম্বা সময় ধরে না পাওয়ার অন্যতম একটা কারণ। সাহিবজাদা ফারহান, মোহাম্মদ নাওয়াজ, উসমান খান, সালমান মির্জা, সাইম আইয়ুব, ফাহিম আশরাফ, খাজা নাফি—এই সাত পাকিস্তানি ক্রিকেটার শুরুতে বিপিএলে খেললেও পরে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সিরিজ থাকায় বিপিএল চালিয়ে যেতে পারেননি। ফারহান রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে ঝোড়ো শুরু এনে দিতেন। রংপুর রাইডার্সের ফাহিম আশরাফ ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন।

বিদেশিদের মধ্যে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় সেরা পাঁচে অ্যাডাম রসিংটন। চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে ৬ ম্যাচে ১৩৯.৪৫ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ২৫৮ রান। তবে আঙুলের চোটে পড়ায় টুর্নামেন্টের মাঝপথেই ছিটকে গেছেন তিনি। তাঁর বিকল্প ক্রিকেটার চট্টগ্রাম খুঁজছে বলে গতকাল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পরামর্শক হাবিবুল বাশার সুমন। তিনি বলেন, ‘রসিংটন যেভাবে ব্যাটিং করত, তাকে নিয়েই আমাদের ব্যাটিং পরিকল্পনা ছিল। নাঈম শেখও তাঁর সঙ্গে খেলে স্বচ্ছন্দে থাকত। আমরা লাথাম, ফিল সল্টসহ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটারদের চেষ্টা করেছি। মোহাম্মদ হারিসের সঙ্গে কথাবার্তা মোটামুটি এগিয়েছে। সম্ভবত সে চলে আসবে।’

আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মঈন আলীর মতো তারকারা এবার সিলেট টাইটানসের হয়ে দুর্দান্ত খেলছেন। সামনে নাকি ক্রিস ওকসও যোগ হতে পারেন সিলেটে। শিরোপার লড়াইয়ে নামার সময়ে অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি তাড়াহুড়ো করে বড় তারকা এনে থাকেন। কিন্তু সেটি টুর্নামেন্টের ভাবমূর্তি বাড়াতে টেকসই কোনো সমাধান নয়।

